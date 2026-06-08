Durante a sua conferência WWDC, a Apple revelou o iOS 27, que continuará a ser compatível com os modelos do iPhone 11, bem como o novo sistema operativo macOS 27 “Golden Gate”. Segundo o CEO Tim Cook, os anúncios deste ano centram-se na Apple Intelligence e nas inovações relacionadas com a Siri. Apesar dos anúncios de novos produtos, os investidores reagiram com cautela, tendo as ações da Apple registado uma descida, o que sugere uma certa desilusão com a dimensão das últimas inovações da empresa.
O mercado pode simplesmente não ver a Apple como um dos principais impulsionadores da corrida à IA nesta fase, mas sim como uma empresa que provavelmente irá beneficiar da inteligência artificial de forma mais indireta, através do seu ecossistema e dos seus produtos. Os investidores podem ter esperado uma estratégia de IA mais ambiciosa ou um anúncio revolucionário que reforçasse a posição da Apple face aos principais concorrentes focados na IA.
John Ternus entra no centro das atenções
A WWDC 2026 também reveste-se de importância do ponto de vista da liderança. John Ternus, o futuro CEO da Apple, começa a assumir um papel mais proeminente na narrativa pública da empresa. Para os investidores, este é um sinal importante, uma vez que o mercado irá avaliar cada vez mais não só os produtos da Apple, mas também o estilo de comunicação e a visão estratégica do seu próximo líder.
A última WWDC de Tim Cook como CEO
A conferência deste ano tem importância simbólica, pois marca a última WWDC de Tim Cook como CEO da Apple. Embora a Apple esteja a tentar demonstrar continuidade estratégica, os investidores podem esperar que a futura equipa de gestão dê uma resposta mais forte à corrida da IA em rápida evolução.
macOS “Golden Gate” e aperfeiçoamentos do Liquid Glass
A Apple apresentou o macOS 27 “Golden Gate” juntamente com atualizações à sua linguagem de design Liquid Glass. As alterações parecem ser mais evolutivas do que revolucionárias, embora a Apple tenha destacado uma melhoria na capacidade de resposta, no desempenho e nas opções de personalização em todo o seu ecossistema.
A IA da Siri assume o protagonismo
O anúncio mais significativo foi a rebranding da Siri para Siri AI e a introdução de uma experiência de assistente mais coloquial. A Apple pretende posicionar a Siri como uma ferramenta prática de IA capaz de compreender o contexto pessoal, interagir com aplicações e processar conteúdo textual e visual de forma mais eficaz.
A Apple Intelligence continua no centro da estratégia
A Apple está a apostar ainda mais na sua marca Apple Intelligence, em vez de se afastar dela. A empresa continua a enfatizar a privacidade, a proteção de dados pessoais e a integração profunda no sistema operativo como principais diferenciais, embora os investidores possam ainda estar à procura de um roteiro de IA mais agressivo.
Ações da Apple caem apesar dos anúncios
A reação inicial do mercado foi relativamente moderada. As ações da Apple subiram modestamente após o início do pregão, mas passaram a apresentar queda durante a apresentação principal. Nesta fase, os investidores podem não ter visto uma razão suficientemente convincente para considerar a Apple como uma das líderes da atual onda de IA.
Que novos produtos e funcionalidades foram anunciados?
- Siri IA representa a atualização de produto mais importante, com a Apple a prometer um assistente mais conversacional, capaz de compreender melhor o contexto do utilizador, as aplicações, o texto e as imagens.
- A Siri receberá uma aplicação dedicada para iPad e Mac, permitindo aos utilizadores rever conversas e resultados anteriores.
- A Apple revelou uma nova geração de Modelos de Base da Apple, concebidos para compreender a fala, o texto e as imagens, ao mesmo tempo que se integram mais profundamente no sistema operativo.
- A aplicação Passwords irá ganhar um agente de IA capaz de atualizar ou corrigir automaticamente palavras-passe inseguras.
- A Apple está a melhorar a pesquisa no dispositivo através de um índice Spotlight reconstruído, o que deverá melhorar a funcionalidade de pesquisa em todo o sistema, incluindo o Mail.
- A empresa introduziu novas funcionalidades de segurança infantil e controlo parental, incluindo controlos de acesso a aplicações, gestão do tempo de ecrã e ferramentas de aprovação de sites.
- O Liquid Glass receberá opções de personalização adicionais, incluindo transparência ajustável e melhorias na renderização de texto, nas barras de ferramentas e na capacidade de resposta geral.
- O novo macOS 27 “Golden Gate” parece ser uma continuação da evolução do ecossistema da Apple, em vez de uma grande inovação de produto.
- O iOS 27 continuará a suportar os modelos do iPhone 11, prolongando a vida útil dos dispositivos Apple mais antigos e reforçando a estratégia de ecossistema a longo prazo da empresa.
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