As ações da McDonald's aumentam 3% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025

Principais conclusões O McDonald's resiste à tempestade no setor



O tráfego de consumidores de baixa renda está a diminuir drasticamente

As ações da McDonald's aumentaram 3% após a empresa ter divulgado resultados mistos para o terceiro trimestre de 2025. Os investidores estão a avaliar positivamente o desempenho comparável das vendas num ambiente em que o setor enfrenta dificuldades para crescer. Principais números dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da McDonald's Receita total: $7.078 milhões, +3% em relação ao ano anterior e -0,36% em relação ao consenso



$7.078 milhões, +3% em relação ao ano anterior e -0,36% em relação ao consenso EBIT: $3.357 milhões, +5% em relação ao ano anterior



$3.357 milhões, +5% em relação ao ano anterior Lucro ajustado por ação: $3,22, 0% em relação ao ano anterior e -3% em relação ao consenso A McDonald's mantém-se firme num ambiente de mercado desafiante As ações da McDonald's subiram no início das negociações após a empresa divulgar os seus resultados do terceiro trimestre. A McDonald's relatou um crescimento de receita em todos os segmentos. As vendas comparáveis globais aumentaram 3,6% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2025, impulsionadas principalmente por um aumento de 4,7% na receita do seu negócio de franquias internacionais. É importante observar que essa métrica exclui novas aberturas de lojas, tornando-se um reflexo mais preciso do crescimento da receita por loja. Isso demonstra um crescimento saudável para uma empresa madura em um ambiente competitivo desafiador, onde muitos participantes do setor estão optando por reduções de preços. Além disso, os negócios internacionais próprios e franqueados registraram um crescimento de 2,4% e 4,3%, respectivamente. Entretanto, as vendas totais, incluindo locais próprios e franqueados, aumentaram 6% a taxas de câmbio constantes. O que o McDonald's está a fazer? Como a Chipotle observou na sua apresentação de resultados, o McDonald's também aponta para um declínio no tráfego de consumidores de baixa renda nos Estados Unidos, caindo dois dígitos, de acordo com a empresa. Entretanto, o tráfego de consumidores de renda mais alta aumentou dois dígitos durante o trimestre, ajudando a compensar a queda dos consumidores de renda mais baixa. Em resposta, a empresa está lançando produtos especiais a preços mais baixos para tentar manter a participação no mercado. Além disso, também está se concentrando na expansão do seu segmento de bebidas, lançando cafés frios e bebidas refrescantes de frutas, visando diretamente a Starbucks, que atualmente enfrenta dificuldades. É uma forma de diversificar as receitas, mas também de compensar a fraqueza do setor. O crescimento dos lucros tem sido mais lento do que as vendas devido ao aumento das despesas com juros e impostos mais elevados, mas operacionalmente podemos afirmar que o McDonald's teve um trimestre sólido. As ações do McDonald's subiram apenas 3% no ano, mas continuam a ser negociadas a um múltiplo acima de 25 P/E. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

