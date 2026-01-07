BYD vs Tesla: quem está a liderar o mercado de veículos elétricos?

A concorrência no setor automóvel, em particular no segmento de veículos elétricos (EVs), tem aumentado cada vez mais com a aposta das marcas chinesas, como a BYD, na expansão para novos mercados fora da China. A Tesla, que anteriormente detinha a maior quota de mercado no setor automóvel no segmento dos EV, passou agora para o segundo lugar, com uma quota próxima dos 15%.
Expansão global da BYD e estagnação da Tesla
Atualmente, a BYD já vende mais veículos que a Tesla em termos de volume total e, mais recentemente, também a ultrapassou em vendas globais de veículos 100% elétricos, beneficiando da expansão internacional muito rápida, onde a empresa vendeu mais de 417 mil veículos fora da China, +72% vs. 2023, reforçando a presença na Ásia, Europa e América Latina. Por outro lado, a Tesla atravessa uma fase de estagnação/queda ligeira nas entregas, principalmente no segmento médio/baixo de preço, muito sensível ao mercado Chinês - onde, em tempos, a empresa detinha uma quota de mercado grande que se foi perdendo para os fabricantes locais.
Principais Métricas das empresas
Domínio Incontestável em Volume
Em 2025, a BYD vendeu 4,6 milhões de veículos (sendo 2,26 milhões EV’s), enquanto a Tesla entregou aproximadamente 1,64 milhões de EV’ss. Isto significa que a BYD vende quase três vezes mais unidades do que a Tesla. Esta transição ocorreu de forma gradual, mas com aceleração clara: em 2024, a BYD vendeu 4,27 milhões de veículos contra 1,79 milhões da Tesla; em 2023, a BYD já tinha 3,0 milhões vs. 1,81 milhões da Tesla. O ritmo de crescimento da BYD tem sido forte: +41% em 2024 e +7,7% em 2025, enquanto a Tesla enfrentou uma queda de ~1% em 2024 e estima-se ~8% em 2025.
BYD vs Tesla: Global Vehicle Deliveries (2021-2025)
Volumes de vendas
- Em 2024, a BYD vendeu cerca de 4,27–4,3 milhões de veículos, todos “new energy vehicles” (BEV + híbridos plug‑in), um aumento de cerca de 41% face a 2023.
- No mesmo ano, a Tesla entregou cerca de 1,79 milhões de veículos, praticamente estagnada e com uma ligeira queda (~1%) face a 2023, marcando a primeira descida anual na sua história.
- Ou seja, em volume total de veículos, a BYD já vende mais do que o dobro da Tesla desde 2024.
Receitas e Lucros
Em 2024, a BYD ultrapassou a Tesla em receita total, conseguimento histórico: $107 mil milhões (777,1 biliões de yuan) contra $97,7 mil milhões da Tesla. Todavia, a análise de rentabilidade revela um quadro bem diferente quando medido por veículo ou em margens. A BYD registou um lucro líquido de $5,56 mil milhões (40,25 biliões de yuan) em 2024, com crescimento de 34% ano a ano.
A Tesla, apesar de receita menor, gerou $12,6 mil milhões em lucro líquido, representando mais do dobro da BYD. Este gap intensificou-se em 2025: no 3º trimestre de 2025, onde a Tesla foi mais lucrativa com $1,4 mil milhões em lucro contra $1,1 mil milhões da BYD, apesar de receita praticamente idêntica ($28 mil milhões vs. $27,4 mil milhões).
Ainda mais revelador é o lucro por veículo: a Tesla gerou aproximadamente $8.250 de lucro por veículo no primeiro semestre de 2025, enquanto a BYD obteve apenas $1.250 por veículo. Isto reflete duas estratégias radicalmente distintas: Tesla prioriza margem e rentabilidade; BYD prioriza volume e market share.
BYD vs Tesla: Principais métricas financeiras (2024-2025)
Avaliação das empresas: BYD vs Tesla
Comparação da avaliação das empresas: BYD vs Tesla (January 2026)
Em termos de capitalização bolsista, a Tesla é avaliada em ~$1,5 biliões com um P/E de ~290x, enquanto a BYD é avaliada em ~$130 mil mlhões com um P/E de ~18-22x. A avaliação da Tesla está mais associada à sua tecnologia revolucionária (AI, robotica, autonomia), enquanto que a BYD é avaliada como um fabricante de automóveis tradicional, apesar de liderar em volume e receita. O rácio preço/vendas é ainda mais extremo, pois a Tesla regista um múltiplo de 12,6x vs. BYD a 1,63x. Isto significa que o mercado assume que Tesla tem direito a um "prémio" de ~8x apenas na sua marca e perspectivas tecnológicas.
Considerações finais
Mesmo com a BYD a produzir muito mais veículos e com o aumento da sua quota de mercado, os investidores continuam a olhar para a Tesla como um investimento atrativo. A BYD ganhou a batalha de volume e está a ganhar em presença global, mas a Tesla mantém margens superiores por veículo e aposta em tecnologias (AI, robotaxi) que ainda não se refletem nos resultados da empresa. Em termos de rentabilidade para os investidores, a Tesla ganha claramente. Quando olhamos para os últimos 10 anos vemos que a Tesla continua a proporcionar uma rentabilidade muito superior em relação à BYD.
Retorno dos últimos 10 anos das ações de ambas as empresas.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.