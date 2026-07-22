Alphabet antes da divulgação dos resultados: será que os investimentos recorde em IA estão finalmente a dar frutos?

A Alphabet irá divulgar os seus resultados do segundo trimestre após o fecho do mercado de Wall Street na quarta-feira. Embora a empresa tenha superado consistentemente as expectativas de resultados nos últimos trimestres, os investidores estão agora focados principalmente no crescimento do Google Cloud, na monetização da IA e nos comentários da administração sobre os seus investimentos recorde em infraestruturas de IA. A questão fundamental é saber se o maior programa de investimento de sempre da Alphabet está a começar a traduzir-se numa rentabilidade mais forte e num crescimento mais rápido das receitas.

Principais expectativas antes da divulgação dos resultados

Wall Street espera um EPS de aproximadamente 2,9–3,0 dólares e receitas de 101–117 mil milhões de dólares (dependendo da fonte do consenso), o que representa um crescimento de cerca de 24% em relação ao ano anterior.

A Alphabet superou as estimativas de EPS em cada um dos últimos oito trimestres e ficou aquém das expectativas de receitas apenas uma vez durante esse período.

O Google Cloud continua a ser o principal motor de crescimento da empresa, com os analistas a preverem receitas de aproximadamente 22,8 mil milhões de dólares e um crescimento de quase 67% em relação ao ano anterior.

Os investidores irão acompanhar de perto se as despesas de capital (CAPEX) trimestrais atingiram cerca de 45 mil milhões de dólares e se a administração reafirma o seu plano de investimento em IA para 2026, no valor de 180 a 190 mil milhões de dólares.

O fluxo de caixa livre diminuiu 47% em termos homólogos no último trimestre devido a investimentos recorde em IA, pelo que os investidores estarão à procura de indícios de que estas despesas estão a começar a gerar retornos mais sólidos.

Prevê-se que as receitas publicitárias do YouTube atinjam os 10,8 mil milhões de dólares (+9,8% em termos homólogos), enquanto as receitas da Pesquisa Google e Outros estão projetadas em aproximadamente 63,5 mil milhões de dólares (+17,3% em termos homólogos).

O Bank of America elevou a sua previsão de crescimento do Google Cloud para 70% e manteve a recomendação de «Comprar», enquanto o Wells Fargo, a Wolfe Research e a BMO Capital aumentaram os seus preços-alvo para 438, 460 e 455 dólares, respetivamente.

O Google Cloud tem de provar que os investimentos em IA estão a dar frutos

Espera-se que o Google Cloud seja o principal foco do relatório de resultados. No último trimestre, as receitas do Cloud aumentaram 63% em termos homólogos, para 20 mil milhões de dólares, enquanto a margem operacional subiu de 17,8% no ano anterior para 32,9%, registando o seu crescimento mais rápido em anos e superando significativamente as expectativas do mercado.

Os analistas esperam agora que a receita da Google Cloud atinja aproximadamente 22,8 mil milhões de dólares, o que implica um novo aumento de 67% em relação ao ano anterior. Para além do próprio crescimento, os investidores estarão à procura de indícios de que o negócio da nuvem está a gerar rentabilidade suficiente para justificar os gastos sem precedentes da Alphabet em infraestruturas de IA.

CAPEX recorde e o Gemini continuam no centro das atenções

A Alphabet aumentou a sua previsão de despesas de capital para 2026 para 180–190 mil milhões de dólares e estima-se que tenha gasto cerca de 45 mil milhões de dólares durante o segundo trimestre em infraestruturas de IA e centros de dados. A empresa também expandiu as implementações do Gemini através de parcerias com a Accenture e a Cognizant, ao mesmo tempo que continua a desenvolver o seu hardware de IA proprietário, incluindo o TPU Ironwood de próxima geração e o novo acelerador de IA Frozen v2.

Os investidores estarão muito atentos aos comentários da administração relativamente à disponibilidade do Ironwood, à procura do Gemini Enterprise e ao impacto do aumento dos custos de hardware nos planos de despesas futuros. O atraso anunciado do Gemini Pro 3.5 deverá também ser discutido, embora muitos analistas acreditem que este deverá ter apenas um impacto limitado nos resultados financeiros a curto prazo.

A publicidade continua a financiar a expansão da IA da Alphabet

Apesar dos seus avultados investimentos em IA, a publicidade continua a ser a maior fonte de receitas da Alphabet. No último trimestre, as receitas do Google Search & Other aumentaram 19%, para 60,4 mil milhões de dólares, demonstrando que o negócio de pesquisa se mantém resiliente, apesar da crescente popularidade dos chatbots de IA e dos resumos de IA.

Atualmente, Wall Street espera:

Receitas de publicidade do Google de 81,68 mil milhões de dólares (+14,5% em relação ao ano anterior),

Receitas do Google Search & Outros de 63,54 mil milhões de dólares (+17,3% em relação ao ano anterior),

Receitas de publicidade do YouTube de 10,76 mil milhões de dólares (+9,8% em relação ao ano anterior),

Receitas da Rede Google de 7,08 mil milhões de dólares (-3,8% em relação ao ano anterior).

Para além dos números principais, os investidores irão analisar atentamente se as funcionalidades de IA na Pesquisa do Google estão a melhorar a monetização da publicidade ou se servem apenas como uma resposta defensiva dispendiosa à concorrência crescente da OpenAI e da Anthropic. A resposta poderá ser o principal fator determinante da reação das ações após a divulgação dos resultados.

Alphabet (gráfico D1)

As ações da Alphabet estão atualmente a ser negociadas cerca de 10% abaixo dos seus máximos históricos, apesar de a empresa continuar a apresentar resultados financeiros recorde.