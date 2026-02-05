O preço do Bitcoin caiu hoje abaixo de $70.000 e agora está testando a área de $69.500, uma queda de quase 4%. Ao mesmo tempo, o Ethereum está se aproximando de um teste de $2.000, enquanto a popular altcoin Ripple caiu 10%, prolongando a liquidação. O Bitcoin está a ser negociado no seu nível mais baixo desde o início de novembro de 2024, antes de Donald Trump vencer as eleições. A postura favorável às criptomoedas da nova administração dos EUA não conseguiu interromper o ciclo de pânico, e o mercado parece agora ter entrado numa fase de “descoberta do fundo”. Gráfico Bitcoin (W1) O Bitcoin está a ser negociado cerca de 5% abaixo da EMA de 200 semanas (EMA200), mostrada como a linha vermelha, o que sinaliza amplamente um mercado em baixa em fase intermediária. Se o cenário de 2022 se repetir, o Bitcoin ainda poderá enfrentar mais um impulso de queda, provavelmente em direção a US$ 50.000. A queda desde o pico já ultrapassou 40%. Fonte: xStation5 Parece que, nesta fase de mercado em baixa, pode ser razoável usar o ciclo anterior como um ponto de referência parcial. Não se pode descartar que o preço volte a testar o chamado delta de preço na cadeia este ano, um indicador «macro» combinado da Bitcoin baseado em zonas de suporte de longo prazo e no preço médio de compra realizado, atualmente em torno de $45.000. Nos dois mercados em baixa anteriores, o nível delta atuou como um suporte macro. Fonte: BGeometrics Gráfico ETHEREUM (W1) O RSI semanal do Ethereum está em 33, em comparação com 29 do Bitcoin. Apesar de uma queda de 65% em relação às suas máximas, o ETH pode ter dificuldades para recuperar a força até que haja uma procura forte e fundamental pelo BTC. Em mercados baixistas anteriores, o Ethereum normalmente caía muito mais acentuadamente do que o próprio BTC. Os últimos relatórios on-chain também apontam para vendas de ETH no valor de milhões de dólares por carteiras ligadas ao fundador do projeto, Vitalik Buterin. Fonte: xStation5

