A Target (TGT.US), um dos maiores retalhistas dos EUA, encerrou o segundo trimestre com vendas mais elevadas e um lucro por ação acima das expectativas dos analistas. Os resultados positivos parecem confirmar a boa saúde do consumidor norte-americano. A receita situou-se nos 26,54 mil milhões de dólares, enquanto as vendas comparáveis registaram um aumento de 3,8%. Ao mesmo tempo, os resultados financeiros da empresa foram impulsionados por um reembolso pontual de direitos aduaneiros, o que aumentou o resultado líquido em 752 milhões de dólares. Na sequência da divulgação, o gigante do retalho de artigos para o lar e bens de consumo reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro, embora a administração tenha salientado que a recuperação do negócio ainda requer melhorias adicionais. A Target é acompanhada de perto pelos analistas, uma vez que a dimensão do seu negócio e o setor em que opera podem fornecer informações úteis sobre a situação das famílias norte-americanas.

Principais conclusões

A Target registou um lucro por ação (EPS) de 4,11 dólares (2,46 dólares excluindo o reembolso de direitos aduaneiros), em comparação com as expectativas dos analistas de 2,33 dólares, superando o consenso em 1,78 dólares.

A receita situou-se nos 26,54 mil milhões de dólares, contra as expectativas do mercado de aproximadamente 26,13–26,14 mil milhões de dólares.

O resultado líquido atingiu 1,88 mil milhões de dólares, embora 752 milhões de dólares tenham provindo do reembolso pontual de direitos aduaneiros.

A Target elevou a sua previsão de EPS para 9,90–10,90 dólares, em comparação com o consenso dos analistas de 8,47 dólares.

Resultados da Target no segundo trimestre

A Target apresentou uma clara melhoria nas vendas no segundo trimestre. A receita atingiu 26,54 mil milhões de dólares, superando o consenso dos analistas de aproximadamente 26,13–26,14 mil milhões de dólares. As vendas líquidas aumentaram 5,3% em termos homólogos.

Um sinal ainda mais importante da saúde do negócio subjacente foi o aumento de 3,8% nas vendas comparáveis. O mercado esperava um crescimento de cerca de 2,4%, o que significa que o resultado ficou claramente acima das previsões.

A Target também divulgou um lucro por ação de 4,11 dólares, contra as expectativas dos analistas de 2,33 dólares. Isto representou um resultado 1,78 dólares superior ao consenso. No entanto, o impacto significativo do reembolso pontual de direitos aduaneiros deve ser tido em conta na interpretação desta diferença.

A empresa referiu ainda que o crescimento das vendas foi generalizado e abrangeu todas as suas seis principais categorias de produtos. Os segmentos de alimentação e beleza foram os mais fortes, enquanto o vestuário e os artigos para o lar continuaram a ficar aquém das outras categorias.

Exemplo: A Target renovou cerca de 75% da sua gama de acessórios decorativos para o lar. De acordo com a administração, os novos produtos já começaram a contribuir para o crescimento das vendas comparáveis nesta categoria, embora se preveja que a recuperação total demore vários anos.

O reembolso de direitos aduaneiros proporciona um importante impulso aos resultados da Target

Os resultados divulgados pela Target foram significativamente impulsionados por um acordo pontual relacionado com reembolsos de direitos aduaneiros. O resultado líquido ascendeu a 1,88 mil milhões de dólares, ou 4,11 dólares por ação, em comparação com 935 milhões de dólares, ou 2,05 dólares por ação, no ano anterior.

Deste montante, 752 milhões de dólares, ou 1,65 dólares por ação, provieram do reembolso de direitos aduaneiros. Ao nível da margem bruta e do resultado operacional, a empresa registou um benefício antes de impostos de 994 milhões de dólares.

Este facto é igualmente importante ao comparar o resultado divulgado com as expectativas do mercado. O resultado por ação (EPS) divulgado de 4,11 dólares ficou 1,78 dólares acima da previsão dos analistas de 2,33 dólares, mas uma parte significativa dessa diferença pode estar associada ao reembolso pontual de direitos aduaneiros.

A Target revê em alta as previsões para o ano completo

Na sequência deste trimestre mais forte, a Target reviu em alta as suas expectativas tanto para as vendas como para os resultados. A empresa espera agora um crescimento das vendas líquidas de cerca de 5%, o que representa mais 1 ponto percentual do que o previsto anteriormente.

A Target espera um EPS para o ano completo entre 9,90 e 10,90 dólares, incluindo o reembolso de direitos aduaneiros. O ponto médio deste intervalo é de 10,40 dólares, bem acima da estimativa consensual dos analistas de 8,47 dólares.

Excluindo o impacto pontual do reembolso de direitos aduaneiros, a previsão do EPS situa-se entre 8,25 e 9,25 dólares por ação. A empresa previa anteriormente um valor entre 7,50 e 8,50 dólares, o que significa que o aumento da previsão não se deve exclusivamente a este acordo pontual.

As vendas digitais e a entrega no mesmo dia impulsionam o crescimento

O canal digital continua a ser um dos principais motores da melhoria do desempenho da Target. As vendas comparáveis no canal digital aumentaram 8,7% no segundo trimestre. A entrega no mesmo dia cresceu ainda mais rapidamente, registando um aumento superior a 25%. Isto é importante porque a Target procura combinar a sua extensa rede de lojas físicas com serviços que permitam aos clientes receber ou levantar as encomendas mais rapidamente.

A empresa continua também a investir no retalho tradicional. A Target abriu 17 novas lojas no segundo trimestre. Reduziu ainda os preços de mais de 10 000 produtos e planeia novas reduções. Estas medidas visam apoiar o tráfego nas lojas numa altura em que alguns agregados familiares continuam cautelosos em relação às despesas.

Será que os resultados apontam para uma recuperação sustentável na Target?

Dois trimestres consecutivos mais sólidos sugerem uma melhoria nas tendências operacionais, mas ainda não confirmam um regresso sustentável ao crescimento. No trimestre anterior, a Target registou o seu primeiro valor positivo de vendas comparáveis em cinco trimestres, com um crescimento de 5,6%. O último trimestre confirma que a melhoria não foi um acontecimento isolado. As vendas voltaram a aumentar, as vendas comparáveis superaram as expectativas e o canal digital manteve uma forte dinâmica.

O CEO Michael Fiddelke mantém-se, no entanto, cauteloso. A administração salienta que o objetivo não é simplesmente apresentar alguns trimestres sólidos, mas alcançar um crescimento sustentável tanto nas receitas como nos lucros a longo prazo. O maior desafio continua a ser melhorar o desempenho nas categorias mais fracas, nomeadamente vestuário e artigos para o lar. Ao mesmo tempo, o contexto de consumo poderá continuar a limitar o ritmo da recuperação, uma vez que alguns clientes continuam sob pressão devido ao custo de vida e estão a gerir as suas despesas de forma mais cautelosa.

Ações da Target (TGT.US, intervalo D1)

Antes da divulgação dos resultados, as ações da Target já tinham registado um forte período de ganhos. O preço de fecho situou-se nos 152,5 dólares, o que representa um aumento superior a 20% nos últimos três meses e de 54% nos últimos 12 meses.

Apesar de resultados superiores ao esperado, as ações caíram cerca de 4%, após a divulgação. Isto demonstra que a reação do mercado não depende exclusivamente do facto de uma empresa superar as expectativas em termos de receitas ou de EPS.

Um fator que os investidores poderão ter tido em conta foi o impacto significativo do reembolso pontual de direitos aduaneiros nos resultados divulgados. Numa perspetiva futura, a sustentabilidade do crescimento das vendas comparáveis, a melhoria da rentabilidade subjacente e o desempenho das categorias de produtos mais fracas poderão revelar-se mais importantes.

Após uma queda acentuada nos trimestres anteriores, a Target regressou gradualmente ao crescimento, com as ações a serem negociadas quase 25 % acima da média móvel EMA200 de 200 sessões (linha vermelha), embora continuem cerca de 50 % abaixo do seu pico histórico.

Fonte: xStation5

Indicadores de avaliação e crescimento do negócio

A receita da Target tem-se mantido relativamente estável nos últimos anos, apresentando uma sazonalidade evidente e picos trimestrais superiores a 30 mil milhões de dólares, o que realça a natureza madura do negócio e a sua dinâmica de crescimento orgânico limitada. O nível mais recente da receita situa-se em aproximadamente 25,4 mil milhões de dólares, enquanto a ausência de uma tendência ascendente sustentada confirma que o principal desafio da empresa não é, atualmente, a expansão, mas sim uma melhoria visível na eficiência.

O EBIT no último trimestre situa-se em cerca de 1,1 mil milhões de dólares, enquanto a margem EBIT é de 4,5%, indicando uma melhoria em comparação com períodos mais fracos. Ainda assim, a margem continua a proporcionar apenas uma margem de segurança relativamente estreita, o que é típico do setor do retalho.

Uma margem líquida de cerca de 3,1% demonstra que a Target recuperou parte da rentabilidade perdida em 2023, embora esta continue abaixo dos valores mais elevados registados no início do período em análise. É igualmente importante referir que as margens flutuam muito mais do que a receita, sugerindo que os custos operacionais, o mix de produtos, as promoções e a gestão de inventário continuam a ser os principais fatores determinantes dos resultados.

De uma perspetiva fundamental, a melhoria das margens a par de receitas estáveis constitui um sinal positivo, pois sugere que parte do crescimento dos resultados poderá ser gerada através de melhorias de eficiência internas, em vez de apenas pelo crescimento das vendas. No entanto, ainda não há indícios claros de uma reviravolta duradoura, pelo que o desempenho futuro da empresa deve ser avaliado principalmente em termos de se a Target conseguirá manter a sua margem EBIT em torno dos níveis atuais, ao mesmo tempo que volta a acelerar o crescimento das receitas.

Fonte: XTB Research

Os níveis de existências da Target continuam relativamente elevados, mas, após os picos observados em 2023 e 2025, é visível uma maior estabilização, o que sugere que as existências estão a ficar mais bem alinhadas com o ritmo das vendas. O EBITDA tem-se mantido dentro de um intervalo relativamente estreito nos últimos trimestres, com o valor mais recente a situar-se em cerca de 1,9 mil milhões de dólares, o que não indica uma aceleração clara na rentabilidade operacional.

O sinal qualitativo mais importante é a descida do ROIC para cerca de 9,1%, o que demonstra que a empresa está a gerar um retorno sobre o capital investido inferior ao registado nos períodos mais fortes dos anos anteriores. Ao mesmo tempo, o rácio dívida/capital próprio situa-se em cerca de 1,1x, bem abaixo dos níveis observados em 2023–2024, indicando uma melhoria na estrutura de financiamento e uma menor pressão da alavancagem.

De uma perspetiva fundamental, a redução da alavancagem financeira é, portanto, positiva, embora ainda não tenha sido acompanhada por uma melhoria igualmente forte na eficiência do capital. A estabilização dos stocks poderá apoiar as margens nos próximos períodos, caso a empresa evite descontos excessivos e uma maior acumulação de stocks. Em termos globais, o gráfico mostra uma empresa com um perfil de balanço em melhoria, mas que continua a apresentar rendimentos moderados sobre o capital e sem sinais claros de crescimento sustentado do EBITDA.

A Target está avaliada com um rácio P/E de 20,1x, o que significa que o mercado está a pagar cerca de 20 dólares por cada dólar de lucros gerados nos últimos 12 meses. O rácio P/E futuro situa-se em 18x, abaixo do múltiplo histórico, sugerindo que as expectativas consensuais apontam para um crescimento dos lucros nos próximos períodos. Entretanto, um múltiplo EV/EBITDA de 10,6x indica uma avaliação moderada da empresa em relação ao EBITDA que gera.

Fonte: XTB Research