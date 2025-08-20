Açúcar valoriza 2% na tentativa de reverter a tendência 📈

Os futuros do açúcar (SUGAR) na bolsa ICE subiram mais de 2% hoje, tornando-se a commodity agrícola com melhor desempenho. Os dados do Commitment of Traders (CoT) de 12 de agosto indicaram uma redução modesta nas posições especulativas vendidas, sugerindo que o mercado pode estar entrando numa fase de «teste de força» da tendência de queda. As colheitas brasileiras continuam a ser um fator determinante para o mercado. A UNICA, a maior associação da indústria açucareira do país, informou na semana passada que a produção de açúcar na região Centro-Sul até julho caiu 7,8% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, na segunda quinzena de julho, a parcela de cana destinada à produção de açúcar subiu para 54,10%, contra 50,32% no ano anterior. Essa mudança contribuiu para a fraqueza dos preços no início da semana, mas o mercado agora está se recuperando por motivos “técnicos” após atingir mínimos de vários anos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Na Índia, um dos maiores produtores mundiais de cana, a nova safra começa em menos de dois meses, com previsões apontando para safras sólidas, aumentando a incerteza sobre se a recuperação pode se manter. Também se espera que ofertas adicionais de açúcar da Tailândia cheguem ao mercado ainda este ano. No momento, o equilíbrio entre a oferta e a procura parece estável, sugerindo que os preços podem se mover lateralmente enquanto aguardam um catalisador mais forte. AÇÚCAR (Gráfico D1) No gráfico diário, os preços têm vindo a formar mínimos mais altos há várias semanas, com o contrato a aproximar-se da EMA50 (linha laranja). A zona de resistência de curto prazo está marcada pelos 17 USD. Fonte: xStation5 Análise CoT (12 de agosto) Comerciais – Os produtores e processadores continuam fortemente posicionados no lado da cobertura. Isso é evidente pelo aumento acentuado nas posições curtas (+14,5 mil), sinalizando um impulso mais forte para garantir a produção futura contra possíveis quedas nos preços. A posição líquida continua ligeiramente longa (~+26 mil contratos), mas a mudança para uma cobertura mais pesada é clara. Para o mercado, isso indica que os participantes físicos não esperam grandes altas nos preços e estão focados em proteger as margens. Managed Money – Os grandes fundos especulativos ainda mantêm uma exposição líquida claramente vendida (~-87 mil contratos), mantendo a pressão baixista sobre o açúcar. No entanto, as últimas mudanças mostram um padrão notável: +9 mil novas posições compradas e -9,7 mil posições vendidas. Este é um sinal clássico de cobertura de posições curtas e, potencialmente, a primeira fase de uma mudança de sentimento. Embora os fundos continuem pessimistas, a dinâmica semanal sugere que alguns estão a começar a posicionar-se para uma recuperação. Os oito maiores negociadores ainda controlam quase 30% do total das posições curtas. Se a tendência de cobertura de posições curtas entre os fundos geridos continuar nos próximos relatórios, poderá seguir-se uma recuperação sustentada. Fonte: CoT, CFTC

