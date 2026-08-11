Macroeconomia e Política Monetária O presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee , salientou que a inflação continua a ser, atualmente, o maior desafio para a economia dos EUA. No entanto, observou que a situação estável dos consumidores deverá proteger o mercado de uma recessão mais profunda, embora tenha descrito o próprio mercado de trabalho como estável, mas longe de ser muito bom.

, salientou que a inflação continua a ser, atualmente, o maior desafio para a economia dos EUA. No entanto, observou que a situação estável dos consumidores deverá proteger o mercado de uma recessão mais profunda, embora tenha descrito o próprio mercado de trabalho como estável, mas longe de ser muito bom. As vendas de habitações usadas nos EUA, em julho, atingiram 4,06 milhões numa base anualizada, um valor ligeiramente superior aos 4,05 milhões previstos. Apesar de ter superado as previsões, o mercado imobiliário continua em baixa devido às elevadas taxas de juro das hipotecas, tendo os preços registado um aumento de 2,0% em termos homólogos.

numa base anualizada, um valor ligeiramente superior aos 4,05 milhões previstos. Apesar de ter superado as previsões, o mercado imobiliário continua em baixa devido às elevadas taxas de juro das hipotecas, tendo os preços registado um aumento de em termos homólogos. Representantes comerciais dos EUA e do Canadá estão a finalizar os pormenores de um potencial acordo económico que pretendem apresentar na próxima semana. Esta iniciativa visa garantir as relações comerciais face a potenciais mudanças políticas após as eleições presidenciais.

A agência de notação Fitch Ratings alertou que a crescente competitividade económica da China representa um desafio cada vez maior para o crescimento económico da União Europeia.

alertou que a crescente competitividade económica da China representa um desafio cada vez maior para o crescimento económico da União Europeia. O Banco Central da Austrália (RBA) decidiu manter as taxas de juro no nível atual, o que correspondeu às expectativas do mercado. Os investidores australianos estão agora a concentrar-se nos impulsos globais, aguardando dados-chave sobre a inflação nos EUA.

Após as 19h00, a taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 10 anos situava-se em 4,68%, as obrigações alemãs a 10 anos atingiram uma taxa de rendibilidade de 3,16% e a taxa de rendibilidade dos títulos de dívida britânicos era de 4,96%. Vale a pena referir que, apesar dos dados fracos do mercado de trabalho norte-americano e da expectativa de queda da inflação, as taxas de rendibilidade nos EUA permanecem elevadas, o que não justifica os preços elevados do ouro. Mercado de Valores e Resultados das Empresas Os mercados bolsistas europeus encerraram o dia com um clima misto, mas o DAX alemão e o Ibex espanhol conseguiram atingir novos máximos históricos. O índice alemão valorizou 0,26% , fechando nos 26 391,43 pontos, enquanto o índice de referência espanhol subiu 0,20% , apoiado por uma forte época de divulgação de resultados empresariais e pelas esperanças de uma desescalada do conflito no Médio Oriente. No que diz respeito aos contratos de futuros, o DE40 regista atualmente uma subida de 0,14% e o SPA35 de 0,32%

alemão e o espanhol conseguiram atingir novos máximos históricos. O índice alemão valorizou , fechando nos 26 391,43 pontos, enquanto o índice de referência espanhol subiu , apoiado por uma forte época de divulgação de resultados empresariais e pelas esperanças de uma desescalada do conflito no Médio Oriente. No que diz respeito aos contratos de futuros, o DE40 regista atualmente uma subida de 0,14% e o SPA35 de 0,32% A época de resultados trimestrais em Wall Street aproxima-se do fim e a atenção dos investidores centra-se em saber se os ganhos atuais conseguirão manter a dinâmica. Surpresas positivas nos resultados das empresas tecnológicas melhoraram o sentimento, mas as elevadas valorizações estão a obrigar os mercados a manterem-se cautelosos antes da divulgação dos dados sobre a inflação do IPC.

A gigante norte-americana Nvidia planeia lançar um programa de financiamento destinado a apoiar a próxima vaga de desenvolvimento da inteligência artificial em Wall Street. A empresa procura angariar capital para o desenvolvimento de infraestruturas de hardware, com o objetivo de reforçar a sua posição dominante no mercado. Além disso, a empresa está a trabalhar num novo modelo Nemotron 4 com um trilião de parâmetros, que deverá competir diretamente com as soluções da OpenAI.

planeia lançar um programa de financiamento destinado a apoiar a próxima vaga de desenvolvimento da inteligência artificial em Wall Street. A empresa procura angariar capital para o desenvolvimento de infraestruturas de hardware, com o objetivo de reforçar a sua posição dominante no mercado. Além disso, a empresa está a trabalhar num novo modelo com um trilião de parâmetros, que deverá competir diretamente com as soluções da OpenAI. A Intel anunciou um plano para destinar 20 mil milhões de dólares a investimentos destinados a permitir que a empresa recupere a sua posição de liderança tecnológica. Ao mesmo tempo, surgiram notícias no mercado de que aproximadamente 33% das ordens dos investidores na recente oferta de ações não receberam qualquer atribuição de ações.

anunciou um plano para destinar a investimentos destinados a permitir que a empresa recupere a sua posição de liderança tecnológica. Ao mesmo tempo, surgiram notícias no mercado de que aproximadamente das ordens dos investidores na recente oferta de ações não receberam qualquer atribuição de ações. O setor dos fabricantes de vestuário desportivo ficou sob forte pressão após os resultados financeiros dececionantes da marca On Holding no segundo trimestre, que também decidiu rever em baixa a sua previsão de receitas anuais. Isto traduziu-se em quedas nas valorizações de outros gigantes do setor, tais como a Nike , a Puma e a Adidas .

no segundo trimestre, que também decidiu rever em baixa a sua previsão de receitas anuais. Isto traduziu-se em quedas nas valorizações de outros gigantes do setor, tais como a , a e a . A SpaceXAI anunciou o lançamento da versão beta do seu software Grok Bot , que se destina a funcionar como uma equipa de assistentes virtuais que executam tarefas empresariais. A ferramenta foi disponibilizada aos assinantes do pacote premium em sistemas de secretária e móveis.

anunciou o lançamento da versão beta do seu software , que se destina a funcionar como uma equipa de assistentes virtuais que executam tarefas empresariais. A ferramenta foi disponibilizada aos assinantes do pacote premium em sistemas de secretária e móveis. A Anthropic concluiu um negócio no valor de 9,1 mil milhões de dólares com a Riot Platforms , uma empresa especializada na mineração de Bitcoin que recentemente disponibilizou os seus centros de dados para cálculos de IA.

concluiu um negócio no valor de com a , uma empresa especializada na mineração de Bitcoin que recentemente disponibilizou os seus centros de dados para cálculos de IA. O calendário de publicações para os próximos dias inclui relatórios financeiros de gigantes europeus como a E.On , o ABN Amro , a Hannover Re e a Sampo .

, o , a e a . Após as 19h00, o contrato de futuros do índice S&P 500 regista uma queda de 0,31% , enquanto o Nasdaq 100 regista uma queda de 0,54% e o Dow Jones apresenta uma descida de 0,12% .

, enquanto o Nasdaq 100 regista uma queda de e o Dow Jones apresenta uma descida de . Entretanto, as ações da Nvidia registam uma queda de 0,14% e os títulos da TSMC registam uma subida de 0,49%. Mercados cambiais O dólar norte-americano encontra-se numa zona de consolidação, e os investidores estão a evitar movimentos mais acentuados antes da publicação dos dados de inflação do CPI . Este valor será um fator determinante para a Reserva Federal na tomada de decisões sobre uma eventual alteração das taxas de juro em setembro. Prevê-se que a inflação registe uma ligeira descida, mas que se mantenha claramente acima da meta.

. Este valor será um fator determinante para a Reserva Federal na tomada de decisões sobre uma eventual alteração das taxas de juro em setembro. Prevê-se que a inflação registe uma ligeira descida, mas que se mantenha claramente acima da meta. O iene japonês volta a mostrar fraqueza face às principais moedas, indicando que as intervenções cambiais anteriores do governo tiveram apenas um impacto a curto prazo no mercado. Os investidores procuram cada vez mais medidas decisivas e subidas das taxas de juro por parte do Banco do Japão.

japonês volta a mostrar fraqueza face às principais moedas, indicando que as intervenções cambiais anteriores do governo tiveram apenas um impacto a curto prazo no mercado. Os investidores procuram cada vez mais medidas decisivas e subidas das taxas de juro por parte do Banco do Japão. O real brasileiro foi a moeda dos mercados emergentes que registou maior desvalorização, perdendo quase 1% face ao dólar. O enfraquecimento da moeda resulta do crescente risco político e das sondagens pré-eleitorais favoráveis ao Presidente Lula, que ofuscaram as declarações «hawkish» do banco central local, indicando a necessidade de manter uma política monetária restritiva.

face ao dólar. O enfraquecimento da moeda resulta do crescente risco político e das sondagens pré-eleitorais favoráveis ao Presidente Lula, que ofuscaram as declarações «hawkish» do banco central local, indicando a necessidade de manter uma política monetária restritiva. O par cambial AUDUSD tornou-se o centro das atenções como a transação do dia, reagindo à manutenção das taxas de juro pelo RBA e ao sentimento global relacionado com o risco geopolítico.

tornou-se o centro das atenções como a transação do dia, reagindo à manutenção das taxas de juro pelo RBA e ao sentimento global relacionado com o risco geopolítico. Às 19h00, o índice do dólar registava uma valorização de 0,06% Matérias-primas Os preços do petróleo caracterizaram-se por uma enorme volatilidade durante a sessão, voltando a aproximar-se do nível de 88 dólares por barril do Brent. Os ganhos iniciais foram temporariamente anulados após comunicados otimistas do Paquistão sobre um possível acordo entre os EUA e o Irão, mas os mercados retomaram rapidamente as compras na sequência da retórica firme de Teerão relativamente à manutenção do bloqueio do Estreito de Ormuz. Além disso, as tensões são agravadas por declarações de representantes do exército iraniano e por relatos de incidentes noutras regiões de extração. Em última análise, os investidores demonstram grande contenção, cientes de que cada comunicado diplomático subsequente pode alterar drasticamente o equilíbrio de forças nos gráficos.

por barril do Brent. Os ganhos iniciais foram temporariamente anulados após comunicados otimistas do Paquistão sobre um possível acordo entre os EUA e o Irão, mas os mercados retomaram rapidamente as compras na sequência da retórica firme de Teerão relativamente à manutenção do bloqueio do Estreito de Ormuz. Além disso, as tensões são agravadas por declarações de representantes do exército iraniano e por relatos de incidentes noutras regiões de extração. Em última análise, os investidores demonstram grande contenção, cientes de que cada comunicado diplomático subsequente pode alterar drasticamente o equilíbrio de forças nos gráficos. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão ( IRGC ) ameaçou que, em caso de agressão por parte dos EUA, a infraestrutura global da Internet, as centrais elétricas e milhares de quilómetros de oleodutos ficariam em risco. Ao mesmo tempo, representantes iranianos salientaram que eventuais negociações com Omã relativamente à navegação são independentes da questão do encerramento total do estreito estratégico.

) ameaçou que, em caso de agressão por parte dos EUA, a infraestrutura global da Internet, as centrais elétricas e milhares de quilómetros de oleodutos ficariam em risco. Ao mesmo tempo, representantes iranianos salientaram que eventuais negociações com Omã relativamente à navegação são independentes da questão do encerramento total do estreito estratégico. A agência governamental norte-americana EIA publicou o relatório STEO, no qual elevou a previsão para a produção de petróleo dos EUA em 2026 para 13,8 milhões de barris por dia e a de gás natural para 2027 para 116 mil milhões de pés cúbicos por dia. A agência prevê ainda que as perturbações nas exportações de petróleo do Médio Oriente, ao nível de cerca de 600 mil barris por dia, se prolonguem pelo menos até ao final de 2027.

publicou o relatório STEO, no qual elevou a previsão para a produção de petróleo dos EUA em 2026 para de barris por dia e a de gás natural para 2027 para de pés cúbicos por dia. A agência prevê ainda que as perturbações nas exportações de petróleo do Médio Oriente, ao nível de cerca de barris por dia, se prolonguem pelo menos até ao final de 2027. Os preços do cacau caíram hoje até 6% , na sequência de notícias sobre a melhoria das perspetivas de produção e exportações do Gana, o que atenuou as preocupações quanto a um défice global desta mercadoria.

, na sequência de notícias sobre a melhoria das perspetivas de produção e exportações do Gana, o que atenuou as preocupações quanto a um défice global desta mercadoria. Na Líbia, ocorreu um ataque com drones a um reservatório de gasóleo na refinaria de Zawiya , o que constitui mais uma fonte de tensão no mercado dos combustíveis.

, o que constitui mais uma fonte de tensão no mercado dos combustíveis. O Chile reviu em baixa as suas previsões de produção de cobre pela segunda vez consecutiva, devido a problemas operacionais e geológicos persistentes nas principais minas do país.

Após as 19h00, o ouro registou uma queda de 0,15%, a prata de 1,23%, enquanto o petróleo bruto WTI subiu 1,02%, o petróleo bruto Brent subiu 0,95%, o gás natural registou uma queda de 0,69%, o cobre subiu 0,08% e o milho registou uma queda de 0,31% Criptomoedas Os mercados de criptomoedas registaram quedas na terça-feira, e a criptomoeda líder do mercado, Bitcoin , sofreu uma correção abaixo do nível dos 64 000 dólares devido a uma deterioração geral do sentimento dos investidores antes da divulgação dos dados sobre a inflação nos EUA.

, sofreu uma correção abaixo do nível dos 64 000 dólares devido a uma deterioração geral do sentimento dos investidores antes da divulgação dos dados sobre a inflação nos EUA. Após as 19h, o Bitcoin registava uma queda de 0,79%, acumulando uma perda de 0,79% ao longo da semana, enquanto o Ethereum registava uma queda de 0,60%, acumulando uma perda de 0,60% ao longo da semana.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.