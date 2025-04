As ações da U.S. Steel caem com Trump a reafirmar a sua oposição ao acordo com a Nippon

As ações da U.S. Steel caíram 7,9% depois de o Presidente Trump ter reiterado a sua oposição à aquisição da empresa pela japonesa Nippon Steel, apesar de ter autorizado anteriormente uma nova revisão da segurança nacional que tinha impulsionado temporariamente o otimismo dos investidores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app “Adoramos o Japão, mas a U.S. Steel é uma empresa muito especial”, afirmou o Presidente Trump na quarta-feira, a partir da Sala Oval. “Não queremos que ela vá para o Japão ou para qualquer outro lugar, e estamos a trabalhar com eles.” O presidente sugeriu que seria favorável a uma participação minoritária da Nippon Steel em vez de uma compra definitiva da icónica siderúrgica americana. A saga do acordo com a Nippon deu várias voltas desde o seu anúncio em dezembro de 2023 a 55 dólares por ação. A administração Biden tentou bloquear a transação por motivos de segurança nacional - uma decisão que a U.S. Steel e a Nippon estão atualmente a contestar em tribunal. Entretanto, o investidor ativista Ancora nomeou uma lista de diretores como parte do seu próprio plano para a empresa, que inclui a venda de activos para financiar investimentos. Embora o destino da fusão permaneça incerto, as tarifas de importação de 25% do Presidente Trump sobre o aço aumentaram os preços domésticos para mais de 900 dólares por tonelada, contra aproximadamente 700 dólares no final de 2024 - um aumento significativo em relação a quando a Cleveland-Cliffs fez a sua oferta inicial de 35 dólares por ação para a U.S. Steel em agosto de 2023. U.S. Steel (D1) A ação está a ser negociada acima do nível de retração Fibonacci de 61,8%. Os touros tentarão quebrar acima do nível de retração de 78,6%, que já atuou anteriormente como uma forte zona de reversão. O RSI está a mostrar divergência de baixa com uma alta mais baixa, enquanto o MACD permanece estreito, indicando indecisão. Fonte: xStation

