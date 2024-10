BCE prepara-se para mais inflação 💵

No seu discurso de hoje, Christine Lagarde sublinhou a necessidade de o BCE se preparar para a próxima era de maior volatilidade da inflação. Atualmente, segundo Lagarde, estamos a operar numa era de riscos acrescidos e de incerteza quanto à condução da política monetária. Por conseguinte, apesar da convicção cada vez mais forte entre os mercados de que estamos a sair do ambiente inflacionista (o que é parcialmente reforçado por cortes cada vez mais arrojados das taxas de juro pelos bancos centrais), Lagarde sublinhou que um dos objectivos dos bancos centrais deve ser o de acompanhar de perto as mudanças na economia e preparar-se para potenciais novos desafios à política monetária.

Lagarde citou a mudança de estilos de vida, as expectativas dos consumidores, os desenvolvimentos tecnológicos, bem como a fragmentação global da economia, entre os factores que contribuem para a mudança do ambiente económico que enfrentamos atualmente.

Além disso, a presidente do BCE apontou uma série de choques de oferta que atingiram a economia nos últimos anos: uma pandemia, a guerra na Ucrânia e a crise energética. De acordo com o banqueiro, esses futuros choques de oferta são agora cada vez mais esperados.

Para os investidores, uma notícia importante será a apresentação dos resultados da análise da estratégia do BCE, que deverá ser publicada no segundo semestre de 2025. Embora o objetivo de 2% para a inflação continue a ser um fator não negociável, os resultados do reexame podem ainda ter implicações de grande alcance para o futuro da política do BCE. Uma das alterações poderá ser a forma como as previsões de crescimento são efectuadas e o modo de comunicação do banco central.

No intervalo de 1H, não vemos sinais claros sobre as cotações do EURUSD sob a influência do discurso de Lagarde. O par de moedas está a lutar para romper o apoio definido pelos picos locais da semana anterior na área de 1,1145. Se o par romper o apoio, tanto a geometria do mercado como a linha de apoio da consolidação do início da semana apontam para uma potencial gama de declínios na área de 1,11168. Acima do suporte pode ser um sinal para retornar aos picos de hoje na área da zona 1.1158-1.11678. Fonte: xStation