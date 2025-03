Banco do Canada cauteloso quanto à política monetária devido às tarifas

Num discurso proferido recentemente em Calgary, o Governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, alertou para o facto de os riscos de inflação decorrentes do conflito comercial entre os EUA e o Canadá estarem a limitar a capacidade do banco central para reduzir as taxas de juro com vista a estimular o crescimento.

Pontos principais:

Duplo desafio económico : As tensões comerciais estão simultaneamente a abrandar o crescimento económico e a aumentar a pressão inflacionista.

As tensões comerciais estão simultaneamente a abrandar o crescimento económico e a aumentar a pressão inflacionista. Incerteza das políticas : Macklem enfatizou a necessidade de definir uma política que “funcione para diferentes resultados” em vez de otimizar para um cenário específico.

Macklem enfatizou a necessidade de definir uma política que “funcione para diferentes resultados” em vez de otimizar para um cenário específico. Abordagem Cautelosa : O Banco será “menos prospetivo do que o normal até que a situação seja mais clara”.

O Banco será “menos prospetivo do que o normal até que a situação seja mais clara”. Compromisso com a inflação : Apesar dos desafios, Macklem reafirmou o compromisso do Banco com o seu objetivo de inflação de 2%.

Apesar dos desafios, Macklem reafirmou o compromisso do Banco com o seu objetivo de inflação de 2%. Opções limitadas: “Quanto mais inflacionário for o impacto, menor será a margem de manobra da política monetária para apoiar a economia”.

Macklem destacou preocupações específicas para as economias regionais do Canadá, incluindo o sector energético de Alberta, as indústrias agrícolas e os sectores do aço e do alumínio do Ontário e do Quebeque.

O governador observou que a incerteza já está a causar danos económicos, com a diminuição da confiança dos consumidores, o atraso nos investimentos das empresas e o aumento das expectativas de inflação. A sua mensagem indica que o Banco do Canadá dará prioridade à estabilidade dos preços no meio da incerteza comercial, em vez de cortes agressivos nas taxas para estimular o crescimento.

USDCAD apagou todas as suas perdas de hoje. Está agora a ser negociado entre as suas SMAs de 100 e 50 dias. Fonte: xStation