Bolsas Europeias Subem com Trégua no Médio Oriente e ZEW Forte

Os principais índices e futuros europeus estão a registar ganhos sólidos a meio da sessão, dando continuidade à sua recuperação após um início de semana mais fraco.finance.yahoo+1 Os futuros do DE40 registam uma subida de cerca de 0,80 por cento, o EU50 sobe 1,10 por cento e o índice pan-europeu STOXX 600 está a ser negociado em território positivo, na sequência das perdas da sessão anterior, à medida que os investidores descontam as perspetivas de uma desaceleração do conflito no Médio Oriente. O principal fator por trás da evolução do mercado é a notícia de uma mediação entre os EUA e o Irão relativamente a um cessar-fogo de 10 dias, o que está a limitar o prémio geopolítico nos preços das matérias-primas energéticas e a acalmar o sentimento nos mercados bolsistas. A subida na Alemanha foi também impulsionada por um aumento significativo do índice ZEW – o indicador de confiança dos investidores subiu de 10,5 pontos para 26,3 pontos, bem acima das previsões (17,5 pontos), o que os economistas atribuem às reformas das pensões e fiscais do chanceler Merz. O petróleo WTI e o Brent estão a subir ligeiramente em termos reais (o Brent ronda os 90 dólares por barril), embora no início da sessão tivessem registado uma queda de até 1 por cento, à medida que o mercado pondera o risco de um cessar-fogo face à ameaça de um bloqueio naval da Arábia Saudita por parte dos houthis do Iémen. O dólar mantém-se estável/ligeiramente mais fraco (índice USDIDX -0,05 %), enquanto o ouro subiu mais de 1 %, para cerca de 4 065 USD/onça, e a prata regista uma subida espetacular superior a 5 %, impulsionada pelas esperanças de uma desescalada e de uma atenuação da pressão inflacionista. O setor tecnológico apresenta o melhor desempenho (+2,12% de contribuição para o índice), liderado pela ASML e pela Infineon, seguido pelo setor energético (+1,52%) e pelo setor industrial (+0,93%). Os setores com pior desempenho são as telecomunicações (-1,29%, arrastados pela Prosus e pela Deutsche Telekom), os materiais (-0,71%) e a saúde (-0,24%). Informações sobre as empresas As maiores oscilações no Euro Stoxx 50 hoje verificam-se nas empresas de tecnologia e do setor industrial, que estão em alta, enquanto as empresas financeiras e de telecomunicações registam quedas. A ASML (+2,89 %) lidera as empresas com ganhos, impulsionada por uma recuperação no setor dos semicondutores na sequência da recente volatilidade, enquanto a Infineon regista uma subida de 2,88 %.

A Siemens Energy subiu 2,75 % e a TotalEnergies subiu 1,77 %, beneficiando da recuperação dos preços do petróleo e do gás.

Por outro lado, a Muenchener Rueckversicherung registou uma queda de 2,01% e é a empresa com pior desempenho no índice, enquanto a Wolters Kluwer registou uma queda de 1,66%, a Prosus de 1,34% e a Deutsche Telekom de 1,21%.

Fora do índice principal: a Novartis regista uma subida depois de o seu lucro operacional do segundo trimestre (5,94 mil milhões de dólares) ter superado as expectativas do mercado, apesar de uma queda de 50% nas vendas do medicamento Entresto devido à concorrência dos genéricos; a Julius Baer registou uma queda de 4,2%, apesar da melhoria nos fluxos líquidos; e a Schindler registou uma queda de 5,1% na sequência de receitas trimestrais mais fracas.

A empresa norueguesa Vaar Energi está a adquirir a BlueNord por aproximadamente 1,33 mil milhões de dólares, criando o maior produtor independente de petróleo e gás da Europa — as ações de ambas as empresas registam subidas de 5,3% e 6,3%, respetivamente, enquanto a Vaar aumenta o seu dividendo do segundo trimestre para 350 milhões de dólares.

A Wienerberger registou uma queda de 6,5% na sequência de um aviso sobre os resultados do ano completo, enquanto a Boliden registou uma queda de 6,9% após ter divulgado um resultado operacional abaixo das previsões, tornando-se uma das empresas que mais desvalorizou no índice STOXX 600.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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