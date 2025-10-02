Ações da Samsung valorizam 4% com o acordo entre a OpenAI e a Stargate dos EUA📈

As ações da Samsung Electronics (SMSN.UK) subiram mais de 4%, marcando o seu ponto mais alto desde janeiro de 2021. Também outro gigante coreano SK Hynix subiu hoje com as notícias do acordo OpenAI. O disparo seguiu a notícia de que ambas as empresas fizeram parceria com a OpenAI como parte de sua iniciativa Stargate . A SK Hynix já é um fornecedor importante da Nvidia , enquanto a Samsung está a tentar obter os seus próprios chips HBM4 certificados pela Nvidia.

A parceria visa aumentar o fornecimento de chips de memória avançados e expandir a capacidade do centro de dados focado em IA na Coreia do Sul . Apesar dos lucros do negócio de chips da Samsung terem caído 94% ano a ano no segundo trimestre , seu CFO expressou otimismo para uma recuperação no segundo semestre de 2025.

O CEO da OpenAI , Sam Altman, reuniu-se com o presidente sul-coreano Lee Jae Myung e com os principais executivos da Samsung e da SK Hynix para selar a colaboração.

A OpenAI também assinou acordos com o Ministério da Ciência e das TIC da Coreia , a SK Telecom e as subsidiárias da Samsung para explorar a construção de centros de dados de IA da próxima geração na Coreia.

A SK Hynix anunciou recentemente a prontidão da produção em massa dos seus chips de memória de alta largura de banda (HBM), que são vitais para alimentar aplicações de IA, incluindo as GPUs da Nvidia.

Espera-se que os próximos chips HBM4 sejam cruciais para a próxima geração da arquitetura Rubin AI da Nvidia.

Outrora líder dominante no sector da memória, a Samsung enfrenta agora uma concorrência mais forte por parte da SK Hynix, que se aproximou em termos de receitas de memória, de acordo com a Counterpoint Research. Fonte: xStation5

