Os futuros do US100 sobem 0,6%, à medida que o otimismo em relação à IA regressa antes de mais um dia repleto de resultados financeiros. O sentimento do mercado antes da abertura dos mercados norte-americanos é apoiado pelas orientações positivas da Palantir e da ON Semiconductor, reforçando a confiança dos investidores de que os gastos avultados em inteligência artificial estão a começar a traduzir-se em retornos financeiros tangíveis. A atenção do mercado está também centrada numa nova ronda de resultados financeiros das empresas e nos próximos dados macroeconómicos, que proporcionarão uma visão mais aprofundada sobre a saúde da economia norte-americana e do setor empresarial.
O S&P 500 encontra-se agora a apenas cerca de 20 pontos de atingir o seu primeiro máximo histórico desde junho, enquanto o Dow Jones fechou na segunda-feira num novo máximo histórico, pela primeira vez desde julho. Os resultados sólidos das principais empresas tecnológicas e o otimismo contínuo em torno da monetização da IA continuam a ser alguns dos principais motores que sustentam o mercado acionista norte-americano. Ao mesmo tempo, os recentes comentários do Presidente Trump alimentaram as esperanças de uma redução gradual das tensões no Médio Oriente, enquanto os preços do petróleo já recuaram cerca de 10% em relação ao seu pico recente.
Os líderes da IA continuam a reforçar o sentimento do mercado
Na sequência dos sólidos resultados financeiros da Microsoft e da Amazon na semana passada, os investidores receberam mais uma confirmação de que os investimentos multimilionários em IA estão a começar a gerar retornos significativos. A Palantir elevou mais uma vez a sua previsão de receitas para o ano inteiro, citando a forte procura, tanto por parte de agências governamentais como de clientes comerciais, pela sua plataforma de software baseada em IA.
Entretanto, a ON Semiconductor divulgou previsões de vendas superiores às expectativas, impulsionadas pela crescente procura de chips de gestão de energia utilizados em centros de dados de IA. O otimismo espalhou-se também pelo setor mais alargado da IA, com a Micron (+2,3%), a Nvidia (+0,7%) e a Marvell Technology (+4,4%) a registarem todas subidas na sessão pré-mercado.
A época de divulgação de resultados continua a superar as médias históricas
A época de divulgação de resultados nos EUA mantém-se excepcionalmente forte. Das 304 empresas do S&P 500 que tinham divulgado os resultados do segundo trimestre até ao final da semana passada, 85,2% superaram as expectativas de lucros dos analistas, um valor bem acima da média de longo prazo de aproximadamente 67,5%.
O calendário de resultados de hoje inclui várias empresas de grande dimensão, nomeadamente a Merck, a Pfizer, a Caterpillar, a Marathon Petroleum e a McDonald’s. Entretanto, as ações da Snap registam uma subida superior a 8% após terem superado as expectativas de receitas, apoiadas por um aumento dos gastos com publicidade durante o Campeonato do Mundo da FIFA e por uma maior atividade por parte de grandes anunciantes norte-americanos.
Gráfico do US100 (D1)
O contrato de futuros do Nasdaq 100 registou uma recuperação em forma de V e voltou a subir acima do nível dos 29 000 pontos, aproximando-se da resistência na MME de 50 dias no gráfico diário. Uma quebra sustentada acima desta média móvel poderá representar uma mudança importante no impulso do mercado a médio prazo.
Fonte: xStation5
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Gráfico do dia: USD/JPY
Destaques da manhã (04.08.26)
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