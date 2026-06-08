Durante a sua conferência WWDC, a Apple revelou o iOS 27, que continuará a ser compatível com os modelos do iPhone 11, bem como o novo sistema operativo macOS 27 “Golden Gate”. Segundo o CEO Tim Cook, os anúncios deste ano centram-se na Apple Intelligence e nas inovações relacionadas com a Siri. Apesar dos anúncios de novos produtos, os investidores reagiram com cautela, tendo as ações da Apple registado uma descida, o que sugere uma certa desilusão com a dimensão das últimas inovações da empresa.

O mercado pode simplesmente não ver a Apple como um dos principais impulsionadores da corrida à IA nesta fase, mas sim como uma empresa que provavelmente irá beneficiar da inteligência artificial de forma mais indireta, através do seu ecossistema e dos seus produtos. Os investidores podem ter esperado uma estratégia de IA mais ambiciosa ou um anúncio revolucionário que reforçasse a posição da Apple face aos principais concorrentes focados na IA.

John Ternus entra no centro das atenções

A WWDC 2026 também reveste-se de importância do ponto de vista da liderança. John Ternus, o futuro CEO da Apple, começa a assumir um papel mais proeminente na narrativa pública da empresa. Para os investidores, este é um sinal importante, uma vez que o mercado irá avaliar cada vez mais não só os produtos da Apple, mas também o estilo de comunicação e a visão estratégica do seu próximo líder.

A última WWDC de Tim Cook como CEO

A conferência deste ano tem importância simbólica, pois marca a última WWDC de Tim Cook como CEO da Apple. Embora a Apple esteja a tentar demonstrar continuidade estratégica, os investidores podem esperar que a futura equipa de gestão dê uma resposta mais forte à corrida da IA em rápida evolução.

macOS “Golden Gate” e aperfeiçoamentos do Liquid Glass

A Apple apresentou o macOS 27 “Golden Gate” juntamente com atualizações à sua linguagem de design Liquid Glass. As alterações parecem ser mais evolutivas do que revolucionárias, embora a Apple tenha destacado uma melhoria na capacidade de resposta, no desempenho e nas opções de personalização em todo o seu ecossistema.

A IA da Siri assume o protagonismo

O anúncio mais significativo foi a rebranding da Siri para Siri AI e a introdução de uma experiência de assistente mais coloquial. A Apple pretende posicionar a Siri como uma ferramenta prática de IA capaz de compreender o contexto pessoal, interagir com aplicações e processar conteúdo textual e visual de forma mais eficaz.

A Apple Intelligence continua no centro da estratégia

A Apple está a apostar ainda mais na sua marca Apple Intelligence, em vez de se afastar dela. A empresa continua a enfatizar a privacidade, a proteção de dados pessoais e a integração profunda no sistema operativo como principais diferenciais, embora os investidores possam ainda estar à procura de um roteiro de IA mais agressivo.

Ações da Apple caem apesar dos anúncios

A reação inicial do mercado foi relativamente moderada. As ações da Apple subiram modestamente após o início do pregão, mas passaram a apresentar queda durante a apresentação principal. Nesta fase, os investidores podem não ter visto uma razão suficientemente convincente para considerar a Apple como uma das líderes da atual onda de IA.

Que novos produtos e funcionalidades foram anunciados?