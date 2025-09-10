Ações da NIO caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor aproximado de um mil milhão de dólares. A empresa vendeu mais de 181 milhões de American Depositary Shares (ADS) a um preço de 5,57 dólares cada, representando um desconto de cerca de 11,3% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. Esse preço representou mais de 8% do valor total de mercado da empresa, que antes da oferta era de quase 12 bilhões de dólares. O mercado reagiu imediatamente. O preço das ações da NIO caiu cerca de 10%, marcando a maior queda em um único dia desde dezembro de 2023. Tal reação é típica em casos de novas ofertas de ações, pois os investidores temem a diluição de suas participações e um aumento na oferta do mercado. No entanto, a empresa aproveitou um período de crescimento favorável — suas ações valorizaram 86% nos últimos dois meses — para levantar capital adicional para novos investimentos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os recursos arrecadados com a oferta serão utilizados para desenvolver novos modelos de veículos elétricos, expandir a rede de carregamento e troca de baterias e fortalecer a posição financeira da empresa. Vale ressaltar que a NIO reportou resultados de vendas abaixo das expectativas nos últimos seis trimestres. No entanto, em 2025, a empresa registrou um aumento nas entregas — até agosto, havia entregue mais de 166.000 veículos, representando um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Num contexto mais amplo, a NIO ainda está atrás dos líderes do mercado chinês de veículos elétricos. Por exemplo, a BYD entregou quase 1,9 milhões de veículos no mesmo período, a Tesla mais de 300 000 e a Xpeng mais de 210 000. No entanto, a oferta de ações pode ajudar a NIO a acelerar o desenvolvimento e aumentar a sua quota de mercado. Em resumo, embora o mercado tenha reagido à oferta de ações com uma queda no preço das ações, a longo prazo, este pode ser um passo importante para a estabilização financeira e o desenvolvimento tecnológico da empresa. No curto prazo, no entanto, os investidores devem esperar pressão sobre o preço das ações e diluição do valor de suas participações. Fonte: xStation5

