Abertura de Wall Street: Otimismo geopolítico leva índices para cima

Wall Street continua em alta, sendo a solidez do mercado bolsista particularmente notável, tendo em conta que os preços do petróleo se mantêm acima dos 100 dólares por barril. Esta combinação de sinais sugere que os investidores estão cada vez mais a antecipar um cenário de desaceleração gradual do conflito no Médio Oriente. É importante referir que esta convicção é impulsionada mais por expectativas e narrativas do que por factos concretos. As notícias sobre possíveis negociações nos bastidores são rapidamente desmentidas, mas a sua mera presença no ciclo noticioso é suficiente para sustentar um sentimento positivo. O Dow Jones subiu cerca de 1%, o S&P 500 ganhou quase 0,8% e o Nasdaq subiu cerca de 0,7%.

Parece que o mercado se encontra numa fase em que deseja acreditar num cenário positivo e procura ativamente argumentos para sustentar essa visão. Na prática, isto significa que qualquer informação nova que sugira que as partes se estão a aproximar pode ser interpretada como um avanço, mesmo que a sua credibilidade seja limitada. Nos próximos dias e semanas, sinais semelhantes poderão surgir com maior frequência, e o seu impacto nas valorizações poderá ser desproporcionalmente grande em relação à sua real importância. Tal ambiente favorece ganhos contínuos, mas também aumenta o risco de correções acentuadas caso as expectativas sejam frustradas.

Ao mesmo tempo, os investidores estão a prestar maior atenção à política monetária e aos sinais da Reserva Federal. Antes da decisão de amanhã do FOMC, as expectativas do mercado mudaram claramente. Até recentemente, considerava-se possível um corte nas taxas já em junho, mas este cenário foi amplamente abandonado. A principal razão é a incerteza quanto à trajetória futura da inflação, particularmente no contexto das tensões geopolíticas e do seu impacto nos preços das matérias-primas.

Outro fator que poderá influenciar o sentimento a curto prazo são os resultados de amanhã da Micron. A empresa ganhou importância significativa nos últimos trimestres devido a uma escassez crónica de memória, tanto no mercado de consumo como no segmento dos centros de dados. Consequentemente, é agora vista como um importante barómetro das condições do setor dos semicondutores, particularmente na área da memória. O mercado espera que a administração confirme uma procura elevada e sustentada, bem como perspetivas positivas para o próximo ano. Tal sinal apoiaria não só a própria empresa, mas também o setor tecnológico em geral, que se tem mantido como um dos principais motores dos ganhos de Wall Street nos últimos meses.

Os ganhos atuais em Wall Street baseiam-se principalmente nas expectativas de uma melhoria da situação geopolítica e na convicção de que o pior pode já ter passado para o mercado, apesar da falta de confirmação clara. O apoio provém de fundamentos económicos sólidos e das esperanças de uma força contínua no setor tecnológico. Ao mesmo tempo, mantém-se uma incerteza significativa relativamente à inflação e às futuras decisões da Reserva Federal, o que poderá alterar o sentimento dos investidores a qualquer momento.

Notícias das empresas

Durante a conferência GTC, a Nvidia (NVDA.US) destacou a importância da IA agênica e indicou que as tecnologias baseadas no OpenClaw poderiam transformar empresas de SaaS em sistemas autónomos. A empresa procura também expandir o seu portfólio de crescimento, investindo ativamente no desenvolvimento das suas próprias ferramentas e plataformas, abrangendo tanto hardware como software.

As ações da Aldeyra (ALDX.US) caíram acentuadamente após a FDA dos EUA ter rejeitado o pedido de registo do medicamento reproxalap. A agência concluiu que os dados clínicos não demonstram a eficácia da terapia, impedindo a sua aprovação. A empresa planeia reunir-se com a FDA para discutir os próximos passos, mas não tenciona, neste momento, iniciar novos ensaios clínicos.

A Beyond Meat (BYND.US) anunciou um atraso na apresentação do seu relatório anual de 2025, alegando a necessidade de mais tempo para analisar exaustivamente o inventário, incluindo o excesso de stock e o stock obsoleto. Esta notícia provocou uma queda nas ações da empresa, embora se espere que os resultados preliminares do quarto trimestre estejam em linha com as expectativas anteriores.

As ações da Playboy (PLBY.US) subiram cerca de 9% na sequência de resultados financeiros mais sólidos e de planos para reduzir a dívida, o que impulsionou o otimismo dos investidores. A empresa registou quatro trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo e continua a envidar esforços para reduzir a dívida através da colaboração com um parceiro chinês, melhorando a rentabilidade e reduzindo os custos de serviço da dívida.

As ações da Delta Air Lines (DAL.US) estão a subir depois de a empresa ter revisto em alta a sua previsão de receitas para o primeiro trimestre. Espera-se que a forte procura em março eleve as receitas acima das expectativas anteriores, sustentando os ganhos no preço das ações. Apesar dos custos mais elevados com combustível, a Delta mantém as suas previsões de lucro anteriores, demonstrando a resiliência do negócio face às pressões de custos.