Ações da Nvidia reagem negativamente, após a publicação dos resultados trimestrais📉

As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram quase 2,4% após o fecho do mercado em Wall Street, na sequência dos resultados trimestrais que falharam ligeiramente as expectativas do mercado no segmento dos centros de dados (IA). Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A empresa registou receitas de 46,7 mil milhões de dólares contra previsões de 46,3 mil milhões de dólares (6% QoQ e 56% YoY) , com vendas de centros de dados de 41,1 mil milhões de dólares em comparação com as expectativas de 41,29 mil milhões de dólares (5% QoQ e 56% YoY)

O lucro por ação foi de US$ 1,05 , acima da estimativa de consenso de US$ 1,01, com lucro líquido totalizando US$ 26,42 mil milhões .

Para o terceiro trimestre, a Nvidia projecta uma receita de cerca de 54 mil milhões de dólares , com uma margem de erro de cerca de 2% em qualquer direção.

No segundo trimestre, a empresa excluiu as vendas dos seus chips H20 a clientes chineses dos seus resultados. A receita de vendas do data center Blackwell cresceu 17% sequencialmente, sinalizando uma demanda ainda crescente por soluções de IA. O conselho também aprovou um programa adicional de recompra de ações de US $ 60 mil milhõese declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,01 por ação, a ser pago em 2 de outubro Os futuros do Nasdaq 100 (US100) recuaram ligeiramente após o relatório da Nvidia, uma vez que os investidores reagem ao fraco desempenho das vendas dos centros de dados. Fonte: xStation5 Relatório de resultados fiscais do segundo trimestre de 2026 da Nvidia Fonte: Nvidia Orientação da Nvidia Prevê-se que as receitas sejam de 54 mil milhões de dólares, mas a empresa não assumiu quaisquer envios de H20 para a China nas perspectivas. Espera-se que as margens brutas GAAP e não-GAAP sejam de 73,3% e 73,5%, respetivamente, mais ou menos 50 pontos base (saindo do ano com margens brutas não-GAAP na faixa de meados de 70%)

Prevê-se que as despesas operacionais sejam de aproximadamente 5,9 mil milhões de dólares e 4,2 mil milhões de dólares, respetivamente. Prevê-se que o crescimento das despesas operacionais no ano fiscal de 2026 se situe entre os 30% e os 30%.

Prevê-se que outras receitas e despesas sejam um rendimento de aproximadamente 500 milhões de dólares, excluindo os ganhos e perdas de títulos de capital não transaccionáveis e detidos publicamente. Desagregação dos segmentos de negócio da Nvidia Centro de dados Receita: $41.1mil milhões , +5% q/q, +56% y/y (motor de crescimento principal).

Expansão da adoção da plataforma Blackwell com grandes empresas globais (Disney, TSMC, SAP, Hyundai, Foxconn, Lilly).

Aprofundou a presença na Europa , trabalhando com a França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido para construir infraestrutura de IA industrial e iniciativas soberanas de LLM.

Reforçou a expansão da DGX Cloud na Europa e as colaborações de supercomputadores de IA (EUA, Alemanha, Reino Unido, Japão).

Obteve um desempenho recorde nos parâmetros de referência MLPerf ; introduziu o formato NVFP4 para LLMs da próxima geração.

Parcerias nos domínios da saúde e da ciência: colaborações com a Novo Nordisk, Ansys, DCAI na descoberta de medicamentos e algoritmos quânticos. Jogos e IA para PC Receitas: 4,3 mil milhões de dólares , +14% em relação ao trimestre anterior, +49% em relação ao ano anterior.

Lançou a GeForce RTX 5060 (com tecnologia Blackwell) , a GPU x60 mais rápida da história.

Expansão do DLSS 4 para mais de 175 títulos, com adoção nos próximos jogos de grande sucesso.

Impulso dos jogos na nuvem: Atualização do GeForce NOW Blackwell com Install-to-Play, dobrando a biblioteca de jogos para mais de 4.500.

Parceria com a OpenAI em modelos de peso aberto optimizados para GPUs RTX, permitindo uma inferência local mais rápida para os programadores. Visualização profissional Receita: $601M , +18% q/q, +32% y/y.

Lançamentos de novas GPUs: RTX PRO 4000 SFF Edition e RTX PRO 2000 Blackwell .

Expandiu a parceria com a Siemens para impulsionar a digitalização de fábricas inteligentes.

Lançamento de novas bibliotecas Omniverse e SDKs para desenvolvimento de IA física. Automóvel e Robótica Receita: $586M , +3% q/q, +69% y/y.

Produção em escala total da plataforma NVIDIA DRIVE AV para transporte inteligente.

Enviou os chips NVIDIA DRIVE AGX Thor ; lançou kits e módulos para programadores para robótica (Jetson AGX Thor).

Anunciou a plataforma de segurança Halos para robótica e os modelos de base Cosmos para acelerar as soluções de robótica.

Obteve a segunda vitória consecutiva no Grande Desafio Autónomo para Condução End-to-End à Escala. O Data Center continua a ser o claro impulsionador do crescimento, mas os jogos aumentaram com o impulso da RTX 5060 e a adoção de PCs com IA. A Visualização Profissional e a Automóvel/Robótica apresentaram um forte crescimento de dois dígitos, destacando a diversificação para sistemas industriais, de simulação e autónomos. NVDA.US (Gráfico D1) Fonte: xStation5

