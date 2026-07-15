🔼 Bitcoin salta para os $65k

A Bitcoin subiu acima do seu nível mais elevado desde 22 de junho de 2026, ultrapassando a marca dos 65 000 dólares e revertendo gradualmente a tendência de baixa que surgiu após a sua queda para abaixo dos 60 000 dólares. Nas últimas semanas, a BTC voltou a recuperar rapidamente após ter caído brevemente abaixo dos 60 000 dólares, com os investidores a esperarem que o sentimento positivo se torne mais sustentável, à medida que a correlação da Bitcoin com as ações, o dólar norte-americano e o petróleo continua a diminuir. Será que o Bitcoin atingiu o fundo do poço? Os ETFs oferecem os primeiros sinais positivos Após oito semanas consecutivas de saídas, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA regressaram finalmente a território positivo, atraindo aproximadamente 197 milhões de dólares em entradas líquidas. Embora este montante continue a ser modesto quando comparado com os mais de 4 mil milhões de dólares que saíram dos fundos em junho, muitos analistas consideram-no o primeiro sinal de que o sentimento do mercado poderá estar a estabilizar-se. De acordo com a Bloomberg, a narrativa do mercado está a mudar gradualmente de «Quem resta para vender?» para «Será que a pressão de venda está finalmente a esgotar-se?» Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA puseram fim a uma sequência de oito semanas de saídas, registando aproximadamente 197 milhões de dólares em entradas líquidas.

Junho registou saídas recorde que ultrapassaram os 4 mil milhões de dólares, tornando as recentes entradas mais um sinal de estabilização do que o início de um novo mercado em alta.

Apesar da queda da Bitcoin na sequência da subida dos preços do petróleo e do recrudescimento das tensões no Médio Oriente, os investidores institucionais não se apressaram imediatamente a sair do mercado.

De acordo com a Glassnode, a Bitcoin poderá estar a formar um mínimo local na faixa dos 57 000 a 63 000 dólares, desde que não surja nenhum choque macroeconómico de grande dimensão.

A FRNT Financial descreveu os fluxos positivos dos ETFs como os primeiros «sinais de recuperação», mas alertou que ainda é demasiado cedo para declarar uma inversão de tendência duradoura.

Ao mesmo tempo, o volume médio diário de negociação em 30 dias dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA caiu 78%, passando de cerca de 5,8 mil milhões de dólares no pico, no final de 2025, para cerca de 1,25 mil milhões de dólares atualmente.

A Glassnode considera que a queda na atividade de negociação reflete o facto de os investidores institucionais estarem a desviar a sua atenção para outras classes de ativos. O mercado continua à espera do regresso de uma procura forte Embora a pressão de venda pareça estar a abrandar, os analistas salientam que o mercado ainda não recebeu um impulso significativo da procura. Os volumes de negociação permanecem moderados, enquanto alguns dos maiores compradores estruturais de Bitcoin reduziram a sua atividade. Consequentemente, a atual estabilização dos preços pode representar apenas as fases iniciais de um processo de recuperação a longo prazo. Os dados on-chain mostram que os detentores de longo prazo voltaram à acumulação, enquanto os investidores mais voláteis continuam a realizar perdas.

A Glassnode observa que os detentores de longo prazo estão a realizar perdas ao ritmo mais rápido desde o final de 2022, um padrão que, historicamente, tem coincidido com as fases finais dos mercados em baixa.

Os influxos para os ETF continuam a ser muito inferiores ao capital que saiu dos fundos nos últimos meses, o que significa que ainda não confirmam um regresso sustentado da procura institucional.

A Strategy (anteriormente MicroStrategy), um dos maiores compradores estruturais de Bitcoin, suspendeu recentemente as suas compras, aumentando a importância dos influxos para os ETF no apoio aos preços.

A Tagus Capital, citada pela Bloomberg, acredita que os fluxos positivos para os ETF estão a ajudar a estabelecer um piso de preços, mas ainda não sinalizam o início de um novo mercado em alta.

O principal desafio para os investidores neste momento é identificar os sinais que confirmem que a pior fase da onda de vendas chegou verdadeiramente ao fim. Bitcoin (intervalo D1) Analisando os dois últimos grandes impulsos de queda da Bitcoin, o preço retomou a sua tendência descendente no primeiro trimestre, após ter subido até à retração de Fibonacci de 38,2%, perto dos 98 000 dólares. Durante a segunda correção, a BTC iniciou inicialmente uma descida após atingir o nível de Fibonacci de 38,2% em torno dos 74 000 dólares, mas acabou por subir para aproximadamente 83 000 dólares, o que corresponde à retração de 61,8%. Se os níveis de Fibonacci continuarem a moldar a atual recuperação, a próxima resistência-chave situa-se perto dos 67 000 dólares, onde se encontra o retracement de 38,2%, seguido do retracement de 61,8% em torno dos 75 500 dólares. Ambos os níveis são medidos a partir do impulso de baixa que teve início em maio deste ano. Do lado da baixa, a área entre os 57 000 e os 60 000 dólares continua a ser uma zona de suporte fundamental, e vale a pena referir que a Bitcoin já recuperou duas vezes de níveis abaixo deste intervalo durante 2026. Fonte: xStation5

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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