Bitcoin ganha 5.50% para os $63600 🟢

Bitcoin ganha 5.50% para $ 63,600, estendendo o crescimento dinâmico de ontem. O sentimento positivo está a regressar ao mercado das criptomoedas, alimentado pela esperança de uma aterragem suave para a economia dos EUA.

O catalisador direto para o aumento foi, é claro, a postura dovish de ontem do Fed. Atualmente, assistimos a uma rotação de capitais para activos mais arriscados, como as criptomoedas, as Big Tech e as empresas de pequena capitalização do índice US2000. Estes desenvolvimentos positivos coincidem com o final daquele que é tipicamente o mês “mais aborrecido” do ano - setembro.

Na primeira metade do mês, a liquidez do mercado foi excecionalmente baixa, prolongando a pausa de verão. No entanto, estamos agora a assistir a um regresso gradual do capital e, com os cortes nas taxas da Fed nos EUA, é provável que esta tendência se mantenha.

A natureza cíclica do mercado de Bitcoin sugere que ainda estamos no início do ciclo, considerando a mais recente redução para metade. No entanto, os factores mais importantes atualmente continuam a ser os dados concretos da economia dos EUA e a comunicação da Fed.

Os fluxos de entrada nos ETFs Bitcoin abrandaram ligeiramente ontem. No entanto, isto está provavelmente relacionado com os declínios antes do anúncio da decisão do FOMC. Os ganhos de mercado de hoje também devem mostrar entradas positivas de ETF amanhã (quando obtivermos os dados).

Bitcoin (D1)

O Bitcoin está ganhando fortemente acima de $ 63.000. Se a tendência de alta continuar, o próximo nível de resistência está em torno de $ 64.500- $ 65.500. Por outro lado, no caso de uma correção, os níveis a serem observados são $ 61,000 e $ 60,000.

Fonte: xStation 5