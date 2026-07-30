Os mercados financeiros globais enfrentam uma volatilidade acrescida, à medida que os investidores analisam um calendário repleto de dados económicos e resultados divergentes das grandes empresas tecnológicas. Os futuros dos índices norte-americanos registaram uma ligeira subida, impulsionados pelo desempenho contrastante das hiper-empresas tecnológicas. Os futuros do Nasdaq 100 lideram a recuperação (US100: +3,3%), seguidos pelo S&P 500 (US500: +1,4%), pelo Russell 2000 (US2000: +1,2%) e pelo DJIA (US30: +0,6%). A Microsoft registou uma forte subida devido ao crescimento robusto do Azure e à contenção das despesas de capital, enquanto a Meta sofreu uma queda acentuada devido a previsões fracas e aos custos crescentes da IA. Com os resultados da Apple e da Amazon prestes a serem divulgados, o sentimento do mercado mantém-se cauteloso, num contexto de oscilações nas taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro e de escrutínio persistente sobre os retornos da IA. A Nasdaq é liderada pela subida das ações de semicondutores e de hardware tecnológico, com a Lam Research (+19,2%), a Sandisk (+16,4%) e a Applied Materials (+10,2%) a registarem ganhos significativos, a par da Microsoft (+14,7%). No lado negativo, a Alnylam Pharmaceuticals desceu 23,4%, enquanto a Meta Platforms caiu 9,5%, liderando as perdas entre as empresas de software e comunicações, incluindo a Workday (-7,3%) e a Adobe (-5,0%). Fonte: XTB Research Fonte: XTB Research Macroeconomia dos EUA: o PIB abranda No segundo trimestre de 2026, a economia dos EUA cresceu a um ritmo mais lento do que o esperado, registando uma expansão de 1,5 % numa base anualizada, uma vez que a guerra no Irão pesou sobre a confiança na maior economia do mundo. De acordo com o relatório do BEA, o abrandamento deveu-se principalmente a uma diminuição das exportações e da despesa pública, bem como a um enfraquecimento do investimento empresarial. O consumo privado também ficou aquém das expectativas, com os consumidores norte-americanos a continuarem a sentir a pressão dos preços elevados dos combustíveis. Os dados do PCE subjacente, o indicador de inflação preferido da Reserva Federal, ficaram ligeiramente aquém das expectativas (o valor mensal revelou-se inferior ao previsto, apontando para uma pressão inflacionista mais moderada e de curto prazo). Fonte: XTB Research, Macrobond Análise Técnica: US100 (Futuros do Nasdaq 100) Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a tentar recuperar após as fortes quedas terem empurrado os preços para abaixo da média móvel exponencial (EMA) crítica de 100 dias (~28 275) e do suporte marcada pela zona dos 28 410 pts. No entanto, a atua recuperação poderá ter ainda mais impacto se os compradores conseguirem ultrapssar a zona de resistência entre 28 275 e 28 410 pts. Fonte: xStation5 Notícias das empresas Microsoft (MSFT): As ações subiram 14% depois de as receitas do 4.º trimestre (90,01 mil milhões de dólares contra uma estimativa de 87,72 mil milhões de dólares) e o lucro por ação (4,81 dólares contra uma estimativa de 4,25 dólares) terem superado as expectativas. O crescimento da nuvem Azure acelerou para 43% em termos homólogos, ultrapassando os 100 mil milhões de dólares em receitas anuais. Os investidores ficaram ainda mais tranquilos, uma vez que a previsão de investimento para o ano inteiro foi reduzida de 190 mil milhões de dólares para cerca de 175 mil milhões de dólares, devido a ajustamentos contabilísticos.

As ações subiram 14% depois de as receitas do 4.º trimestre (90,01 mil milhões de dólares contra uma estimativa de 87,72 mil milhões de dólares) e o lucro por ação (4,81 dólares contra uma estimativa de 4,25 dólares) terem superado as expectativas. O crescimento da nuvem Azure acelerou para 43% em termos homólogos, ultrapassando os 100 mil milhões de dólares em receitas anuais. Os investidores ficaram ainda mais tranquilos, uma vez que a previsão de investimento para o ano inteiro foi reduzida de 190 mil milhões de dólares para cerca de 175 mil milhões de dólares, devido a ajustamentos contabilísticos. Meta Platforms (META): As ações caíram 9% na sequência de uma previsão de receitas modesta para o terceiro trimestre (61 mil milhões de dólares – 64 mil milhões de dólares) e de um aumento do limite inferior da previsão de investimento para o ano fiscal (130 mil milhões de dólares – 145 mil milhões de dólares). A receita do segundo trimestre cresceu 28% em termos homólogos, para 60,8 mil milhões de dólares, mas o resultado por ação (EPS) caiu para 6,18 dólares, lastrado por 2,4 mil milhões de dólares em encargos jurídicos e 1,18 mil milhões de dólares em custos de indemnizações por cessação de contrato.

As ações caíram 9% na sequência de uma previsão de receitas modesta para o terceiro trimestre (61 mil milhões de dólares – 64 mil milhões de dólares) e de um aumento do limite inferior da previsão de investimento para o ano fiscal (130 mil milhões de dólares – 145 mil milhões de dólares). A receita do segundo trimestre cresceu 28% em termos homólogos, para 60,8 mil milhões de dólares, mas o resultado por ação (EPS) caiu para 6,18 dólares, lastrado por 2,4 mil milhões de dólares em encargos jurídicos e 1,18 mil milhões de dólares em custos de indemnizações por cessação de contrato. Lam Research (LRCX): As ações subiram 20% depois de os resultados do quarto trimestre terem superado as expectativas, com a receita a subir 30% em termos homólogos para 6,72 mil milhões de dólares (contra uma estimativa de 6,68 mil milhões de dólares) e o resultado por ação ajustado a atingir 1,82 dólares (contra uma estimativa de 1,70 dólares). A forte receita proveniente do apoio ao cliente (+43% em relação ao ano anterior) ajudou a reforçar as margens. Em perspetiva, a previsão para o EPS ajustado do primeiro trimestre, de 2,00 a 2,30 dólares, superou confortavelmente as estimativas de Wall Street, que se situavam em 1,84 dólares.

As ações subiram 20% depois de os resultados do quarto trimestre terem superado as expectativas, com a receita a subir 30% em termos homólogos para 6,72 mil milhões de dólares (contra uma estimativa de 6,68 mil milhões de dólares) e o resultado por ação ajustado a atingir 1,82 dólares (contra uma estimativa de 1,70 dólares). A forte receita proveniente do apoio ao cliente (+43% em relação ao ano anterior) ajudou a reforçar as margens. Em perspetiva, a previsão para o EPS ajustado do primeiro trimestre, de 2,00 a 2,30 dólares, superou confortavelmente as estimativas de Wall Street, que se situavam em 1,84 dólares. Starbucks (SBUX): As ações subiram 1,5% após a empresa ter revisto em alta a previsão do EPS ajustado para o ano inteiro (2,55–2,65 dólares contra uma estimativa de 2,39 dólares). As vendas nas lojas comparáveis nos EUA no terceiro trimestre registaram um aumento de 7,9%, impulsionando a receita total para 9,3 mil milhões de dólares (contra uma estimativa de 9,16 mil milhões de dólares), apoiadas por inovações no menu e ajustes no programa de fidelização.

As ações subiram 1,5% após a empresa ter revisto em alta a previsão do EPS ajustado para o ano inteiro (2,55–2,65 dólares contra uma estimativa de 2,39 dólares). As vendas nas lojas comparáveis nos EUA no terceiro trimestre registaram um aumento de 7,9%, impulsionando a receita total para 9,3 mil milhões de dólares (contra uma estimativa de 9,16 mil milhões de dólares), apoiadas por inovações no menu e ajustes no programa de fidelização. Baxter International (BAX): As ações subiram quase 17% na sequência de resultados sólidos no segundo trimestre (lucro por ação ajustado de 0,56 dólares contra uma estimativa de 0,37 dólares; receita de 2,96 mil milhões de dólares contra uma estimativa de 2,8 mil milhões de dólares). A administração elevou a sua previsão de lucro por ação para o ano inteiro para 1,95–2,15 dólares, impulsionada pela execução operacional e por um reembolso de direitos aduaneiros.

As ações subiram quase 17% na sequência de resultados sólidos no segundo trimestre (lucro por ação ajustado de 0,56 dólares contra uma estimativa de 0,37 dólares; receita de 2,96 mil milhões de dólares contra uma estimativa de 2,8 mil milhões de dólares). A administração elevou a sua previsão de lucro por ação para o ano inteiro para 1,95–2,15 dólares, impulsionada pela execução operacional e por um reembolso de direitos aduaneiros. Crocs (CROX): As ações desceram 12% devido a uma previsão fraca para o EPS ajustado do terceiro trimestre (3,20–3,30 dólares contra uma estimativa de 3,53 dólares), apesar de os resultados do segundo trimestre terem superado as estimativas, com receitas de 1,18 mil milhões de dólares. A administração elevou a orientação para o EPS do ano inteiro (13,70–14,00 dólares) e alargou o seu programa de recompra de ações para cerca de 2 mil milhões de dólares.

As ações desceram 12% devido a uma previsão fraca para o EPS ajustado do terceiro trimestre (3,20–3,30 dólares contra uma estimativa de 3,53 dólares), apesar de os resultados do segundo trimestre terem superado as estimativas, com receitas de 1,18 mil milhões de dólares. A administração elevou a orientação para o EPS do ano inteiro (13,70–14,00 dólares) e alargou o seu programa de recompra de ações para cerca de 2 mil milhões de dólares. Robinhood Markets (HOOD): As ações registaram uma queda de 1,8%, apesar de a receita do segundo trimestre (1,31 mil milhões de dólares) e o EPS (0,62 dólares contra uma estimativa de 0,44 dólares) terem superado as expectativas. A forte atividade de negociação de opções, ações e mercados de previsão compensou uma queda de 38% em termos homólogos na receita proveniente de criptomoedas, enquanto a previsão para as despesas operacionais do ano inteiro foi revista em baixa.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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