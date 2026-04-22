Ontem à noite, a gigante holandesa de equipamentos semicondutores ASM International divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026, que superaram as expectativas e estabeleceram novos recordes de margem. Esta manhã, as ações da empresa registam uma subida de +8,4%, atingindo máximos históricos, impulsionando todo o setor tecnológico europeu e levando a ASMI ao topo do índice pan-europeu. O setor tecnológico está a impulsionar as subidas de hoje na Europa. Fonte: xStation O Citi comentou: «A ASM superou significativamente as expectativas e elevou as suas previsões, mesmo para os padrões da indústria de semicondutores.» 📊 Números-chave — aposta e revisão em alta: Receitas do 1.º trimestre de 2026: 862,5 milhões de euros contra um consenso de 828,5 milhões de euros (LSEG) — no limite superior da orientação da empresa de 830 milhões de euros ±4%

contra um consenso de 828,5 milhões de euros (LSEG) — no limite superior da orientação da empresa de 830 milhões de euros ±4% Crescimento da receita em relação ao ano anterior: +3% reportado / +16% a taxas de câmbio constantes

Margem bruta: 53,3% — apoiada por um mix de produtos favorável (há um ano: 53,4%)

— apoiada por um mix de produtos favorável (há um ano: 53,4%) Margem operacional ajustada: 33,1% — um recorde trimestral (há um ano: 32,3%)

— um recorde trimestral (há um ano: 32,3%) Lucro líquido ajustado: 246 milhões de euros — um aumento de 54 milhões de euros em relação ao ano anterior 🔭 Previsões para o 2.º trimestre de 2026 — mais um resultado acima das expectativas: Previsão de receitas para o 2.º trimestre de 2026: ~980 milhões de euros ±5% a taxas de câmbio constantes

a taxas de câmbio constantes O consenso dos analistas (LSEG) era de 883,9 milhões de euros — a empresa está bem acima desse valor

— a empresa está bem acima desse valor Espera-se que o 2.º semestre de 2026 seja mais forte do que o 1.º semestre — a administração mantém a sua perspetiva otimista para o ano inteiro 🀏 O que está a impulsionar este crescimento? Os três principais fatores evidentes nos resultados: Procura de lógica/fundição — forte desempenho em nós de ponta + uma clara recuperação na China (a empresa informou que a receita na China deverá crescer em relação ao ano anterior)

— forte desempenho em nós de ponta + uma clara recuperação na China (a empresa informou que a receita na China deverá crescer em relação ao ano anterior) Investimento impulsionado pela IA — os clientes estão a acelerar os investimentos em capacidade de produção para infraestruturas de IA; a produção de linhas-piloto para o nó de 1,4 nm deverá ter início no segundo semestre de 2026

— os clientes estão a acelerar os investimentos em capacidade de produção para infraestruturas de IA; a produção de linhas-piloto para o nó de deverá ter início no segundo semestre de 2026 Mix de produtos favorável e controlo de custos — margem operacional recorde, ao mesmo tempo que se aumentam as despesas em I&D CEO Hichem M'Saad: “Os clientes estão a aumentar os seus gastos em processos tecnológicos de ponta e a investir em linhas de produção-piloto para o processo de 1,4 nm — estas poderão ser utilizadas em produtos da Nvidia e da Apple.” 📈 Mercado e Avaliação: Ações estão a valorizar+ 63,8% este ano (incluindo a sessão de hoje) — melhor desempenho no STOXX 600

(incluindo a sessão de hoje) — melhor desempenho no STOXX 600 A empresa deixou de publicar dados sobre novas encomendas (reservas) — analistas como a Degroof Petercam encaram a situação com naturalidade: «Com um desempenho superior às previsões como este, não nos importamos minimamente.»

Rácio P/E futuro ~38x — um prémio em relação ao setor justificado por margens recorde e exposição à IA Fonte: xstation

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