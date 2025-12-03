Ações da Microsoft recuperam depois da procura mais fraca por produtos de IA 🔎

A Microsoft negou as notícias publicadas pelo The Information, que alegavam que a empresa havia reduzido as metas de crescimento de vendas e os limites para determinados produtos de IA depois que algumas equipas de vendas não conseguiram cumprir os seus planos. A reportagem citou fontes dentro da Azure e indicou que: O Carlyle Group reduziu os gastos com o Copilot Studio devido a problemas de integração de dados;

A Microsoft Foundry não conseguiu cumprir as previsões relacionadas aos gastos dos clientes. A Microsoft rejeitou essas alegações, argumentando que a reportagem confunde expectativas de crescimento com quotas de vendas, que — como a empresa enfatiza — não foram reduzidas. Toda a situação ocorre em meio a crescentes preocupações do mercado de que a adoção da IA está a progredir mais lentamente do que o esperado e que apenas uma pequena parte dos projetos vai além da fase piloto. Ao mesmo tempo, os gigantes da tecnologia estão sob pressão crescente para provar que os investimentos maciços em IA — incluindo os gastos de capital recordes de 35 mil milhões de dólares da Microsoft no último trimestre — se traduzirão em receitas duradouras. Apesar dos desafios, a Microsoft continua a reportar um crescimento sólido do Azure e espera que as restrições de capacidade persistam até meados de 2026 devido à forte procura. A empresa continua a ser uma das principais beneficiárias da infraestrutura de IA, embora a implementação mais lenta e os relatos de problemas do lado do cliente estejam a aumentar a cautela dos investidores e a suscitar comparações com bolhas tecnológicas anteriores. Após a publicação do relatório da The Information, as ações da Microsoft caíram inicialmente quase 3%, para cerca de 475 dólares. No entanto, desde então, recuperaram parcialmente para cerca de 1,65%, sendo negociadas perto de 481 dólares.

