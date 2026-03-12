A gigante seguradora norte-americana Chubb (CB.US) foi designada como a principal seguradora num programa apoiado pela Corporação Financeira Internacional para o Desenvolvimento dos Estados Unidos (DFC) que visa restaurar o transporte comercial através do Estreito de Ormuz, em contexto de riscos elevados associados à guerra com o Irão. O programa inclui um mecanismo de resseguro de até 20 mil milhões, projetado para cobrir potenciais danos relacionados com a guerra. O programa de seguros cobre casco de navios, maquinaria e carga transportada , bem como danos ambientais , tais como os custos de limpeza de potenciais derrames de petróleo. A Chubb fornecerá seguros diretos aos armadores e coordenará as informações relacionadas com os navios e a carga que transitam pela região.

, bem como , tais como os custos de limpeza de potenciais derrames de petróleo. A Chubb fornecerá seguros diretos aos armadores e coordenará as informações relacionadas com os navios e a carga que transitam pela região. A iniciativa visa reduzir a paralisação do transporte marítimo regional. Em condições normais, cerca de 15 milhões de barris de petróleo bruto e cerca de 5 milhões de barris de produtos petrolíferos refinados passam diariamente pelo Estreito de Ormuz. No entanto, desde o início do conflito, o tráfego de petroleiros diminuiu significativamente devido ao risco de ataques.

Nos últimos dias, ocorreram mais incidentes de segurança. De acordo com a UK Maritime Trade Operations , três navios ao largo da costa do Irão foram atingidos por projéteis, confirmando o risco operacional persistentemente elevado para as empresas de transporte marítimo.

, três navios ao largo da costa do Irão foram atingidos por projéteis, confirmando o risco operacional persistentemente elevado para as empresas de transporte marítimo. O Estreito de Ormuz continua a ser um «ponto de estrangulamento» crítico do mercado global de petróleo, ligando o Golfo Pérsico ao Mar Arábico e servindo como a principal rota marítima de exportação de recursos energéticos da região.

continua a ser um crítico do mercado global de petróleo, ligando o Golfo Pérsico ao Mar Arábico e servindo como a principal rota marítima de exportação de recursos energéticos da região. A administração de Donald Trump sinalizou a possibilidade de novas ações militares se o Irão tentar bloquear os embarques através do estreito. No caso de um conflito prolongado, a Marinha dos EUA também poderá escoltar os petroleiros que transitam pela hidrovia.

sinalizou a possibilidade de novas ações militares se o Irão tentar bloquear os embarques através do estreito. No caso de um conflito prolongado, a que transitam pela hidrovia. Analistas observam que a restauração de fluxos comerciais estáveis provavelmente exigirá tanto proteção militar das rotas marítimas quanto mecanismos de seguro que reduzam o risco financeiro para os armadores e operadores logísticos.

quanto para os armadores e operadores logísticos. Evan Greenberg , presidente e CEO da Chubb (CB.US) , disse que a empresa tem orgulho de liderar o programa em parceria com o governo dos EUA e a U.S. International Development Finance Corporation , enfatizando que o comércio que passa pelo Estreito de Ormuz desempenha um papel vital na economia global e que fornecer proteção de seguro às embarcações é essencial para restaurar os fluxos comerciais.

, presidente e CEO da , disse que a empresa tem orgulho de liderar o programa em parceria com o governo dos EUA e a , enfatizando que o comércio que passa pelo Estreito de Ormuz desempenha um papel vital na economia global e que fornecer proteção de seguro às embarcações é essencial para restaurar os fluxos comerciais. Nos seus resultados de 2025, a Chubb registou uma receita recorde de subscrição de seguros patrimoniais e acidentais de $6,53 mil milhões, representando um aumento de 11,6% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, a empresa registou um rácio combinado de 85,7%, refletindo uma rentabilidade de subscrição muito forte. Por que isso pode ser uma oportunidade de negócio Prémios de seguro mais elevados: Durante tempos de guerra, o chamado seguro contra riscos de guerra para petroleiros pode aumentar várias vezes ou até mais.

Durante tempos de guerra, o chamado para petroleiros pode aumentar várias vezes ou até mais. Grande escala de mercado: Cerca de 20 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos normalmente passam pelo Estreito de Ormuz todos os dias , criando um mercado potencial substancial para cobertura de seguro.

Cerca de , criando um mercado potencial substancial para cobertura de seguro. Posição de subscritor principal: A Chubb torna-se o participante central no programa, fortalecendo a sua posição no mercado global de seguros marítimos e de energia .

A Chubb torna-se o participante central no programa, fortalecendo a sua posição no . Relação com o governo dos EUA: A cooperação com a DFC pode levar a contratos adicionais vinculados a projetos de infraestrutura e energia. Por que isso pode não traduzir-se em lucros significativos no curto prazo Resseguro apoiado pelo Estado: até $20 mil milhões em cobertura são fornecidos pela DFC, o que significa que parte do risco e das margens são regulamentados e não podem ser simplesmente aumentados.

até em cobertura são fornecidos pela DFC, o que significa que parte do risco e das margens são regulamentados e não podem ser simplesmente aumentados. Alto risco de catástrofes: por exemplo, o naufrágio de um superpetroleiro VLCC poderia resultar em perdas de milhares de milhões de dólares (carga, embarcação, danos ambientais).

por exemplo, o naufrágio de um poderia resultar em (carga, embarcação, danos ambientais). Partilha de riscos: as seguradoras normalmente distribuem a exposição por consórcios, o que significa que a Chubb não arcará sozinha com todo o risco. Em última análise, o maior valor pode residir não apenas no lucro imediato, mas também no potencial domínio de longo prazo no mercado de seguros de transporte marítimo contra riscos de guerra, no acesso a dados sobre os fluxos globais do comércio de petróleo e no fortalecimento da sua reputação como seguradora de infraestruturas estratégicas. Gráfico Chubb (D1) As ações da Chubb não reagiram com ganhos à notícia do contrato com o governo. Os investidores podem estar preocupados com o facto de a empresa estar a assumir riscos que podem ser difíceis de monetizar. Por outro lado, a longo prazo, o contrato pode revelar-se altamente benéfico para a empresa, especialmente se não ocorrer nenhum incidente catastrófico envolvendo embarcações seguradas pela Chubb. Fonte: xStation5

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