Bitcoin chega perto dos máximos históricos

A Bitcoin iniciou o dia com fortes aumentos no seu preço, aproximando a maior criptomoeda do mundo de um novo recorde histórico. Estes últimos ganhos em direção a máximos históricos são apoiados por compras contínuas de empresas que aumentam as suas participações em Bitcoin, pelo crescimento dos ETFs spot nos EUA e por uma mudança no sentimento após as novas tarifas dos EUA sobre as importações de ouro em barras. Empresas aumentam as suas participações em Bitcoin Os ganhos devem-se, em parte, ao crescente interesse em criptomoedas entre grandes investidores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app As chamadas empresas de tesouraria de ativos digitais (veículos cotados dedicados à acumulação de criptomoedas) acumularam uma reserva de Bitcoin de 113 mil milhões de dólares até à data, de acordo com dados compilados pela Coingecko. O maior expoente é a Microstrategy, que tem 628 791 bitcoins em reserva, o que se traduz em aproximadamente 3% do fornecimento total de Bitcoin. Donald Trump continua a impulsionar o preço do Bitcoin Vários fatores impulsionaram a última alta, incluindo uma ordem executiva do presidente Donald Trump, assinada na quinta-feira, que abre os planos 401(k) dos americanos às criptomoedas. Isso representa um grande passo à frente para os ativos digitais: de acordo com o Investment Company Institute, os planos 401(k) detinham US$ 8,9 biliões em ativos em setembro do ano passado, o que pode incentivar uma parte significativa desses ativos a começar a investir nesses ativos digitais. Além disso, com o ouro a enfrentar estrangulamentos no abastecimento e riscos políticos devido às recentes tarifas do presidente, o papel da Bitcoin como reserva de valor sem fronteiras e isenta de tarifas está a ganhar terreno entre os investidores. Por fim, a pressão do presidente sobre a Fed para reduzir agressivamente as taxas de juro nos próximos meses é outra razão para a subida do Bitcoin, uma vez que isso favoreceria os ativos de risco graças ao aumento da procura por parte dos investidores. O posicionamento da Bitcoin e do Ethereum tem sido fortemente ponderado para os vencimentos de setembro e dezembro, em linha com o calendário de cortes nas taxas e a adoção contínua pelo sistema financeiro tradicional. Fonte: xStation 5

