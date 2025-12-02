Mercados em pausa enquanto negociações entre EUA e Rússia ganham destaque Os mercados financeiros estão claramente em modo de espera hoje, aguardando o resultado das negociações entre o enviado especial dos EUA, Steven Witkoff, e Vladimir Putin, com quaisquer rumores de progresso nas negociações a traduzirem-se rapidamente em movimentos no euro, nos índices europeus e no setor industrial e de defesa. Os investidores estão a descontar a crescente probabilidade de um acordo-quadro ou de um cessar-fogo duradouro, tratando-o como um potencial fator de mudança para os prémios de risco na Europa. Ao mesmo tempo, o próprio facto de o mercado estar cada vez mais a prever uma resolução mais otimista para o conflito está a funcionar como um travão para os preços das ações das empresas europeias de defesa. Após meses em que o setor da defesa beneficiou de encomendas recorde e do aumento das despesas com segurança, a recente onda de notícias sobre planos de paz desencadeou uma realização de lucros e uma correção nos índices do setor, apesar de ainda não haver sinais de um avanço duradouro no campo de batalha. O que podemos esperar das negociações de hoje? Podem ser considerados dois caminhos possíveis. Em primeiro lugar, Putin pode tomar uma posição contra o plano de paz do presidente Donald Trump. A reação imediata do mercado seria o oposto do que vimos na semana passada, ou seja, uma recuperação do euro, das moedas da linha da frente, incluindo o zloty polaco, e um crescimento no mercado europeu em geral, com exceção das empresas de matérias-primas, industriais e de defesa. Em alternativa, Putin poderia sinalizar a sua disponibilidade para negociar. À primeira vista, esta é uma notícia positiva, mas não necessariamente. Putin tem um incentivo para entrar em negociações sem concordar imediatamente com os termos do acordo. Dado que a Ucrânia já demonstrou vontade de entrar em negociações, a Rússia tem interesse em prolongar as negociações para obter maiores concessões. Lembremos também que mesmo o acordo de cessar-fogo parcial de 30 dias alcançado em março foi quebrado quase imediatamente. Portanto, mesmo um acordo de paz acordado por todas as partes pode não sobreviver ao teste final. Fonte: xStation5 As ações da gigante alemã de defesa Rheinmetall (RHM.DE) estão a perder terreno durante a sessão de hoje e permanecem abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (curva dourada no gráfico). É interessante notar que este nível técnico não é testado pelo mercado desde novembro de 2024.

