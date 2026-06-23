- As ações da Volkswagen caíram mais de 2,5% e atingiram mínimos de 16 anos, após o Citi reduzir o preço-alvo de 110 € para 94 € e cortar as previsões de lucros para 2026-2028.
- A deterioração das vendas na China e a crescente concorrência dos fabricantes locais de veículos elétricos continuam a pressionar as margens e a rentabilidade da Volkswagen.
- Apesar da avaliação historicamente baixa e da recomendação de compra do Citi, os investidores continuam preocupados com os desafios estruturais, os riscos geopolíticos e as perspetivas do mercado automóvel europeu.
- As ações da Volkswagen caíram mais de 2,5% e atingiram mínimos de 16 anos, após o Citi reduzir o preço-alvo de 110 € para 94 € e cortar as previsões de lucros para 2026-2028.
- A deterioração das vendas na China e a crescente concorrência dos fabricantes locais de veículos elétricos continuam a pressionar as margens e a rentabilidade da Volkswagen.
- Apesar da avaliação historicamente baixa e da recomendação de compra do Citi, os investidores continuam preocupados com os desafios estruturais, os riscos geopolíticos e as perspetivas do mercado automóvel europeu.
As ações da Volkswagen (VOW1.DE) caíram mais de 2,5%, atingindo os níveis mais baixos dos últimos 16 anos e estão a preços dos máximos de 1998 na VOW, depois de o Citi ter revisto em baixa tanto as suas previsões financeiras como o preço-alvo para a fabricante automóvel alemã. O principal fator por detrás desta revisão em baixa é a deterioração contínua do desempenho das vendas da Volkswagen na China, onde a procura está a enfraquecer mais rapidamente do que os analistas tinham previsto anteriormente.
O Citi reduziu o seu preço-alvo de 110 € para 94 € por ação, em comparação com o preço de mercado atual de pouco menos de 80 €. Ao mesmo tempo, o banco manteve a sua classificação de «Comprar». Apesar da recomendação positiva, no entanto, os analistas reconhecem que as perspetivas operacionais da empresa continuam a deteriorar-se.
A China continua a ser o maior problema
De acordo com o Citi, a fraqueza do mercado chinês está a tornar-se um entrave cada vez mais significativo para os resultados da Volkswagen. A empresa tem sido, há muito, um dos maiores fabricantes de automóveis estrangeiros na China, mas a concorrência intensa por parte dos fabricantes nacionais — particularmente no segmento dos veículos elétricos — está a corroer progressivamente a sua posição no mercado.
Consequentemente, o Citi reduziu as suas previsões de lucro por ação (EPS) em:
- 18% para 2026,
- 16% para 2027,
- 7% para 2028.
Estas revisões refletem tanto a redução dos volumes de veículos previstos como uma rentabilidade mais fraca.
As margens poderão ficar abaixo das expectativas da administração
O Citi prevê agora que a margem EBIT da Volkswagen desça para apenas 3,9% no ano fiscal de 2026, abaixo do limite inferior do intervalo de orientação da própria empresa.
O banco prevê também um fluxo de caixa livre de aproximadamente 3,5 mil milhões de euros, igualmente no limite inferior da orientação atual da administração.
Estas projeções sugerem que os investidores estão, cada vez mais, a encarar os desafios da Volkswagen não apenas como dificuldades cíclicas, mas como questões estruturais que poderão pesar sobre o negócio durante anos.
A geopolítica está a tornar-se um risco crescente
De acordo com os analistas do Citi, os desafios da Volkswagen vão muito além da própria procura de automóveis.
O banco destacou o impacto crescente de fatores geopolíticos, incluindo tensões comerciais e tarifas dos EUA. Na opinião do Citi, os fabricantes de automóveis globais estão a tornar-se cada vez mais dependentes das decisões regulatórias e políticas dos governos nos mercados onde operam.
Isto é particularmente relevante para a Volkswagen, dada a sua extensa rede global de produção e distribuição.
Será o mercado demasiado pessimista?
Apesar de ter revisto em baixa as previsões, o Citi também salientou um facto importante: a Volkswagen está atualmente a ser negociada a níveis de valorização mínimos de vários anos.
O banco estima que só a participação da Volkswagen na Porsche valha aproximadamente 65 € por ação da Volkswagen.
Além disso, a divisão de Serviços Financeiros do grupo detém cerca de 47 mil milhões de euros em capital próprio, o que equivale a cerca de 94 € por ação da Volkswagen, de acordo com os cálculos do Citi.
Isto sugere que parte da base de ativos da Volkswagen poderá estar a ser avaliada pelo mercado muito abaixo do seu valor fundamental subjacente.
O que se segue para a Volskwagen?
O Citi continua a prever uma ampla gama de possíveis resultados de avaliação:
- Cenário otimista: 120 € por ação,
- Cenário pessimista: 65 € por ação.
Embora a administração esteja a implementar medidas de redução de custos e a tentar melhorar a rentabilidade, os analistas argumentam que a lista de desafios que a Volkswagen enfrenta continua a crescer. Consequentemente, está a tornar-se cada vez mais difícil para a empresa apresentar o tipo de narrativa de crescimento que os investidores procuram atualmente no setor automóvel europeu.
As ações da Volkswagen estão atualmente a ser negociadas a pouco menos de 80 €, o que implica um rácio preço/lucro de cerca de 7 vezes os lucros anuais. No entanto, a pressão visível sobre as margens e o crescimento das vendas continua a ser uma preocupação significativa. Perante desafios estruturais, custos energéticos elevados e perspetivas incertas para o mercado chinês, um rácio P/E baixo, por si só, não indica necessariamente uma oportunidade de valor atraente aos níveis atuais.
Será que o mercado está a afastar-se da tecnologia?
Ações coreanas registam quedas, exercendo pressão sobre o sentimento dos mercados globais 🚩
⬇️US100 recua mais de 2,6%
A Nasdaq perde 2% devido aos receios em relação à Reserva Federal, às transações relacionadas com a IA e à incerteza em torno do acordo entre os EUA e o Irão
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.