Bitcoin atinge novos máximos 🟢📌

O mercado de criptomoedas está de volta aos holofotes, com o Bitcoin a atingir um novo recorde histórico de US$ 112.700. No dia, o Bitcoin subiu 1,40%, o Ethereum 1,45% e a capitalização total do mercado de altcoins ganhou 1,35%. O capital parece estar a sair das ações de tecnologia hoje e a entrar em ações mais amplas e criptomoedas. As recentes altas nas ações das grandes empresas de tecnologia empurraram o índice US100 para acima de 23.000 pontos, mas hoje ele está em queda de 0,20%, enquanto o US500 subiu 0,30% e as ações de pequena capitalização estão ganhando 0,75%. Parte desse capital está claramente a ser transferido para ativos criptográficos. A adoção de criptomoedas está a acelerar. Nos últimos dias, mais instituições têm acumulado Ethereum como o segundo maior ativo digital depois do Bitcoin. A alta atual é impulsionada em grande parte pelo capital institucional e corporativo. No entanto, os investidores individuais podem ser atraídos por uma nova oferta da Robinhood (HOOD.US), que lançou hoje o staking de Ethereum e Solana. O serviço de staking está agora disponível para clientes dos EUA a partir de apenas US$ 1. Além disso, a próxima semana promete ser crucial em termos de legislação e regulamentação. A Câmara dos Representantes dos EUA designou o período de 14 a 18 de julho de 2025 como a “Semana das Criptomoedas”. Durante esse período, os legisladores planeiam debater e votar três projetos de lei importantes: a Lei CLARITY, a Lei Anti-CBDC Surveillance State e a Lei GENIUS do Senado. Este pacote legislativo visa estabelecer um quadro regulatório claro e fortalecer a posição dos EUA como líder global em inovação de ativos digitais. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app

