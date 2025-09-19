BoJ deixa as taxas de juros inalterados; Ueda atenua a especulação do mercado🎙️

O BOJ manteve a taxa de referência nos 0,50% por uma diferença de 7-2; Hajime Takata e Naoki Tamura votaram a favor de uma subida para 0,75%.

Um novo passo para a normalização: O BOJ vai começar a vender as suas participações em ETFs (e J-REIT), com diretrizes de ~620 mil milhões de ienes/ano para ETFs, o equivalente a cerca de 0,05% do volume diário de transacções.

Na sequência da decisão, o iene (JPY) registou fortes valorizações, enquanto os índices de acções japoneses caíram. Os mercados passaram para um modo de risco reduzido, com o JP225 a perder 1,90%.

As expectativas de um aumento da taxa na próxima reunião de 29-30 de outubro subiram para 55%. A decisão do BOJ de manter as taxas de juro inalteradas era amplamente esperada pelo mercado. O que surpreendeu, no entanto, foi o tom relativamente hawkish. Dois membros defenderam uma subida de 25 pontos base para 0,75%, o que indica uma pressão interna crescente no sentido de uma maior restritividade. A mudança de retórica reflectiu a redução da incerteza após o acordo comercial do Japão com os EUA e a aproximação da inflação ao objetivo no horizonte de projeção de três anos do BOJ. Neste contexto, os mercados começaram a avaliar as probabilidades de cerca de 50/50 de uma subida do BOJ já na reunião de 29 e 30 de outubro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Mudanças de política Para além das taxas, o novo elemento foi o plano do BOJ para reduzir a sua exposição a activos de risco. O Banco iniciará uma venda gradual de ETFs (e J-REITs), com relatórios que citam um nível de ~620 mil milhões de ienes por ano para ETFs. Dada a dimensão das actuais participações do BOJ, este ritmo significaria que todo o processo demoraria mais de um século. Esta situação está prevista, uma vez que o Banco pretende reduzir a sua presença no mercado sem perturbações. Reação do mercado A decisão de hoje do BOJ foi interpretada como uma “manutenção hawkish”. As ações desvalorizaram (com especial pressão sobre as grandes empresas de tecnologia, onde a ação do BOJ é significativa), enquanto os bancos foram vistos como beneficiários relativos da normalização dos balanços. O USDJPY caiu mais de 0,52% logo após a decisão, e os swaps rapidamente reavaliaram as probabilidades de aumento de outubro para 50%. No entanto, esta reação foi em grande parte atenuada durante a conferência de imprensa do Governador do BOJ, Kazuo Ueda. Ele minimizou as opiniões divergentes de Takata e Tamura, disse que a economia do Japão está a recuperar moderadamente sem declínios materiais no investimento, nos salários ou no emprego, e apontou para a persistência de riscos de queda das tarifas e da incerteza cambial. Ueda reiterou que o BOJ continuará a efetuar vendas de ETF/J-REIT até à sua total liquidação (um ritmo indicativo de 112 anos). A política continua a depender dos dados, sendo possível aumentar as taxas se a economia e os preços acompanharem as previsões. Após a conferência de imprensa, os mercados voltaram a registar os movimentos iniciais pós-decisão e o JPY enfraqueceu.

