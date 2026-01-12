A época de resultados financeiros dos EUA está apenas a começar, com os primeiros relatórios a serem divulgados pelos maiores bancos. Após um ano de 2025 excepcionalmente forte, em que o setor bancário atingiu recordes quase históricos em lucros e receitas, os mercados estão a entrar neste período com grandes expectativas e um foco acentuado nos detalhes. O ano passado demonstrou que os bancos podem combinar com sucesso vários fatores favoráveis simultaneamente.
A forte atividade de banca de investimento e os serviços de consultoria impulsionaram as receitas com comissões, enquanto o número crescente de fusões e aquisições e os elevados volumes de negociação impulsionaram o crescimento das receitas. A receita líquida de juros (NII), a diferença entre os juros auferidos sobre empréstimos e o custo dos depósitos, permaneceu estável, proporcionando uma base sólida para o desempenho operacional.
Após as ações dos bancos norte-americanos terem subido 30-50% em 2025, os investidores estão a abordar a época de divulgação de resultados com expectativas significativas. A elevada base de comparação significa que qualquer desilusão poderá desencadear uma reação acentuada do mercado, enquanto que superar as previsões exigirá não só resultados operacionais sólidos, mas também uma mensagem clara e positiva da administração relativamente às perspetivas de receitas e rentabilidade.
O consenso do mercado antecipa um crescimento do EPS de aproximadamente 8% em relação ao ano anterior e uma margem de juros líquida (NIM) de 2,40%. Igualmente importante, os resultados de bancos como JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley fornecerão insights iniciais sobre a saúde dos consumidores norte-americanos.
Principais tendências no Setor Bancário Norte-Americano
A tendência mais notável no setor é o crescimento contínuo das receitas de banca de investimento e negociação. Os bancos que lidam com as maiores fusões e aquisições beneficiam do aumento das comissões de transação, e as ações desses segmentos na receita total continuam a aumentar.
O segundo fator-chave continua a ser a receita líquida de juros (NII), a diferença entre os juros auferidos sobre empréstimos, crédito e investimentos e os juros pagos aos clientes sobre depósitos e outras responsabilidades. Uma NII estável e em crescimento em 2025 foi impulsionada por uma carteira de empréstimos em expansão e condições de mercado favoráveis.
A terceira tendência é a manutenção de uma carteira de empréstimos de alta qualidade. Apesar do aumento da dívida dos consumidores e das empresas, os bancos mantiveram baixos os índices de empréstimos inadimplentes e forte a adequação de capital, o que lhes permitiu investir com segurança em segmentos estratégicos de negócios.
Sentimento do mercado
Atualmente, os investidores continuam otimistas, mas cautelosos. As ações de grandes bancos, como JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo, subiram várias dezenas de por cento nos últimos meses, aproximando-se de máximos históricos. Mesmo pequenas decepções nos lucros podem desencadear uma correção no preço.
Consenso para o setor bancário
Os analistas esperam que a maioria dos maiores bancos registre um crescimento ano a ano na receita e no lucro por ação no quarto trimestre de 2025.
Os fatores impulsionadores incluirão maior receita líquida de juros, aumento da atividade de banco de investimento e manutenção de uma carteira de empréstimos de alta qualidade. A alta base de comparação significa que, para superar as expectativas, serão necessários resultados operacionais sólidos e uma mensagem clara da administração.
O que cada banco apresentará?
JPMorgan Chase
O JPMorgan Chase é considerado o termômetro do setor bancário. O consenso do mercado espera um lucro por ação (EPS) em torno de US$ 4,91 e receita de mil milhões de dólares. O banco tem uma posição forte tanto na banca de investimento como na banca de retalho, o que faz com que os seus resultados sejam acompanhados de perto. O crescimento é apoiado por uma receita líquida de juros estável e pela atividade de negociação e fusões e aquisições. A eficiência operacional e o controlo de custos demonstram a capacidade do JPMorgan de manter uma alta rentabilidade, mesmo em meio à volatilidade do mercado. As orientações da administração sobre os planos futuros de empréstimos e a estratégia de investimento serão fundamentais para as reações do mercado.
Bank of America
O Bank of America está entre os maiores beneficiários do crescimento da receita líquida de juros em 2025. O consenso estima um EPS de US$ 0,96 com receita de mil milhões de dólares. O banco continua focado em serviços bancários corporativos e comerciais, com o aumento do volume de transações impulsionando o crescimento da receita. Melhorias na eficiência operacional, incluindo reduções de custos administrativos e digitalização, aumentam a probabilidade de superar as previsões. Os investidores também monitorarão a qualidade da carteira de empréstimos, que é crítica em meio a possíveis aumentos nas taxas de juros ou volatilidade econômica.
Citigroup
O Citigroup ainda está a passar por uma transformação, e o próximo trimestre será um grande teste para a sua estratégia. O consenso espera um EPS de cerca de US$ 1,78 e receita de 1 mil milhões de dólares. O crescimento será apoiado pela expansão dos serviços de banco de investimento e consultoria corporativa, fontes de receita cada vez mais importantes. A manutenção de margens elevadas em segmentos estratégicos e o equilíbrio entre receitas estáveis e investimentos em tecnologia e novos produtos serão acompanhados de perto pelos investidores.
Wells Fargo
O Wells Fargo projeta um EPS de US$ 1,66 com receita de mil milhões de dólares. Após um período de reconstrução e melhorias operacionais, o banco está focado no crescimento constante das taxas de transação e serviços ao consumidor. Manter uma carteira de empréstimos de alta qualidade é crucial, pois mesmo um ligeiro aumento no risco de crédito pode afetar os resultados. Os investidores também acompanharão os esforços de digitalização e melhorias na experiência do cliente, que podem aumentar as receitas a médio prazo.
Goldman Sachs
O Goldman Sachs pode manter o EPS próximo do nível do ano passado, com consenso em US$ 11,62 e receita de mil milhões de dólares. Embora se beneficie de uma base de comparação elevada, a sua forte posição em banco de investimento e gestão de património oferece oportunidades para um maior crescimento em taxas e comissões. O desempenho comercial, o impacto das transações de fusões e aquisições e a orientação da administração sobre a estratégia de investimento e dividendos influenciarão a percepção dos investidores.
Morgan Stanley
O Morgan Stanley espera um aumento do EPS de cerca de 8% em relação ao ano anterior, para US$ 2,41, com receita de 17,72 mil milhões de dólares. A receita estável da gestão de patrimônio e um forte segmento de investimentos sustentam resultados estáveis. Além disso, os serviços digitais e a expansão da gestão de ativos podem impulsionar a receita com taxas. A eficiência operacional, o controle de custos e uma carteira de empréstimos estável aumentam a probabilidade de atender ou superar as expectativas dos investidores.
Principais conclusões
- Os resultados do JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley fornecerão informações sobre a saúde do consumidor, o crescimento dos empréstimos e o sentimento do mercado.
- A análise do desempenho dos bancos de investimento, negociação e consultoria mostrará quais bancos estão a aproveitar melhor as condições favoráveis do mercado.
- Manter uma carteira de empréstimos de alta qualidade e eficiência operacional é fundamental para superar as previsões e garantir a estabilidade a longo prazo.
- A receita líquida de juros (NII) continua sendo um fator-chave, refletindo a capacidade dos bancos de lucrar com atividades de empréstimo e depósito.
- A próxima época de resultados revelará se 2025 foi um ano excepcional ou o início de uma nova fase de crescimento sustentado no setor bancário dos EUA.
