Rigetti Computing – O novo líder do mercado quântico?

16:02 13 de agosto de 2025

A Rigetti Computing, sediada na Califórnia, é uma empresa inovadora no domínio da computação quântica - uma forma totalmente nova de processar informação. Trata-se de uma tecnologia controversa: para muitos, representa um salto enorme, mas ainda assim apenas potencial, no desenvolvimento tecnológico, enquanto outros estão convencidos de que é um beco sem saída para a tecnologia informática. As percepções da empresa dependerão em grande medida da visão que o potencial investidor tem da tecnologia quântica e das acções tecnológicas em geral. Todos os investidores querem encontrar a próxima Palantir ou Nvidia, mas poucos estão dispostos a aceitar os riscos associados ao investimento numa empresa deste tipo.

O que é que a Rigetti oferece?

Um dos principais produtos da empresa é o sistema “Pioneer” - uma plataforma integrada de tecnologia quântica de ponta a ponta. Segundo a empresa, concebe e controla todas as fases e elementos, desde a conceção do chip quântico até ao acesso à sua tecnologia de nuvem quântica. Esta nuvem quântica é outro grande feito e motivo de orgulho para a empresa.

Permite às organizações integrarem-se em sistemas de computação quântica e tirarem partido das suas capacidades únicas sem terem de possuir toda a infraestrutura de hardware e o pessoal necessário para operar esses sistemas. Entre os seus parceiros notáveis estão a NASA e a Microsoft. A parceria com a Microsoft permite o acesso remoto ao computador quântico modular da Rigetti - Cepheus-1-36Q - através do serviço Azure Quantum.

RGTI.US (D1)

As ações da empresa subiram recentemente quase 30% após o anúncio de outro marco importante. As ações subiram mais de 1.800% desde o início deste ano. No entanto, isto ainda representa “apenas” um valorizado de 63% desde a sua IPO em 2021. Para qualquer pessoa interessada na empresa, o próximo relatório de ganhos em novembro é uma leitura obrigatória.


Fonte: Xstation

Do ponto de vista financeiro, a Rigetti não é nem melhor nem pior do que as suas congéneres do sector da computação quântica ou dos padrões das start-ups tecnológicas. No entanto, os resultados de ontem ficaram aquém das expectativas. A empresa registou mais de 19 milhões de dólares em perdas operacionais e, mais preocupante ainda, as vendas caíram 40%. As receitas também desiludiram - atingiram 1,8 milhões de dólares contra os 1,87 milhões de dólares previstos. As ações reagiram inicialmente com alta volatilidade, mas desde então se estabilizaram em torno de US $ 16 por ação.

O otimismo dos investidores pode ser apoiado pela previsão de vendas da Bloomberg, que prevê um recorde de vendas no quarto trimestre de 2025. A opinião dos analistas da Bloomberg Finance também é positiva. Embora a empresa continue a ser pequena e não seja amplamente coberta por analistas, todas as recomendações actuais são positivas. Os preços-alvo variam entre 18 e 20 dólares por ação, o que implica uma subida potencial de várias dezenas de por cento.

Oportunidades, riscos e o futuro

A empresa - e todo o sector - enfrenta desafios significativos. O maior é a própria tecnologia quântica: esotérica, misteriosa e longe de ser intuitiva.

  • As suas aplicações na vida quotidiana e nos negócios permanecem incertas. Rigetti afirma que, até 2040, a tecnologia quântica poderá gerar um valor de até 850 mil milhões de dólares, enquanto o mercado de componentes quânticos e de software poderá valer entre 90 e 170 mil milhões de dólares (com base nas avaliações actuais). Para se ter uma ideia, todo o mercado dos jogos de vídeo vale atualmente cerca de 250 mil milhões de dólares.
  • Outro risco é a concorrência. A Rigetti não é a única empresa americana a trabalhar em computação quântica. No entanto, este risco é parcialmente compensado pelo facto de a tecnologia quântica necessitar frequentemente de ser altamente especializada e adaptada a aplicações de nicho, o que limita a concorrência direta no sector.

 

