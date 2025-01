Bitcoin ganha 7,5%📌

A maior criptomoeda está a atingir novos máximos no dia da tomada de posse de Trump🖋️ O Bitcoin está atualmente em alta de 7,80%, sendo negociado a $109.000, saindo de níveis em torno de $102.000 em apenas uma questão de minutos. Atualmente, não existem informações claras que justifiquem um impulso ascendente tão forte. O sentimento positivo está certamente a apoiar os investidores no dia da tomada de posse de Donald Trump, especialmente porque o próprio presidente garantiu durante o fim de semana que tem planos ambiciosos para este mercado. No entanto, parece que essas garantias por si só são insuficientes para explicar tal movimento. Portanto, é possível que informações não públicas sobre os planos da nova administração relacionados ao Bitcoin tenham vazado para o mercado. A especulação está naturalmente a centrar-se na possibilidade de uma reserva estratégica de Bitcoin que o governo dos EUA possa estabelecer. As esperanças dos investidores são ainda alimentadas por declarações adicionais da família presidencial, sugerindo que os eventos do fim de semana são apenas o início de planos ambiciosos para o mercado da criptomoeda. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais eventos do fim de semana: Na sexta-feira à noite, Donald Trump anunciou inesperadamente o lançamento da sua memecoin, Official Trump , que atingiu uma avaliação totalmente diluída (FDV) de 75 mil milhões de dólares em 48 horas. Atualmente, apenas 20% dos tokens estão em circulação, um cenário invulgar para as memecoins. Os restantes 80% são detidos por empresas associadas a Trump e deverão ser gradualmente lançados no mercado ao longo dos próximos três anos.

Um beneficiário indireto foi Solana , uma vez que Trump escolheu esta cadeia de blocos para a sua memecoin. Em dois dias, Solana atingiu um novo recorde histórico (ATH) de US $ 295 por token, ganhando quase 50% em 48 horas.

A World Liberty Financial (WLD) comprou mais de US $ 20 milhões em Ethereum no fim de semana. Além disso, a WLD iniciou oficialmente sua venda de tokens de 25 bilhões de tokens a US $ 0,05 cada hoje, antes de sua planejada ICO.

No domingo à noite, Melania Trump, a esposa de Donald Trump, anunciou a sua própria memecoin, atualmente avaliada em 13 mil milhões de dólares. Hoje, a Bitcoin está a atingir novos máximos históricos, confirmando a próxima onda de uma tendência ascendente que começou em outubro de 2024 para esta moeda criptográfica. Os níveis de suporte técnico mais próximos continuam a ser as médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias (as curvas azul e roxa no gráfico, respetivamente).

Fonte: xStation

