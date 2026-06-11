BCE vai subir a taxa?

Um aumento da taxa de juro de 25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na reunião de hoje é praticamente um dado adquirido e está totalmente descontado pelo mercado. A atenção dos investidores está a centrar-se no que irá acontecer nos próximos meses. No entanto, seria necessária uma comunicação muito firme e concreta para estimular uma subida do euro. Mesmo com a atual avaliação de que os aumentos na zona euro serão mais acentuados do que nos EUA, o par EURUSD continua sob pressão. A que vale a pena prestar atenção antes da decisão de hoje? Discurso: O indicador relativo à comunicação dos banqueiros europeus (o índice EBCspeak, uma medida proprietária do sentimento do banco central da Bloomberg Economics) atingiu o seu nível mais alto em cerca de dois anos e meio. Representantes do BCE, como Schnabel e Kazimir, deixaram claro que um maior aperto da política monetária é inevitável. Vale a pena salientar que o BCE receia um regresso à situação de 2022, razão pela qual decidirá agora por uma medida antecipada e preventiva

O indicador relativo à comunicação dos banqueiros europeus (o índice EBCspeak, uma medida proprietária do sentimento do banco central da Bloomberg Economics) atingiu o seu nível mais alto em cerca de dois anos e meio. Representantes do BCE, como Schnabel e Kazimir, deixaram claro que um maior aperto da política monetária é inevitável. Vale a pena salientar que o BCE receia um regresso à situação de 2022, razão pela qual decidirá agora por uma medida antecipada e preventiva Pressão da inflação subjacente: A facção «hawk» no BCE é fortemente apoiada pelos dados da inflação subjacente de maio, que acelerou para 2,5% em termos homólogos (face aos 2,2% registados em abril).

A facção «hawk» no BCE é fortemente apoiada pelos dados da inflação subjacente de maio, que acelerou para (face aos 2,2% registados em abril). Novas projeções: O mercado espera que as projeções atualizadas do BCE continuem a basear-se em dois aumentos das taxas este ano. O cenário principal pressupõe uma medida em junho e outra em setembro, embora a crescente pressão sobre os preços possa levar alguns membros do Conselho do BCE a pressionarem por uma data em julho. Uma indicação clara de julho poderia levar a mais uma tentativa de recuperação do EURUSD

O mercado espera que as projeções atualizadas do BCE continuem a basear-se em este ano. O cenário principal pressupõe uma medida em junho e outra em setembro, embora a crescente pressão sobre os preços possa levar alguns membros do Conselho do BCE a pressionarem por uma data em julho. Uma indicação clara de julho poderia levar a mais uma tentativa de recuperação do EURUSD Estagnação económica em segundo plano: As previsões do PIB para a zona euro serão provavelmente revistas em baixa. Os dados relativos ao primeiro trimestre de 2026 trouxeram uma surpresa negativa. Em vez do crescimento esperado de 0,1%, o PIB contraiu-se em 0,2%. Além disso, os indicadores PMI mostram uma clara deterioração da situação económica. Porque razão um BCE mais restritivo poderá não ajudar o euro? Atualmente, a taxa de câmbio EURUSD oscila dentro do intervalo 1,1530 - 1,1550. O EURUSD poderá reagir com uma subida se Christine Lagarde enviar uma mensagem forte e clara de que poderá haver outro aumento em julho, caso a situação no mercado energético não melhore. Vale a pena salientar que um aumento das taxas de juro poderá não melhorar a situação na zona euro, uma vez que a inflação, neste momento, está principalmente ligada aos preços da energia e não a uma economia sobreaquecida. Ao mesmo tempo, um único aumento não deverá afundar completamente a economia europeia, embora muito provavelmente não a ajude. Analisando o par EURUSD atualmente, podemos observar que o par está bem cotado em relação ao diferencial de rendimentos a dois anos, embora, ao mesmo tempo, a correlação nos últimos meses, e em particular nos últimos, tenha claramente diminuído. Um impacto significativamente maior nas cotações do EURUSD está relacionado com a evolução dos preços da energia. O EURUSD mantém-se ainda relativamente elevado devido ao facto de os preços do gás no TTF não terem subido para níveis de três dígitos. O nível de 50 EUR/MWh é elevado se considerarmos os últimos 2-3 anos, mas, ao mesmo tempo, muito inferior ao registado na situação catastrófica de 2022. A correlação entre o EURUSD e o TTF no curto prazo é bastante forte. Atualmente, parece que a taxa de câmbio do EURUSD pode estar um pouco subvalorizada em relação ao nível atual do preço do gás, mas, ao mesmo tempo, o gás está relativamente caro quando analisado na perspetiva dos últimos meses. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Níveis técnicos-chave Se a comunicação de hoje do BCE não trouxer declarações absolutamente inovadoras e extremamente agressivas (por exemplo, um anúncio firme de uma série de subidas agressivas em julho e setembro), o par EURUSD deverá permanecer numa tendência lateral ou seguir em baixa. Suporte-chave: 1,1500 . Nesta zona, acumulam-se opções de vencimento de grande impacto (só até segunda-feira, um total de aproximadamente 8,5 mil milhões de euros está a ser renovado), que atuam sobre a taxa de câmbio como um forte íman. A quebra deste nível abre caminho para os mínimos de março, em 1,1411 .

. Nesta zona, acumulam-se opções de vencimento de grande impacto (só até segunda-feira, um total de aproximadamente 8,5 mil milhões de euros está a ser renovado), que atuam sobre a taxa de câmbio como um forte íman. A quebra deste nível abre caminho para os mínimos de março, em . Resistência-chave: Para que o euro recupere um verdadeiro impulso ascendente, a taxa teria de fechar acima da média móvel de 25 dias (55-DMA), que atualmente converge com a resistência no nível de 1,16, o que é adicionalmente confirmado pela retração de 61,8 O aumento em si e quaisquer sugestões potenciais relativas a outro aumento este ano não são suficientes. Uma declaração de subida em julho e uma indicação de uma série de subidas poderiam alterar a situação para o EURUSD. É por isso que o evento mais importante na perspetiva do calendário de hoje será a declaração de Christine Lagarde e a publicação das previsões macroeconómicas. Fonte:xStation5



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