As ações da empresa caíram mais de 7% após um fundo de crédito privado da sua propriedade, com o mesmo nome, anunciar que não permitirá mais resgates trimestrais, como fazia até agora. Conforme declarado pelo fundo, o capital dos investidores será devolvido gradualmente, por exemplo, através da venda de ativos ou do reembolso de contas a receber. Isto sinaliza claramente potenciais problemas de liquidez no fundo. A decisão de suspender os resgates surgiu um dia após o fundo ter anunciado a venda de uma carteira de investimentos por $1,4 mil milhões. Os potenciais problemas da empresa são apenas um desequilíbrio estrutural entre produtos financeiros e clientes, ou será esta a primeira fissura num mercado que carece de supervisão adequada? Atualmente, não há evidências de que este episódio seja realmente o início de uma crise maior. A empresa declara que o pacote de investimentos vendido foi alienado a 99,7% do seu valor nominal. Isto sugere que as avaliações dos ativos são justificadas e que a liquidez está a ser mantida, mesmo que provavelmente tenha diminuído. O mercado de crédito privado/capital privado tem estado no centro da atenção de muitos analistas há vários trimestres como um potencial gatilho para a próxima crise financeira. Alguns investidores parecem, pelo menos em parte, partilhar esse sentimento, dada a taxa crescente e já recorde de saídas de capital de fundos deste tipo, conforme relatado, entre outros, pelo The Wall Street Journal. Por enquanto, o mercado «privado» ainda não mostra sinais de pânico, mas as tensões estão claramente a aumentar. Devido a um perfil de risco mais elevado, alavancagem financeira e uma quase total falta de transparência e supervisão, estas tensões podem transformar-se numa ruptura mais rapidamente do que em qualquer outro segmento de mercado. A decisão da Blue Owl Capital destaca claramente algumas fraquezas numa única empresa, o que não afetará o mercado em geral. No entanto, se anúncios semelhantes começarem a surgir de várias outras entidades num curto espaço de tempo, isso poderá deixar de ser apenas um problema e tornar-se o início de uma catástrofe. OBDC.US (D1) Fonte: xStation5 As quedas de hoje são uma continuação da tendência de valorização negativa de longo prazo da empresa.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.