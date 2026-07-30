Intervenção cambial no Japão? USJPY cai mais de 2%! 🇯🇵

O iene japonês registou uma rápida recuperação face às principais moedas, com o USDJPY a descer 3,3% no momento mais crítico (atualmente: -2,3%), passando da faixa superior dos 162,00 para um mínimo de cerca de 158,00. Esta subida acentuada surge após meses em que o iene se tem negociado perto dos mínimos de 40 anos, pressionado pelas baixas taxas de juro do Japão e pelos elevados custos de importação de energia. Análise Técnica: USDJPY (D1) O USD/JPY sofreu uma queda dramática, rompendo por baixo da EMA100 (160,45) e testando o nível de Fibonacci de 50,0% (159,50) em torno de 159,80. O RSI diário (14) desceu acentuadamente para a zona de sobrevenda, situando-se em 30,6, o que indica uma intensa pressão de venda. A resistência imediata situa-se agora na zona de 160,45–160,56 (EMA100 e 38,2% de Fibonacci). Do lado da baixa, o suporte crucial mantém-se na zona tampão amarela de 158,40–158,50, reforçada pelo nível de Fibonacci de 61,8% (158,45), pela EMA200 (158,40) e pela linha de tendência ascendente de longo prazo. Fonte: xStation5 Porque razão o iene está a valorizar hoje? Suspeita de intervenção oficial: Os estrategas de mercado das principais instituições financeiras atribuem, de forma esmagadora, este movimento a uma intervenção cambial não anunciada por parte das autoridades japonesas. Os analistas sugerem que as autoridades aproveitaram a fraqueza do dólar, na sequência das recentes comunicações da Reserva Federal e dos dados económicos, para apanhar de surpresa os especuladores que apostaram na queda do iene, antes das próximas decisões do banco central.

Os estrategas de mercado das principais instituições financeiras atribuem, de forma esmagadora, este movimento a uma intervenção cambial não anunciada por parte das autoridades japonesas. Os analistas sugerem que as autoridades aproveitaram a fraqueza do dólar, na sequência das recentes comunicações da Reserva Federal e dos dados económicos, para apanhar de surpresa os especuladores que apostaram na queda do iene, antes das próximas decisões do banco central. Precedente histórico: Esta valorização repentina reflete as medidas de intervenção tomadas entre o final de abril e maio, período durante o qual as autoridades japonesas mobilizaram aproximadamente 11,7 biliões de ienes. No entanto, esse esforço proporcionou apenas um alívio temporário, uma vez que o iene perdeu integralmente os seus ganhos e regressou a níveis baixos em menos de dois meses. Dúvidas quanto a uma mudança de tendência a longo prazo Embora esta recuperação frene a venda especulativa do iene e aumente a perspetiva de um desmantelamento das operações de carry trade, os especialistas continuam céticos quanto a uma inversão sustentada. Os ventos contrários estruturais — incluindo as compras de dólares por procura real por parte dos importadores, as saídas de investimento de retalho através do novo NISA e as expectativas persistentes em relação às taxas de juro dos EUA — continuam a exercer uma pressão fundamental sobre a moeda. A fraqueza do iene anda de mãos dadas com rendimentos das obrigações historicamente elevados, o que agrava os custos do serviço da dívida de um Japão com uma política orçamental expansionista (prevê-se que o rácio dívida/PIB piore de cerca de 152 % para 187 % em 2026). Preso entre um crescimento económico lento e imensas obrigações de dívida pública, o Banco do Japão vê-se cada vez mais a ficar para trás, uma situação política que, em última análise, sustenta uma pressão de venda fundamental sobre o iene. Apesar das taxas de juro reais persistentemente negativas (a inflação situa-se nos 1,7%, as taxas nos 1%), o mercado está a precificar apenas um aumento das taxas no Japão antes do final de 2026. Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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