Resumo do dia: Mercados sobem com esperança do fim do conflito

Mais um dia de tensões no Golfo Pérsico, e a perspetiva de um fim do conflito continua distante.

Segundo Donald Trump, a operação dos EUA é um exemplo de planeamento eficaz e de rápida concretização dos objetivos. Em declarações recentes, ele salientou que tanto os alvos militares como os estratégicos no Irão foram, em grande parte, neutralizados.

Ao mesmo tempo, Donald Trump observa que a operação está adiantada em relação ao previsto, embora possa ainda prolongar-se por, pelo menos, mais algumas semanas.

Nos últimos dias, surgiram relatos sobre negociações nos bastidores, que são rapidamente desmentidos, mas os mercados interpretam-nos como uma luz ao fundo do túnel, sinalizando um fim relativamente rápido do conflito e assumindo que o pior já ficou para trás.

O petróleo Brent mantém-se acima dos 100 dólares por barril, influenciado pelas tensões geopolíticas e pela incerteza quanto ao desenrolar do conflito.

É visível um otimismo moderado em Wall Street, à medida que os investidores antecipam uma resolução relativamente rápida do conflito, impulsionando os principais índices. O S&P 500 subiu cerca de 0,4%, o Nasdaq Composite ganhou quase 0,5% e o Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 0,2%.

O sentimento positivo estendeu-se também aos mercados europeus, onde os principais índices encerraram o dia com ganhos sólidos. O FTSE 100 subiu 0,8%, o CAC 40 ganhou 0,5%, o DAX aumentou quase 0,7% e o IBEX 35 terminou a sessão com uma subida de 0,9%.

No mercado cambial, o dólar está a enfraquecer face às principais moedas globais, refletindo a crescente confiança dos investidores numa resolução relativamente rápida do conflito.

No mercado de metais preciosos, o sentimento é misto. O ouro, após recentes quedas, mantém-se em cerca de 5000 USD por onça, enquanto a prata caiu mais de 1,5% e está abaixo dos 80 USD.

Os metais industriais estão, na sua maioria, em queda, com o níquel e o cobre a perderem mais de 1%.

No mercado das criptomoedas, o sentimento está a mudar após os recentes ganhos. A Bitcoin está ligeiramente em baixa, oscilando em torno dos 75 000 USD, enquanto a Ethereum cai cerca de 0,8%, sendo negociada abaixo dos 2350 USD.

No setor empresarial, a Nvidia elevou as suas previsões financeiras durante a recente conferência GTC, anunciando planos para ultrapassar um total de 1 bilião de dólares em receitas até ao final de 2027.

As metas ambiciosas da Nvidia estão em sintonia com as tendências mais amplas do setor, uma vez que declarações recentes da administração da SK Hynix indicam que a escassez de memória poderá persistir até 2030.

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