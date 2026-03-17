Principais conclusões O mercado de DRAM e HBM enfrenta uma escassez estrutural que poderá prolongar-se até 2030, impulsionada pela elevada procura em IA e centros de dados.

Micron, Samsung e SK Hynix beneficiam de carteiras de encomendas cheias, margens recorde e receitas estáveis, consolidando a sua posição no mercado.

O mercado global de memórias semicondutoras está a entrar numa nova fase de escassez de longo prazo que poderá prolongar-se até 2030. Esta é a opinião do presidente da SK Hynix, Chey Tae-won, que salientou recentemente que a crescente procura de DRAM e HBM, impulsionada principalmente pelo setor da inteligência artificial e pelas hiperescaladoras, excede em muito a capacidade de produção dos maiores fornecedores. Isto indica que o mercado não está a lidar com flutuações de curto prazo na procura, mas sim com uma escassez estrutural de componentes cruciais para os centros de dados e infraestruturas informáticas mais avançados. Micron, Samsung e SK Hynix: Quem Ganha com o Boom da DRAM e HBM Na prática, isto significa que empresas como a Micron Technology, a Samsung Electronics e a SK Hynix encontram-se numa excelente posição. A procura por memória é tão forte que as suas carteiras de encomendas permanecem cheias, e as perspetivas para os próximos trimestres parecem excepcionalmente sólidas. Amanhã, os mercados terão a oportunidade de analisar os resultados trimestrais da Micron, que, de acordo com as previsões atuais, deverão confirmar um forte crescimento das receitas e margens recorde no segmento de memória para IA. Será um bom momento para reconhecer quão sólidas são as bases do atual boom tecnológico, caracterizado por uma enorme procura por memória, o que dá aos fabricantes total confiança no planeamento para o futuro. A Samsung, enquanto líder global na produção de DRAM, está a capitalizar com sucesso esta tendência, equilibrando a produção entre o segmento de consumo e a HBM para infraestruturas de IA. Isto permite à empresa não só beneficiar da subida dos preços da memória, mas também manter uma posição forte junto dos seus maiores clientes, proporcionando uma estabilidade excecional nas receitas. A SK Hynix, que fornece memória HBM a empresas como a Nvidia, também está a beneficiar desta situação. As suas capacidades de produção estão totalmente utilizadas e a procura por produtos premium mantém-se nos níveis mais elevados. Todas as três empresas encontram-se, portanto, numa posição confortável, com controlo total sobre as suas carteiras de encomendas, o que se traduz naturalmente em estabilidade e previsibilidade dos resultados financeiros. Perspetivas de Investimento e Sustentabilidade do Setor Tecnológico O atual boom no setor das memórias demonstra também que todo o ecossistema tecnológico está a operar sobre bases excepcionalmente favoráveis. O acesso à memória continua a ser uma pedra angular para o desenvolvimento da infraestrutura digital moderna, dos serviços na nuvem e da inteligência artificial. A procura excepcionalmente elevada garante que os fabricantes possam contar com receitas estáveis, margens crescentes e a capacidade de elevar as previsões para os próximos trimestres. Os investidores podem encarar o setor das memórias semicondutoras com confiança, uma vez que a procura é persistente e as perspetivas de crescimento são altamente promissoras. A longo prazo, isto significa que o boom tecnológico impulsionado pela DRAM e pela HBM tem bases sólidas. O mercado continua excepcionalmente «ávido de memória», e a Micron, a Samsung e a SK Hynix podem olhar para o futuro com a confiança de que os seus produtos continuarão a ter uma elevada procura. Carteiras de encomendas estáveis, margens sólidas e receitas em ascensão conferem a estas empresas uma vantagem distinta, e os investidores podem esperar que a tendência positiva no setor se mantenha nos próximos anos. Este período é a melhor prova de que o setor das memórias semicondutoras não só está a ganhar força, como também a criar bases estáveis para o desenvolvimento futuro de todo o mercado tecnológico. Gráfico MICRON (D1) Fonte: xStation5 Gráfico SAMSUNG (D1) Fonte: xStation5

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