⚫Brent cai abaixo dos 80$

Estamos a assistir hoje a uma verdadeira queda acentuada no mercado do «ouro negro». As cotações das matérias-primas estão a desvalorizar drasticamente, e o preço do petróleo (Brent) ultrapassou a barreira psicológica dos 80 dólares por barril, caindo para níveis que não se viam desde o início de março. Simultaneamente, o petróleo WTI americano (OIL.WTI) está a perder quase 6%, testando a zona dos 75 dólares. O principal fator por trás desta súbita onda de vendas são as notícias de mais um avanço nas negociações entre os EUA e o Irão. O prémio de risco geopolítico está a evaporar-se rapidamente do mercado. O que é que, exatamente, pesou sobre o sentimento do mercado e desencadeou a capitulação dos compradores? Sem período de transição para Teerão: De acordo com as últimas informações divulgadas, a administração de Donald Trump concordou com o reinício imediato das vendas de petróleo iraniano. O levantamento do bloqueio naval norte-americano deverá ocorrer durante a noite, inundando o mercado com nova oferta. Anteriormente, o Irão informou que os Estados Unidos já se estão a retirar das proximidades do Estreito de Ormuz.

De acordo com as últimas informações divulgadas, a administração de Donald Trump concordou com o reinício imediato das vendas de petróleo iraniano. O levantamento do bloqueio naval norte-americano deverá ocorrer durante a noite, inundando o mercado com nova oferta. Anteriormente, o Irão informou que os Estados Unidos já se estão a retirar das proximidades do Estreito de Ormuz. Desbloqueio do Estreito de Ormuz: O tráfego de petroleiros através deste importante centro de trânsito deverá ser totalmente restabelecido. O risco de perturbações nas cadeias de abastecimento globais cai praticamente para zero. Por outro lado, convém recordar que a remoção das minas do Estreito poderá, por si só, demorar meses, pelo que certamente não se tratará de um tráfego marítimo normal nem de um regresso do abastecimento ao nível de 20 milhões de barris por dia.

O tráfego de petroleiros através deste importante centro de trânsito deverá ser totalmente restabelecido. O risco de perturbações nas cadeias de abastecimento globais cai praticamente para zero. Por outro lado, convém recordar que a remoção das minas do Estreito poderá, por si só, demorar meses, pelo que certamente não se tratará de um tráfego marítimo normal nem de um regresso do abastecimento ao nível de 20 milhões de barris por dia. Reação dos gigantes de Wall Street: Uma mudança tão drástica nos fundamentos levou instituições como a Goldman Sachs, o Citi e o Morgan Stanley a reduzirem já as suas previsões de preço do petróleo para o segundo semestre de 2026 e para 2027. Algumas apontam mesmo para os 70 dólares até ao final deste ano. A atenção dos investidores está agora a centrar-se na Suíça, onde está prevista para esta sexta-feira (19 de junho) a assinatura oficial do memorando de entendimento (MoU). Até lá, o mercado de matérias-primas poderá caracterizar-se por uma volatilidade extremamente elevada. A quebra da barreira dos 80 dólares no petróleo Brent abre um caminho técnico para testar níveis de suporte ainda mais baixos. A medida dos Estados Unidos, que consiste em permitir o regresso do Irão ao mercado petrolífero e o potencial desbloqueio de fundos, poderá conduzir à consolidação de um cessar-fogo e à normalização do comércio de petróleo. Se as atuais autoridades iranianas receberem uma injeção de liquidez, o dinheiro poderá falar mais alto do que as convicções. Por outro lado, continuam a surgir informações de que muitas questões entre os EUA e o Irão não foram resolvidas, nomeadamente as relativas ao programa nuclear. Além disso, Israel continua cético em relação ao acordo, e as suas ações poderão literalmente minar todo o pacto. Fonte:xStation5



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