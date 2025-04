As ações da Boeing sobem com resultados do primeiro trimestre melhores do que o previsto

As ações da Boeing Co. (BA.US) subiram 4,2% nas negociações pré-mercado de quarta-feira, depois de o gigante aeroespacial ter apresentado resultados do primeiro trimestre que excederam as expectativas de Wall Street, mostrando sinais de recuperação no meio de desafios de fabrico e tensões comerciais globais.

O desempenho financeiro supera as previsões

A empresa registou um prejuízo líquido de 31 milhões de dólares (0,16 dólares por ação), significativamente melhor do que o prejuízo de 355 milhões de dólares registado no ano anterior. A receita aumentou 18% para 19,5 mil milhões de dólares, com uma perda ajustada por ação de 0,49 dólares, superando a perda esperada de 1,29 dólares. A queima de caixa livre de US$ 2,3 mil milhões foi muito melhor do que os US$ 3,4 mil milhões previstos. As receitas dos aviões comerciais aumentaram 75% para 8,15 mil milhões de dólares, uma vez que a Boeing entregou 130 jatos, um aumento de quase 60% em relação ao ano anterior.

Recuperação de aeronaves comerciais

As receitas dos aviões comerciais aumentaram 75% para 8,15 mil milhões de dólares, uma vez que a Boeing entregou 130 jatos durante o trimestre, um aumento de quase 60% em relação às 83 entregas do ano anterior. O programa 737 está a aumentar gradualmente a produção com planos para atingir 38 aviões por mês este ano. O CEO Kelly Ortberg anunciou que a empresa está a preparar-se para obter a aprovação da FAA para aumentar ainda mais a produção para 42 jatos mensais “ainda este ano”.

Desempenho de Defesa e Espaço

As receitas da unidade de Defesa, Espaço e Segurança caíram 9% para 6,3 mil milhões de dólares, embora o segmento tenha registado uma margem operacional de 2,5%, reflectindo a estabilização do desempenho operacional. Durante o trimestre, a Boeing assegurou um importante contrato para conceber e construir o F-47, o avião de combate da próxima geração da Força Aérea dos EUA, embora esta encomenda ainda não esteja incluída na carteira de encomendas de defesa de 62 mil milhões de dólares da empresa.

Movimentos estratégicos e desafios atuais

O CEO Kelly Ortberg rotulou 2025 como o “ano da virada” da Boeing, com planos para aumentar a produção do 737 para 38 aeronaves por mês e buscar aprovação para 42 por mês ainda este ano. A empresa anunciou a venda do seu negócio Digital Aviation Solutions à Thoma Bravo por 10,55 mil milhões de dólares para reduzir a dívida. No entanto, a Boeing enfrenta a incerteza das tensões comerciais entre os EUA e a China, com as tarifas chinesas de 125% a perturbarem as entregas às companhias aéreas chinesas. A carteira de encomendas da empresa, no valor de 545 mil milhões de dólares, inclui mais de 5.600 aviões comerciais, o que lhe permite proteger-se da volatilidade do mercado.

Boeing (D1)

Na negociação pré-mercado, as ações estão a pairar em torno da SMA de 100 dias - um nível chave que os compradores vão procurar manter, uma vez que pode abrir caminho para uma maior recuperação. Os vendedores, entretanto, terão como objetivo empurrar o preço abaixo da SMA de 30 dias. O RSI está em tendência de alta, enquanto o MACD está a alargar-se após um cruzamento de alta.