BlackRock dispara 5% após os resultados 🔼 O que é que Wall Street está a pensar?

A BlackRock (BLK.US), a maior gestora de ativos do mundo, divulgou os resultados do segundo trimestre, que reforçaram o seu papel central no sistema financeiro global. Apesar das expectativas já elevadas, a empresa apresentou mais um relatório de resultados sólido, que superou as previsões de Wall Street, o que levou as suas ações a subir quase 5 % nas negociações pré-mercado.

Resultados da BlackRock no segundo trimestre

Lucro por ação ajustado: 13,91 dólares (contra os 12,66 dólares previstos)

Receitas: 7,08 mil milhões de dólares (contra os 6,82 mil milhões de dólares previstos)

Receitas de comissões de base e de empréstimo de títulos: 5,73 mil milhões de dólares (contra os 5,60 mil milhões de dólares previstos)

Ativos sob gestão (AUM): 15,34 biliões de dólares (contra os 15,19 biliões de dólares previstos)

Entradas líquidas de longo prazo: 199,13 mil milhões de dólares

Entradas líquidas totais: 191,70 mil milhões de dólares (contra os 175,92 mil milhões de dólares previstos)

A BlackRock encerrou o trimestre com um valor recorde de 15,3 biliões de dólares em ativos sob gestão. Este marco foi sustentado por 868 mil milhões de dólares em entradas líquidas e por um crescimento orgânico de 10% nas receitas provenientes de comissões de base. A receita total aumentou 31% em relação ao ano anterior, impulsionada pela forte procura por ETFs, estratégias de investimento geridas ativamente e serviços tecnológicos. Ao mesmo tempo, a margem operacional ajustada expandiu-se para 45,9%, enquanto o lucro por ação diluído aumentou 20% em relação ao ano anterior, destacando a rentabilidade contínua da empresa.

A iShares ultrapassa os 6 biliões de dólares em ativos

A BlackRock iShares atraiu 192 mil milhões de dólares de entradas líquidas durante o segundo trimestre de 2026, o que se traduziu num crescimento orgânico de 8% nas receitas provenientes de comissões de base. A dimensão do novo capital demonstra que a empresa continua a beneficiar tanto da expansão contínua do investimento passivo como da crescente procura por estratégias de investimento mais sofisticadas.

Os ativos geridos na plataforma iShares ultrapassaram os 6 biliões de dólares, tendo quase duplicado nos últimos três anos. Isto é particularmente significativo para a BlackRock, uma vez que a iShares continua a ser uma das fontes mais importantes de receitas de comissões escaláveis e recorrentes da empresa.

A empresa registou também 53 mil milhões de dólares de entradas líquidas em estratégias geridas ativamente. No âmbito das ações, as estratégias sistemáticas impulsionadas por modelos quantitativos e análise de dados foram o principal motor de crescimento, enquanto os ativos alternativos líquidos atraíram um valor recorde de 7 mil milhões de dólares de entradas líquidas.

O resultado líquido da BlackRock aumentou 20% em relação ao ano anterior, para 1,9 mil milhões de dólares, enquanto o resultado operacional também subiu 20%, para aproximadamente 1,9 mil milhões de dólares. A reação positiva de Wall Street reflete não só receitas e lucros superiores ao esperado, mas também a natureza generalizada dos influxos em ETFs, estratégias ativas, investimento sistemático e investimentos alternativos.

Ações da BlackRock (gráfico D1)

Na cotação máxima da sessão de hoje, as ações da BlackRock foram negociadas acima dos 1 200 dólares. Este nível parece continuar a ser a principal resistência para os otimistas, enquanto a média móvel exponencial de 200 dias, próxima dos 1 050 dólares, e o intervalo entre 910 e 950 dólares representam níveis de suporte técnico potencialmente importantes.