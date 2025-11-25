As ações da Nvidia (NVDA.US) no pré-mercado dos EUA perderam quase 4% em meio à possibilidade de a Meta mudar parte da sua futura estratégia de chips de IA para o Google, considerando as TPUs do Google para os seus centros de dados a partir de 2027 - um potencial impacto a longo prazo na procura da Nvidia. A situação contribui para o debate mais alargado sobre as avaliações tecnológicas alargadas e uma possível “bolha de IA ” , com a Nvidia no centro dessa discussão. Os futuros dos índices dos EUA estão quase estáveis porque o forte desempenho da Alphabet (GOOGL.US) equilibra os fracos sentimentos em relação à Nvidia. A Meta poderá também alugar TPUs da Google já no próximo ano , sinalizando um interesse em diversificar as GPUs da Nvidia mais cedo do que o esperado.

, sinalizando um interesse em diversificar as GPUs da Nvidia mais cedo do que o esperado. As ações da Nvidia caíram , mostrando a sensibilidade dos investidores a quaisquer sinais de enfraquecimento do domínio ou de diversificação dos clientes.

, mostrando a sensibilidade dos investidores a quaisquer sinais de enfraquecimento do domínio ou de diversificação dos clientes. As ações da Alphabet subiram mais de 4% , impulsionadas pelas expectativas de que a adoção de TPU poderia reforçar o ecossistema de hardware de IA e nuvem da Google.

, impulsionadas pelas expectativas de que a adoção de TPU poderia reforçar o ecossistema de hardware de IA e nuvem da Google. As TPUs da Google, concebidas em conjunto com a Broadcom , estão a ganhar credibilidade; as acções da Broadcom também subiram na sequência das notícias.

, estão a ganhar credibilidade; as acções da Broadcom também subiram na sequência das notícias. Os criadores de infra-estruturas de IA querem fornecedores de chips diversificados , reduzindo a dependência da Nvidia devido à escassez, aos preços e às limitações de fornecimento.

, reduzindo a dependência da Nvidia devido à escassez, aos preços e às limitações de fornecimento. A Nvidia continua a ser claramente a líder de mercado , mas o silício personalizado da Google representa uma pressão competitiva crescente no mercado de semicondutores de IA.

, mas o silício personalizado da Google representa uma pressão competitiva crescente no mercado de semicondutores de IA. O Meta é um dos maiores gastadores de IA do mundo, com um capex projetado de 70-72 mil milhões de dólares este ano, o que torna qualquer mudança de fornecedor significativa para o panorama dos semicondutores. Olhando para o gráfico de ações NVDA.US, podemos ver que as acções ainda estão abaixo da zona de resistência EMA50, enquanto a formação de cabeça e ombros de baixa está potencialmente a formar-se. Uma queda abaixo do nível de 160 USD pode sinalizar mais stress para as ações da NVDA. Wall Street estima que a mudança da Meta Platform da NVDA para a Google pode retirar da mesa até 180 mil milhões de dólares de encomendas da Nvidia a longo prazo. xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.