Ações da semana: ASML – As máquinas que elevam o potencial dos chips

Durante a época de divulgação de resultados, há empresas cujos relatórios são acompanhados principalmente pelos seus acionistas. No entanto, há também empresas que atraem a atenção de praticamente todo o mercado. A ASML pertence a este grupo há anos. Os resultados da empresa holandesa fornecem uma visão não só sobre a situação do seu próprio negócio, mas também sobre o ritmo dos investimentos realizados pelos maiores fabricantes mundiais de semicondutores. Cada nova previsão, nível de encomendas ou comentário da administração torna-se um sinal importante que revela o estado da procura pelas tecnologias mais avançadas utilizadas na produção de chips.

O relatório do segundo trimestre correspondeu exatamente às expectativas dos investidores. A empresa apresentou resultados financeiros muito sólidos, reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro e manteve uma perspetiva positiva para os próximos trimestres. O mercado interpretou estes anúncios como uma confirmação de que os gastos com o desenvolvimento de infraestruturas de semicondutores se mantêm elevados e de que o atual ciclo de investimento ainda tem margem para um maior crescimento.

No caso da ASML, um único relatório trimestral raramente altera a forma como a empresa é percebida. Muito mais frequentemente, reforça a convicção dos investidores de que a sua posição na cadeia de abastecimento global continua a ser excepcionalmente forte. É precisamente por isso que os comunicados de resultados da empresa atraem tanta atenção. Para muitos participantes no mercado, representam um dos melhores indicadores da saúde geral da indústria dos semicondutores.

Por que razão a ASML continua a ser uma das empresas mais importantes no mercado dos semicondutores

Já muito se escreveu sobre a vantagem competitiva da ASML. Há anos que a empresa se mantém como um fornecedor-chave de tecnologias utilizadas na produção dos semicondutores mais avançados, e a sua posição no mercado não se alterou. Hoje, porém, uma questão mais interessante vai além da simples descrição do modelo de negócio: por quanto tempo se manterá o atual ciclo de investimento e continuará a ASML a ser uma das suas maiores beneficiárias?

Por enquanto, não há sinais claros de um abrandamento significativo. Os maiores fabricantes de chips continuam a investir mil milhões de dólares em novas fábricas, enquanto os operadores de centros de dados aumentam constantemente as suas despesas em infraestruturas informáticas. Por trás de cada uma destas decisões estão novas encomendas de tecnologias de fabrico cada vez mais avançadas. É aqui que a ASML entra em cena. Quanto maiores forem as ambições dos fabricantes de semicondutores, mais forte se torna a procura pelas soluções oferecidas pela empresa holandesa.

O modelo de negócio da ASML encaixa-se perfeitamente neste ambiente de mercado. A empresa não concorre através de preços baixos ou promoções de curto prazo. Em vez disso, vende soluções que se tornam parte integrante dos planos de investimento a longo prazo dos maiores fabricantes mundiais de chips. As encomendas efetuadas hoje traduzem-se frequentemente em receitas reconhecidas em trimestres futuros, enquanto a extensa carteira de encomendas da empresa proporciona uma visibilidade e previsibilidade significativas. Esta é uma das características que tem distinguido a ASML de muitas outras empresas tecnológicas ao longo dos anos.

O ciclo atual apresenta ainda outra característica importante. Nos anos anteriores, o crescimento do mercado de semicondutores era impulsionado principalmente por smartphones, computadores pessoais e eletrónica de consumo. Atualmente, o principal motor do investimento são os centros de dados e as infraestruturas utilizadas para o treino e a operação de modelos de inteligência artificial. Este mercado exige chips cada vez mais avançados e, com eles, um maior investimento em tecnologias de fabrico de ponta. Na perspetiva da ASML, isto cria um ambiente em que a procura poderá permanecer elevada por muito mais tempo do que durante um ciclo económico típico.

O que irá impulsionar a ASML nos próximos trimestres

Para a ASML, o fator mais importante não é o resultado de um único trimestre, mas sim a direção para a qual todo o mercado de semicondutores se encaminha. A produção dos chips mais avançados requer um investimento de capital cada vez maior, e a corrida tecnológica entre os maiores fabricantes de chips acelerou-se claramente. Cada nova geração de processadores implica um processo de fabrico mais complexo, mais etapas tecnológicas e maiores despesas com equipamento fabril. É exatamente neste ambiente que a ASML constrói a sua vantagem competitiva.

Vale também a pena prestar atenção à estrutura das receitas da ASML. As vendas de novos sistemas continuam a ser o segmento de negócio mais importante da empresa, mas os serviços têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante a cada ano que passa. Cada máquina entregue gera receitas adicionais durante muitos anos através da manutenção, atualizações e apoio técnico. Consequentemente, o negócio da ASML não se baseia exclusivamente na obtenção de novas encomendas. Ao longo do tempo, a base instalada de equipamentos cria um fluxo crescente de receitas recorrentes, melhorando a estabilidade dos resultados e reduzindo o impacto das flutuações de curto prazo no ciclo dos semicondutores.

A carteira de encomendas também continua a ser um fator-chave. A produção dos sistemas de litografia mais avançados demora muitos meses, o que significa que as decisões de investimento dos clientes ocorrem muito antes do reconhecimento das receitas. Isto confere à ASML uma visibilidade relativamente forte para os trimestres futuros e permite à empresa planear a capacidade de produção de forma mais eficaz. No atual contexto de mercado, em que os principais fabricantes de semicondutores estão a implementar programas de investimento plurianuais, este modelo de negócio torna-se uma vantagem adicional.

Nos próximos trimestres, outro fator tornar-se-á cada vez mais importante. Uma parte crescente das ações dos maiores fabricantes de chips está centrada na infraestrutura de apoio à inteligência artificial. A construção de novos centros de dados e o desenvolvimento de processadores e chips de próxima geração exigem a expansão contínua da capacidade de fabrico. Para a ASML, isto significa operar num ambiente em que a procura não é impulsionada por um único produto ou por uma tendência de curto prazo, mas sim por um ciclo de investimento de longo prazo que afeta praticamente toda a indústria de semicondutores.

O mercado recebeu exatamente o que procurava

O forte dinamismo no setor dos semicondutores reflete-se nos números divulgados pela ASML. O segundo trimestre apresentou resultados claramente acima das expectativas do mercado, enquanto os comentários da administração relativamente aos próximos meses causaram uma impressão ainda mais forte. A empresa não só manteve um ritmo elevado de crescimento como também reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro, confirmando que a procura pelas suas soluções continua excepcionalmente forte.

Principais conclusões após a divulgação dos resultados

A receita atingiu 9,3 mil milhões de euros, situando-se no limite superior das previsões anteriores.

A margem bruta aumentou para 53,7%, mantendo-se num nível muito elevado.

O resultado líquido ascendeu a 2,3 mil milhões de euros.

As novas encomendas atingiram 5,5 mil milhões de euros, com uma parte significativa proveniente dos sistemas EUV.

A administração reviu em alta a sua previsão de receitas para o ano completo de 2026.

A empresa manteve as suas perspetivas positivas para 2027 e 2028, apontando para a manutenção de níveis elevados de investimento em todo o setor.

Na prática, o relatório transmitiu vários sinais importantes. O primeiro foi a força contínua da carteira de encomendas. Para uma empresa que opera com base em projetos de investimento a longo prazo, este é um dos indicadores mais importantes da atividade futura. Mostra que os maiores fabricantes mundiais de semicondutores não estão a reduzir as despesas, apesar dos níveis recorde de investimento realizados nos últimos anos.

As margens também continuam a ser altamente encorajadoras. Mais uma vez, a ASML demonstrou que consegue combinar a expansão do negócio com uma rentabilidade excecional. Este é um sinal importante para os investidores, pois mostra que o aumento da procura não se faz à custa da qualidade do negócio. A empresa continua a converter com sucesso a sua vantagem tecnológica em resultados financeiros altamente atrativos.

A comunicação da administração também merece atenção. A maior surpresa não foram os resultados trimestrais em si, mas sim o otimismo em torno dos próximos trimestres. O aumento das previsões e a manutenção de uma perspetiva positiva para os próximos anos sugerem que o atual ciclo de investimento em semicondutores permanece numa fase de crescimento. Este foi o elemento mais bem recebido pelo mercado e constituiu um fator determinante para a forte reação do preço das ações após a divulgação dos resultados.

No entanto, os resultados trimestrais representam apenas uma parte de um panorama mais alargado. Um único relatório pode mostrar o desempenho da empresa nos últimos três meses, mas apenas uma análise dos fundamentos subjacentes pode responder se a atual valorização se justifica pela qualidade do negócio. Por conseguinte, a secção seguinte analisa de forma muito mais abrangente o perfil financeiro da ASML, em vez de se centrar apenas num trimestre.

Análise Financeira: Os Fundamentos que Continuam a Apoiar a História da ASML

Uma posição tecnológica única, por si só, não é suficiente para justificar uma avaliação elevada. No caso da ASML, o desempenho financeiro é igualmente importante, uma vez que demonstra se a vantagem competitiva da empresa se traduz verdadeiramente em valor duradouro para os acionistas. Uma análise do crescimento das receitas, da rentabilidade e da geração de caixa proporciona uma visão mais clara da qualidade do negócio e ajuda a determinar se a narrativa de crescimento atual é sustentada por resultados financeiros concretos.

O primeiro sinal positivo é o regresso da empresa a uma forte dinâmica de crescimento. Após um início mais fraco em 2024, a ASML reconstruiu gradualmente a sua trajetória de crescimento, e os resultados começaram a apresentar-se significativamente mais estáveis a partir de 2025. Nos últimos dados anuais, a receita aumentou 21,3%, demonstrando que a empresa continua a beneficiar de condições de mercado favoráveis. É importante referir que o crescimento da receita tem sido acompanhado pela manutenção de uma rentabilidade muito elevada.

A ASML tem-se distinguido há anos pela sua capacidade de gerar margens acima da média. No segundo trimestre de 2026, a margem operacional atingiu 35,4%, enquanto a margem líquida se situou nos 30,1%. Tais níveis confirmam não só a qualidade excecional do negócio, mas também a solidez da posição competitiva da empresa. A ASML não precisa de competir principalmente através dos preços, uma vez que fornece soluções que constituem uma parte essencial do fabrico dos semicondutores mais avançados.

A melhoria nos resultados é também confirmada pelos indicadores de resultado operacional. O EBITDA atingiu 3,7 mil milhões de euros no último trimestre, enquanto o resultado bruto ascendeu a 5,0 mil milhões de euros. Após um período mais fraco em 2024, a empresa regressou claramente a uma trajetória de crescimento, beneficiando da crescente procura pelas suas tecnologias. Isto demonstra que a ASML não só está a beneficiar do aumento do investimento na indústria de semicondutores, como também é altamente eficaz na conversão dessa procura em desempenho financeiro.

Um dos indicadores mais importantes da qualidade do negócio continua a ser a relação entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital. No caso da ASML, o ROIC mantém-se significativamente acima do custo de capital da empresa, que se situou nos 25,1%. Isto significa que a empresa está a criar valor com sucesso para os acionistas e a manter uma elevada eficiência, apesar de exigir um investimento substancial. Num setor que procura gastos avultados em desenvolvimento tecnológico, isto representa uma vantagem particularmente importante.

A situação financeira da empresa constitui outro ponto forte importante. A ASML detém 7,6 mil milhões de euros em caixa e equivalentes de caixa, enquanto o seu rácio de liquidez corrente indica uma estrutura de balanço saudável. Os níveis controlados de endividamento proporcionam à empresa uma flexibilidade significativa para prosseguir com novos investimentos e manter a sua vantagem tecnológica. Isto é especialmente importante na indústria dos semicondutores, onde o progresso exige aumentos contínuos nos gastos com investigação, capacidade de produção e novas soluções.

A situação do fluxo de caixa também se mantém sólida. As operações principais da ASML geram consistentemente fluxo de caixa positivo, permitindo à empresa financiar um maior crescimento sem dependência excessiva de financiamento externo. A maior volatilidade no fluxo de caixa livre disponível para os acionistas é uma consequência natural dos grandes ciclos de investimento e das características do setor, mas não altera o facto de a ASML continuar a ser uma geradora de caixa altamente eficaz.

das ações da ASML aumentou mais de 120%, enquanto o índice EU50 registou um ganho de aproximadamente 27%. Uma diferença tão significativa demonstra que o mercado valoriza não só a melhoria dos resultados financeiros, mas também a importância estratégica da ASML para todo o ecossistema dos semicondutores. Ao mesmo tempo, um desempenho tão forte do preço das ações significa que as expectativas em relação ao futuro da empresa continuam extremamente elevadas, e os lucros futuros terão de continuar a confirmar a atual trajetória de crescimento.

O que poderá ameaçar o crescimento futuro da ASML?

A ASML é uma das empresas de maior qualidade a operar no setor dos semicondutores. No entanto, mesmo uma posição competitiva tão forte não significa que a empresa esteja completamente imune a fatores externos. Os maiores riscos que a empresa holandesa enfrenta não provêm, atualmente, da possibilidade de perder a sua vantagem tecnológica, uma vez que o desenvolvimento de soluções competitivas em litografia avançada exigiria enormes recursos financeiros, muitos anos de investigação e a criação de todo um ecossistema de fornecedores. Muito mais importantes são os fatores relacionados com a natureza cíclica do mercado dos semicondutores, as decisões de investimento dos clientes e a evolução geopolítica.

O modelo de negócio da ASML está diretamente ligado aos planos de investimento dos maiores fabricantes mundiais de chips. A aquisição de sistemas de litografia avançada faz parte de estratégias de expansão fabril a longo prazo e requer um enorme investimento de capital. Isto significa que a empresa beneficia de tendências estruturais, tais como o desenvolvimento da inteligência artificial, a expansão dos centros de dados e a crescente procura de potência computacional, mas, ao mesmo tempo, permanece vulnerável a períodos em que os fabricantes de semicondutores reduzem ou adiam os seus investimentos. Mesmo a tecnologia mais avançada não consegue gerar crescimento se os clientes decidirem adiar a construção de novas instalações de produção.

Um dos riscos mais frequentemente discutidos para o futuro da ASML continua a ser a China. Nos últimos anos, os fabricantes chineses de semicondutores tornaram-se clientes importantes para as tecnologias oferecidas pela empresa holandesa, particularmente em processos de fabrico mais maduros. Ao mesmo tempo, as tensões entre os Estados Unidos e a China resultaram em restrições à exportação que afetam os sistemas de litografia mais avançados. À primeira vista, a limitação das vendas à China pode parecer uma das maiores ameaças ao crescimento futuro da ASML.

No entanto, a situação é mais complexa. O valor da ASML não provém da exposição a um mercado específico, mas do facto de fornecer a tecnologia necessária a toda a indústria global de semicondutores. Os maiores fabricantes de chips, incluindo a TSMC, a Samsung Electronics e a Intel, continuam a investir em futuras gerações de chips, enquanto a crescente importância da inteligência artificial exige processos de fabrico cada vez mais avançados. Nesta perspetiva, a questão fundamental não é se a ASML irá manter cada mercado individualmente, mas sim se a procura global pelos semicondutores mais avançados se manterá suficientemente forte.

Isto não significa, contudo, que os riscos relacionados com a China possam ser ignorados. As restrições à exportação podem afetar o ritmo de crescimento das vendas e contribuir para uma maior volatilidade dos resultados a curto prazo. Além disso, a China continua a investir fortemente no desenvolvimento da sua própria indústria de semicondutores, o que significa que, a longo prazo, poderá tentar reduzir a sua dependência de fornecedores estrangeiros. No entanto, a vantagem tecnológica atual da ASML continua a ser enorme, e criar uma alternativa aos sistemas de litografia mais avançados exigiria muitos anos de desenvolvimento e a recriação de uma cadeia de abastecimento altamente complexa que a empresa construiu ao longo de décadas.

Em última análise, o maior desafio para os investidores não é o risco de a ASML perder a sua vantagem tecnológica. A questão muito mais importante é se as atuais expectativas do mercado são demasiado ambiciosas. A empresa é agora vista como uma das maiores beneficiárias do desenvolvimento da inteligência artificial e da transformação digital em curso na economia global. Consequentemente, a sua avaliação pressupõe que as elevadas taxas de crescimento, as margens excecionais e a forte procura se manterão durante muitos anos. Se o ciclo de investimento em semicondutores abrandar mais rapidamente do que o mercado espera, mesmo uma empresa de qualidade excecional poderá ter dificuldade em manter os seus atuais níveis de avaliação.

O risco de investimento na ASML não está, portanto, relacionado principalmente com a possibilidade de perder a sua vantagem competitiva. A questão mais importante é se todo o mercado dos semicondutores continuará a expandir-se com rapidez suficiente para justificar as atuais expectativas dos investidores.

A atual avaliação da ASML ainda deixa margem para um maior crescimento?

Apresentamos uma avaliação da ASML Holding com base no método do fluxo de caixa descontado (DCF). É importante salientar que esta avaliação é fornecida apenas para fins informativos e não deve ser considerada como uma recomendação de investimento ou uma estimativa precisa do valor intrínseco da empresa.

A ASML é uma empresa cujo valor é impulsionado principalmente pela sua posição única no ecossistema global de semicondutores. A empresa continua a ser um fornecedor fundamental dos sistemas de litografia mais avançados, e a sua atividade beneficia de tendências de longo prazo relacionadas com a inteligência artificial, os centros de dados e a crescente procura por soluções de semicondutores cada vez mais sofisticadas.

O resultado sugere que, de acordo com os pressupostos adotados, o mercado poderá não estar a refletir plenamente o potencial de crescimento a longo prazo da ASML. A empresa possui várias características que justificam uma avaliação com prémio: liderança tecnológica excecional, barreiras à entrada extremamente elevadas, a capacidade de manter margens acima da média e a exposição a uma das tendências tecnológicas mais importantes da década atual.

Ao mesmo tempo, é importante recordar que, no caso de empresas de elevada qualidade, um negócio atraente não significa automaticamente uma oportunidade de investimento atraente. A avaliação da ASML depende fortemente da capacidade da empresa em manter a sua atual taxa de crescimento, a elevada rentabilidade e a procura contínua pelas tecnologias mais avançadas de fabrico de semicondutores.

O fator mais importante que influencia o valor futuro da ASML continua a ser a expansão contínua do mercado dos semicondutores. Se os investimentos relacionados com a inteligência artificial, os centros de dados e os chips de próxima geração continuarem em linha com as expectativas atuais, a ASML tem potencial para aumentar ainda mais as receitas e criar valor adicional para os acionistas.

Por outro lado, a elevada qualidade do negócio significa que as expectativas dos investidores permanecem extremamente elevadas. Por conseguinte, a simples manutenção de resultados sólidos poderá não ser suficiente — a empresa poderá ter de continuar a superar as expectativas do mercado para sustentar um maior crescimento da avaliação.

Um negócio sólido perante elevadas expectativas

A ASML continua a ser uma das empresas mais importantes em todo o mercado dos semicondutores. A sua importância decorre não só da sua posição única na litografia avançada, mas também do facto de os seus resultados fornecerem uma visão sobre a saúde do ecossistema tecnológico mais alargado.

O atual ciclo de investimento impulsionado pela inteligência artificial, pelos centros de dados e pela crescente procura de potência computacional cria um ambiente altamente favorável ao desenvolvimento contínuo da ASML. Margens elevadas, um balanço sólido e enormes barreiras à entrada fazem da ASML um negócio de qualidade excecional.

Ao mesmo tempo, os investidores devem ter em conta que uma posição competitiva tão forte já se reflete nas expectativas do mercado. A questão fundamental não é se a ASML é uma excelente empresa, mas sim se o mercado dos semicondutores crescerá com rapidez suficiente para justificar novos aumentos na sua valorização.

O futuro da ASML dependerá do equilíbrio entre duas forças: a extraordinária solidez do seu modelo de negócio e as expectativas muito elevadas já incorporadas no preço das suas ações.