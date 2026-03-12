Os futuros do gado dos EUA continuam sob pressão descendente, à medida que o mercado reage à deterioração do sentimento macroeconómico (uma retração em Wall Street), ao aumento dos custos da ração de milho e às preocupações com a procura futura. Um fator de risco adicional para o setor é a potencial greve na fábrica da JBS em Greeley, Colorado, que poderia perturbar a logística do abate. No contexto da liquidação, está a redução das posições compradas por fundos geridos, que se mantém há várias sessões. Uma vez que os níveis técnicos importantes foram quebrados, vendas sistemáticas e técnicas adicionais aceleraram a queda.

O mercado começou a precificar um cenário em que os preços mais altos da gasolina e o sentimento macroeconómico mais fraco poderiam limitar os gastos das famílias , particularmente com proteínas de preço mais elevado, como a carne bovina.

, particularmente com proteínas de preço mais elevado, como a carne bovina. O pano de fundo mais amplo para a liquidação continua sendo as tensões geopolíticas no Oriente Médio , que empurraram os preços do petróleo para cima por mais de uma semana e pesaram sobre os ativos de risco.

, que empurraram os preços do petróleo para cima por mais de uma semana e pesaram sobre os ativos de risco. O aumento dos preços da energia e a fraqueza em Wall Street provocaram um movimento mais amplo de aversão ao risco , que também afetou os futuros de gado vivo .

, que também afetou . No mercado à vista, o quadro é mais matizado: os frigoríficos têm comprado gado a preços mais baixos, mas as suas margens continuam negativas. Isso sugere que, apesar da queda nos preços do gado vivo, o setor de processamento ainda não recuperou o conforto operacional. Ao mesmo tempo, a redução da produção está a sustentar os preços da carne bovina no atacado. De acordo com dados do USDA, os preços da carne bovina estão a subir, indicando que o mercado físico de carne continua relativamente restrito, apesar da pressão sobre os futuros. GADO (D1) Fonte: xStation5

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