- A Alphabet e a Tesla irão divulgar os seus resultados trimestrais após o fecho de hoje da Wall Street.
- Espera-se que a Alphabet revele se o crescimento do Google Cloud justifica o seu plano de CAPEX em IA no valor de 180 a 190 mil milhões de dólares.
- Os investidores irão também avaliar se o Gemini e os «AI Overviews» estão a contribuir para impulsionar as receitas publicitárias.
- A Tesla entregou 480 000 veículos no segundo trimestre, deslocando o foco do mercado dos volumes de vendas para as margens de lucro.
- O fluxo de caixa livre da Tesla poderá diminuir para cerca de -3,25 mil milhões de dólares, uma vez que o CAPEX trimestral atinge aproximadamente 6,7 mil milhões de dólares.
- Os comentários da administração sobre o Gemini, o Robotaxi, o Optimus e os futuros investimentos em IA deverão revelar-se mais importantes do que os valores principais dos resultados.
- A Alphabet e a Tesla irão divulgar os seus resultados trimestrais após o fecho de hoje da Wall Street.
- Espera-se que a Alphabet revele se o crescimento do Google Cloud justifica o seu plano de CAPEX em IA no valor de 180 a 190 mil milhões de dólares.
- Os investidores irão também avaliar se o Gemini e os «AI Overviews» estão a contribuir para impulsionar as receitas publicitárias.
- A Tesla entregou 480 000 veículos no segundo trimestre, deslocando o foco do mercado dos volumes de vendas para as margens de lucro.
- O fluxo de caixa livre da Tesla poderá diminuir para cerca de -3,25 mil milhões de dólares, uma vez que o CAPEX trimestral atinge aproximadamente 6,7 mil milhões de dólares.
- Os comentários da administração sobre o Gemini, o Robotaxi, o Optimus e os futuros investimentos em IA deverão revelar-se mais importantes do que os valores principais dos resultados.
Alphabet antes da divulgação dos resultados: será que os investimentos recorde em IA estão finalmente a dar frutos?
A Alphabet irá divulgar os seus resultados do segundo trimestre após o fecho do mercado de Wall Street na quarta-feira. Embora a empresa tenha superado consistentemente as expectativas de resultados nos últimos trimestres, os investidores estão agora focados principalmente no crescimento do Google Cloud, na monetização da IA e nos comentários da administração sobre os seus investimentos recorde em infraestruturas de IA. A questão fundamental é saber se o maior programa de investimento de sempre da Alphabet está a começar a traduzir-se numa rentabilidade mais forte e num crescimento mais rápido das receitas.
Principais expectativas antes da divulgação dos resultados
- Wall Street espera um EPS de aproximadamente 2,9–3,0 dólares e receitas de 101–117 mil milhões de dólares (dependendo da fonte do consenso), o que representa um crescimento de cerca de 24% em relação ao ano anterior.
- A Alphabet superou as estimativas de EPS em cada um dos últimos oito trimestres e ficou aquém das expectativas de receitas apenas uma vez durante esse período.
- O Google Cloud continua a ser o principal motor de crescimento da empresa, com os analistas a preverem receitas de aproximadamente 22,8 mil milhões de dólares e um crescimento de quase 67% em relação ao ano anterior.
- Os investidores irão acompanhar de perto se as despesas de capital (CAPEX) trimestrais atingiram cerca de 45 mil milhões de dólares e se a administração reafirma o seu plano de investimento em IA para 2026, no valor de 180 a 190 mil milhões de dólares.
- O fluxo de caixa livre diminuiu 47% em termos homólogos no último trimestre devido a investimentos recorde em IA, pelo que os investidores estarão à procura de indícios de que estas despesas estão a começar a gerar retornos mais sólidos.
- Prevê-se que as receitas publicitárias do YouTube atinjam os 10,8 mil milhões de dólares (+9,8% em termos homólogos), enquanto as receitas da Pesquisa Google e Outros estão projetadas em aproximadamente 63,5 mil milhões de dólares (+17,3% em termos homólogos).
- O Bank of America elevou a sua previsão de crescimento do Google Cloud para 70% e manteve a recomendação de «Comprar», enquanto o Wells Fargo, a Wolfe Research e a BMO Capital aumentaram os seus preços-alvo para 438, 460 e 455 dólares, respetivamente.
O Google Cloud tem de provar que os investimentos em IA estão a dar frutos
Espera-se que o Google Cloud seja o principal foco do relatório de resultados. No último trimestre, as receitas do Cloud aumentaram 63% em termos homólogos, para 20 mil milhões de dólares, enquanto a margem operacional subiu de 17,8% no ano anterior para 32,9%, registando o seu crescimento mais rápido em anos e superando significativamente as expectativas do mercado.
Os analistas esperam agora que a receita da Google Cloud atinja aproximadamente 22,8 mil milhões de dólares, o que implica um novo aumento de 67% em relação ao ano anterior. Para além do próprio crescimento, os investidores estarão à procura de indícios de que o negócio da nuvem está a gerar rentabilidade suficiente para justificar os gastos sem precedentes da Alphabet em infraestruturas de IA.
CAPEX recorde e o Gemini continuam no centro das atenções
A Alphabet aumentou a sua previsão de despesas de capital para 2026 para 180–190 mil milhões de dólares e estima-se que tenha gasto cerca de 45 mil milhões de dólares durante o segundo trimestre em infraestruturas de IA e centros de dados. A empresa também expandiu as implementações do Gemini através de parcerias com a Accenture e a Cognizant, ao mesmo tempo que continua a desenvolver o seu hardware de IA proprietário, incluindo o TPU Ironwood de próxima geração e o novo acelerador de IA Frozen v2.
Os investidores estarão muito atentos aos comentários da administração relativamente à disponibilidade do Ironwood, à procura do Gemini Enterprise e ao impacto do aumento dos custos de hardware nos planos de despesas futuros. O atraso anunciado do Gemini Pro 3.5 deverá também ser discutido, embora muitos analistas acreditem que este deverá ter apenas um impacto limitado nos resultados financeiros a curto prazo.
A publicidade continua a financiar a expansão da IA da Alphabet
Apesar dos seus avultados investimentos em IA, a publicidade continua a ser a maior fonte de receitas da Alphabet. No último trimestre, as receitas do Google Search & Other aumentaram 19%, para 60,4 mil milhões de dólares, demonstrando que o negócio de pesquisa se mantém resiliente, apesar da crescente popularidade dos chatbots de IA e dos resumos de IA.
Atualmente, Wall Street espera:
- Receitas de publicidade do Google de 81,68 mil milhões de dólares (+14,5% em relação ao ano anterior),
- Receitas do Google Search & Outros de 63,54 mil milhões de dólares (+17,3% em relação ao ano anterior),
- Receitas de publicidade do YouTube de 10,76 mil milhões de dólares (+9,8% em relação ao ano anterior),
- Receitas da Rede Google de 7,08 mil milhões de dólares (-3,8% em relação ao ano anterior).
Para além dos números principais, os investidores irão analisar atentamente se as funcionalidades de IA na Pesquisa do Google estão a melhorar a monetização da publicidade ou se servem apenas como uma resposta defensiva dispendiosa à concorrência crescente da OpenAI e da Anthropic. A resposta poderá ser o principal fator determinante da reação das ações após a divulgação dos resultados.
Alphabet (gráfico D1)
As ações da Alphabet estão atualmente a ser negociadas cerca de 10% abaixo dos seus máximos históricos, apesar de a empresa continuar a apresentar resultados financeiros recorde.
Fonte: xStation5
A Tesla registou uma queda de cerca de 14 % este ano: será que os resultados financeiros poderão inverter esta tendência?
A Tesla irá também divulgar os resultados financeiros do segundo trimestre após o fecho do mercado desta quarta-feira. Desta vez, os investidores estão a prestar menos atenção aos resultados financeiros em si, uma vez que os números relativos às entregas de veículos já foram divulgados e excederam significativamente as expectativas. Em vez disso, a questão principal é se Elon Musk conseguirá convencer os investidores de que os gastos recorde da Tesla em inteligência artificial, no Robotaxi e no robô humanóide Optimus justificam uma das mais elevadas avaliações do setor tecnológico.
Principais expectativas antes da divulgação dos resultados
- Wall Street espera receitas de aproximadamente 26,2 a 27,6 mil milhões de dólares e um lucro por ação (EPS) de 0,50 a 0,55 dólares.
- A Tesla entregou 480 126 veículos no segundo trimestre (+25 % em termos homólogos), bem acima das expectativas dos analistas, que apontavam para cerca de 400 000 veículos, enquanto as instalações de armazenamento de energia atingiram um recorde de 13,5 GWh.
- Os investidores irão centrar-se principalmente na margem bruta do setor automóvel, que, segundo as estimativas consensuais, poderá diminuir de 19,2 % para cerca de 18,1 %, devido a uma política de preços agressiva e a incentivos de financiamento.
- Os analistas esperam um fluxo de caixa livre negativo de aproximadamente -3,25 mil milhões de dólares, a par de um CAPEX trimestral de cerca de 6,7 mil milhões de dólares.
- A Tesla planeia investir mais de 25 mil milhões de dólares durante 2026, enquanto o Morgan Stanley estima que o CAPEX anual poderá atingir até 26,8 mil milhões de dólares.
- Os investidores estarão atentos a novidades sobre as operações do Robotaxi em Austin, o calendário de produção do Optimus, o Cybercab e a infraestrutura de IA da Tesla.
- Os mercados de opções sugerem uma oscilação pós-resultados de aproximadamente ±5,5% a ±8%, o que realça as elevadas expectativas do mercado em relação aos comentários de Elon Musk.
As entregas de veículos já são conhecidas — agora o que importa é a rentabilidade
É improvável que as entregas de veículos surpreendam os investidores, uma vez que a Tesla já comunicou 480 126 entregas no segundo trimestre, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior, marcando o seu crescimento trimestral mais forte desde o terceiro trimestre de 2023. As instalações de armazenamento de energia também atingiram um recorde de 13,5 GWh.
A maioria dos analistas acredita que este forte desempenho nas entregas já se reflete no preço das ações da Tesla. Em vez disso, a atenção centrar-se-á na margem bruta do setor automóvel, que Wall Street espera que diminua para cerca de 18,1%, face aos 19,2% do trimestre anterior, indicando se o aumento das vendas se fez à custa da rentabilidade.
Gastos recorde em IA e o Robotaxi continuam a ser o foco principal
Espera-se que a teleconferência sobre os resultados da Tesla se concentre menos nos veículos e mais na inteligência artificial. A empresa planeia gastar mais de 25 mil milhões de dólares em 2026 em infraestruturas de IA, desenvolvimento do Robotaxi, produção do Optimus e expansão da sua capacidade computacional.
Wall Street espera que o fluxo de caixa livre desça para cerca de -3,25 mil milhões de dólares no segundo trimestre, à medida que o CAPEX trimestral atinge aproximadamente 6,7 mil milhões de dólares. O Morgan Stanley estima que o investimento total possa atingir 26,8 mil milhões de dólares este ano. Os investidores pretendem, por isso, saber se o negócio automóvel da Tesla, em fase de recuperação, conseguirá gerar liquidez suficiente para financiar as suas ambições em matéria de IA física, que se encontram em rápida expansão.
O «Robotaxi», o «Optimus» e a SpaceX poderão dominar a teleconferência sobre os resultados
Um número crescente de analistas considera que a Tesla é agora avaliada principalmente com base no potencial do «Robotaxi» e do «Optimus», em vez do seu negócio automóvel tradicional. O Morgan Stanley continua a considerar os veículos autónomos e os robôs humanóides como os principais motores de valor a longo prazo da empresa, enquanto o RBC aponta para especulações sobre uma potencial relação futura entre a Tesla e a SpaceX, na sequência da oferta pública inicial (IPO) da SpaceX.
Os investidores procurarão obter atualizações sobre a implementação do Robotaxi em Austin, que continua aquém das projeções iniciais de Elon Musk, bem como sobre os prazos de produção do Optimus e do Cybercab. Os mercados estarão também atentos a marcos mais concretos no que diz respeito à condução autónoma e à infraestrutura de IA, uma vez que estas iniciativas se estão a tornar cada vez mais importantes para a avaliação da Tesla, em comparação com as vendas de veículos por si só.
Tesla (gráfico D1)
As ações da Tesla estão atualmente a ser negociadas cerca de 20% abaixo do seu máximo histórico, mantendo-se, no entanto, próximas do nível dos 380 dólares.
Fonte: xStation5
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Antevisão aos resultados da ServiceNow
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