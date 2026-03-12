Mercados europeus estabilizam mesmo com as subidas nos preços do petróleo 🔍

A Europa está a tentar recuperar após uma abertura mais fraca, com o DAX da Alemanha agora a ser negociado quase sem alterações. Os investidores ainda precisam de reavaliar o risco geopolítico crescente, à medida que o petróleo Brent volta gradualmente aos 100 dólares por barril. Novas notícias sobre ataques a petroleiros, interrupções nos portos e novas ondas de ataques com drones e mísseis no Médio Oriente continuam a pesar sobre o sentimento global, enquanto a liberação antecipada de reservas estratégicas pela IEA é vista em grande parte como um amortecedor de curto prazo, e não como uma solução duradoura. Os futuros dos índices europeus estão recuperar após um início mais fraco , na sequência de uma modesta melhoria no sentimento em Wall Street. No entanto, o Euro Stoxx 50 ainda está em queda de cerca de 0,3% .

, na sequência de uma modesta melhoria no sentimento em Wall Street. No entanto, o . A reação do mercado na quarta-feira sugeriu que a liberação da reserva estratégica da AIE não foi vista como um ponto de inflexão estrutural, mas sim como um alívio temporário em meio ao conflito prolongado com o Irão.

Enquanto isso, os mercados de títulos continuam sob pressão, o que complica ainda mais as perspectivas para as ações europeias, especialmente para setores sensíveis aos custos de financiamento.

A Ásia encerrou a sessão em terreno negativo: o índice MSCI Ásia-Pacífico caiu 1,3%, o Topix recuou 1,3% e o Taiex de Taiwan caiu 1,6%. Os mercados de Hong Kong e da China continental também fecharam em baixa.

As criptomoedas mantêm uma tendência cautelosa de alta, com a Bitcoin sendo negociada perto de US$ 70.500. O ouro e a prata também estão em alta, com a prata subindo mais de 2% e ultrapassando US$ 86 por onça.

As empresas europeias com exposição ao crédito privado podem atrair atenção após o Morgan Stanley e a Cliffwater limitarem os saques de seus fundos de crédito privado de mil milhões de dólares, após fortes pedidos de resgate por parte dos investidores. Notícias sobre ações A Repsol recebeu uma dupla atualização para desempenho superior da RBC Capital Markets , com analistas a esperar que as margens de refinação permaneçam elevadas ao longo de 2026, em meio a perturbações relacionadas ao conflito entre os EUA, Israel e o Irão.

recebeu uma , com analistas a esperar que as margens de refinação permaneçam elevadas ao longo de 2026, em meio a perturbações relacionadas ao conflito entre os EUA, Israel e o Irão. A Neste foi atualizada para desempenho superior do setor pela RBC , que vê a produtora finlandesa de combustíveis renováveis a beneficiar do atual ambiente geopolítico.

foi atualizada para , que vê a produtora finlandesa de combustíveis renováveis a beneficiar do atual ambiente geopolítico. A Hochschild Mining foi elevada de “neutra” para “acima da média” pelo JPMorgan, que aponta para o apoio dos fortes preços do ouro e da prata, bem como um ponto de entrada atraente após a recente queda do preço das ações.

foi elevada de “neutra” para “acima da média” pelo JPMorgan, que aponta para o apoio dos fortes preços do ouro e da prata, bem como um ponto de entrada atraente após a recente queda do preço das ações. A Ferragamo divulgou resultados anuais melhores do que o esperado, e a administração mostrou-se confiante em relação ao desempenho acumulado no ano. No entanto, alguns analistas continuam cautelosos, observando que o processo de recuperação ainda exigirá tempo e paciência. Gráfico: DE40 (prazo D1) Fonte: xStation5 Alterações nas recomendações dos analistas Upgrades Epiroc – elevada para sobreponderada pela Morgan Stanley ; PT 262 SEK

– elevada para pela ; PT Faron Pharma – elevada para comprar pela Inderes

– elevada para pela Hochschild Mining – elevada para sobreponderada pela JPMorgan ; PT 990 pence

– elevada para pela ; PT Impianti – atualizada para outperform na EnVent S.p.A. ; PT €1

– atualizada para na ; PT Neste – atualizada para outperform na RBC ; PT €30

– atualizada para na ; PT Nichols – atualizada para comprar no Deutsche Bank ; PT 1.150 pence

– atualizada para no ; PT Rentokil – atualizada para comprar na UBS ; PT 540 pence

– atualizada para na ; PT Repsol – atualizada para outperform na RBC; PT €25 Downgrades Also – baixada para manter pela Berenberg ; PT 165 CHF

– baixada para pela ; PT Bodycote – baixada para desempenho do setor pela RBC ; PT 775 pence

– baixada para pela ; PT Quilter – baixada para desempenho inferior pela Avior Capital Markets

– baixada para pela Sandvik – baixada para peso igual pela Morgan Stanley; PT 356 SEK Iniciações Asta Energy Solutions – iniciada com add na Baader Helvea

– iniciada com na Aumovio – iniciada com outperform na Oddo BHF ; PT €50

– iniciada com na ; PT CSG – iniciada com accumulate no Erste Group ; PT €36

– iniciada com no ; PT Eviso – iniciada com outperform na Mediobanca ; PT €10,20

– iniciada com na ; PT INVISIO AB – iniciada com hold na ABG; PT 280 SEK Reintegrações Pennon – reintegrada com outperform na BNP Paribas; PT 575 pence As ações da alemã Rheinmetall estão a tentar estabilizar após a liquidação de ontem, embora as ações permaneçam abaixo do nível de € 1.640, onde está localizada a EMA200 (linha vermelha). Fonte: xStation5

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