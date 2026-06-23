As ações da Volkswagen (VOW1.DE) caíram mais de 2,5%, atingindo os níveis mais baixos dos últimos 16 anos e estão a preços dos máximos de 1998 na VOW, depois de o Citi ter revisto em baixa tanto as suas previsões financeiras como o preço-alvo para a fabricante automóvel alemã. O principal fator por detrás desta revisão em baixa é a deterioração contínua do desempenho das vendas da Volkswagen na China, onde a procura está a enfraquecer mais rapidamente do que os analistas tinham previsto anteriormente.

O Citi reduziu o seu preço-alvo de 110 € para 94 € por ação, em comparação com o preço de mercado atual de pouco menos de 80 €. Ao mesmo tempo, o banco manteve a sua classificação de «Comprar». Apesar da recomendação positiva, no entanto, os analistas reconhecem que as perspetivas operacionais da empresa continuam a deteriorar-se.

A China continua a ser o maior problema

De acordo com o Citi, a fraqueza do mercado chinês está a tornar-se um entrave cada vez mais significativo para os resultados da Volkswagen. A empresa tem sido, há muito, um dos maiores fabricantes de automóveis estrangeiros na China, mas a concorrência intensa por parte dos fabricantes nacionais — particularmente no segmento dos veículos elétricos — está a corroer progressivamente a sua posição no mercado.

Consequentemente, o Citi reduziu as suas previsões de lucro por ação (EPS) em:

18% para 2026,

16% para 2027,

7% para 2028.

Estas revisões refletem tanto a redução dos volumes de veículos previstos como uma rentabilidade mais fraca.

As margens poderão ficar abaixo das expectativas da administração

O Citi prevê agora que a margem EBIT da Volkswagen desça para apenas 3,9% no ano fiscal de 2026, abaixo do limite inferior do intervalo de orientação da própria empresa.

O banco prevê também um fluxo de caixa livre de aproximadamente 3,5 mil milhões de euros, igualmente no limite inferior da orientação atual da administração.

Estas projeções sugerem que os investidores estão, cada vez mais, a encarar os desafios da Volkswagen não apenas como dificuldades cíclicas, mas como questões estruturais que poderão pesar sobre o negócio durante anos.

A geopolítica está a tornar-se um risco crescente

De acordo com os analistas do Citi, os desafios da Volkswagen vão muito além da própria procura de automóveis.

O banco destacou o impacto crescente de fatores geopolíticos, incluindo tensões comerciais e tarifas dos EUA. Na opinião do Citi, os fabricantes de automóveis globais estão a tornar-se cada vez mais dependentes das decisões regulatórias e políticas dos governos nos mercados onde operam.

Isto é particularmente relevante para a Volkswagen, dada a sua extensa rede global de produção e distribuição.

Será o mercado demasiado pessimista?

Apesar de ter revisto em baixa as previsões, o Citi também salientou um facto importante: a Volkswagen está atualmente a ser negociada a níveis de valorização mínimos de vários anos.

O banco estima que só a participação da Volkswagen na Porsche valha aproximadamente 65 € por ação da Volkswagen.

Além disso, a divisão de Serviços Financeiros do grupo detém cerca de 47 mil milhões de euros em capital próprio, o que equivale a cerca de 94 € por ação da Volkswagen, de acordo com os cálculos do Citi.

Isto sugere que parte da base de ativos da Volkswagen poderá estar a ser avaliada pelo mercado muito abaixo do seu valor fundamental subjacente.

O que se segue para a Volskwagen?

O Citi continua a prever uma ampla gama de possíveis resultados de avaliação:

Cenário otimista: 120 € por ação,

Cenário pessimista: 65 € por ação.

Embora a administração esteja a implementar medidas de redução de custos e a tentar melhorar a rentabilidade, os analistas argumentam que a lista de desafios que a Volkswagen enfrenta continua a crescer. Consequentemente, está a tornar-se cada vez mais difícil para a empresa apresentar o tipo de narrativa de crescimento que os investidores procuram atualmente no setor automóvel europeu.

As ações da Volkswagen estão atualmente a ser negociadas a pouco menos de 80 €, o que implica um rácio preço/lucro de cerca de 7 vezes os lucros anuais. No entanto, a pressão visível sobre as margens e o crescimento das vendas continua a ser uma preocupação significativa. Perante desafios estruturais, custos energéticos elevados e perspetivas incertas para o mercado chinês, um rácio P/E baixo, por si só, não indica necessariamente uma oportunidade de valor atraente aos níveis atuais.