As ações da AeroVironment (AVAV.US) estão a valorizar cerca de 15 % após a empresa ter anunciado um contrato no valor de 500 milhões de dólares com o Exército dos EUA para o fornecimento de sistemas de defesa contra drones. Este acordo reforça ainda mais o otimismo do mercado, na sequência dos resultados recorde do quarto trimestre fiscal de 2026, divulgados apenas alguns dias antes. Atualmente, a empresa está a crescer não só através dos sistemas não tripulados, mas também através do segmento de defesa antidrones, em rápida expansão. A administração acredita que esta área poderá tornar-se um dos principais motores de crescimento da AeroVironment nos próximos anos.

O Pentágono concentra-se na defesa contra drones

O contrato foi adjudicado pelo Comando de Contratação do Exército dos EUA no Arsenal de Detroit e está estruturado como um acordo-quadro de preço fixo. A AeroVironment fornecerá sistemas e soluções comerciais de combate a UAS (Counter-UAS), concebidos para detetar e neutralizar pequenos drones utilizados no campo de batalha moderno.

Os trabalhos decorrerão até junho de 2029, com o financiamento a ser atribuído à medida que forem efetuadas encomendas subsequentes pelo Exército dos EUA.

O anúncio do contrato surgiu poucos dias depois de a AeroVironment ter divulgado resultados financeiros muito sólidos. No quarto trimestre fiscal de 2026, a AeroVironment registou:

uma receita de 641,6 milhões de dólares, um aumento de 133% em relação ao ano anterior;



um EBITDA ajustado de 140,1 milhões de dólares;



uma margem de EBITDA ajustada de 22%;



um lucro por ação ajustado de 1,84 dólares, contra 1,61 dólares no ano anterior.

O acentuado aumento das receitas deveu-se, em parte, às aquisições da BlueHalo e da Empirical Systems Aerospace, embora o crescimento orgânico tenha ainda assim atingido cerca de 31%.

A carteira de encomendas continua a crescer

No final do ano fiscal, a carteira de encomendas financiadas aumentou para 1,2 mil milhões de dólares, face aos 726,6 milhões de dólares registados no ano anterior.

O total de encomendas atingiu 2,7 mil milhões de dólares, em comparação com cerca de 2 mil milhões de dólares em receitas, resultando num rácio «book-to-bill» de 1,4.

Isto significa que a empresa está a conquistar novos contratos a um ritmo mais rápido do que aquele a que os converte em receitas, melhorando a visibilidade das vendas futuras.

O setor de sistemas anti-UAS poderá tornar-se o próximo pilar de crescimento

Embora a AeroVironment seja mais conhecida pelas suas munições de voo prolongado Switchblade, a administração está cada vez mais focada no segmento dos sistemas anti-drones.

No ano fiscal de 2026, o negócio de sistemas anti-UAS gerou aproximadamente 200 milhões de dólares em receitas.

A empresa está atualmente a desenvolver três soluções principais:

sistemas de interferência de radiofrequência «Titan»;



armas de energia direcionada «LOCUST»;



interceptores cinéticos «Freedom Eagle-1», concebidos para destruir drones que se aproximam.

O CEO Wahid Nawabi acredita que, nos próximos 3 a 5 anos, o segmento de sistemas de combate a UAS poderá atingir a escala do negócio atual da empresa ou mesmo tornar-se duas a três vezes maior.

As previsões mantêm-se sólidas

A administração prevê receitas para o ano fiscal de 2027 entre 2,1 mil milhões e 2,2 mil milhões de dólares, o que implica um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano anterior.

A empresa destaca também uma procura muito forte pelas suas soluções militares, especialmente em sistemas não tripulados e tecnologias de combate a drones.

O mercado continua a enxergar riscos, uma vez que as ações permanecem 50% abaixo dos seus máximos

Apesar da recente recuperação, a AeroVironment continua a ser uma das ações do setor da defesa mais caras. As ações são negociadas a cerca de 54 vezes o valor médio da previsão de lucros ajustados da administração para o ano fiscal de 2027.

Alguns investidores continuam preocupados com o elevado preço pago pela aquisição da BlueHalo, enquanto o elevado volume de posições curtas pode manter a ação vulnerável a uma maior volatilidade. Ao mesmo tempo, a carteira de encomendas recorde, o forte crescimento da divisão Counter-UAS e os contratos adicionais com o Departamento de Defesa dos EUA continuam a sustentar as perspetivas a longo prazo da empresa.

As ações da AeroVironment continuam a ser negociadas cerca de 50% abaixo dos seus máximos históricos, que levaram o valor da ação a aproximar-se dos 400 dólares por ação em 2025. A partir dos níveis atuais, a ação mantém-se cerca de 10% abaixo de uma área de resistência chave marcada pela Média Móvel Exponencial de 200 dias (EMA200), representada pela linha vermelha. O suporte chave situa-se em torno dos 140/150 dólares por ação, com base em reações de preço anteriores.

AeroVironment (D1)