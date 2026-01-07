BYD vs Tesla: quem está a liderar o mercado de veículos elétricos?

A concorrência no setor automóvel, em particular no segmento de veículos elétricos (EVs), tem aumentado cada vez mais com a aposta das marcas chinesas, como a BYD, na expansão para novos mercados fora da China. A Tesla, que anteriormente detinha a maior quota de mercado no setor automóvel no segmento dos EV, passou agora para o segundo lugar, com uma quota próxima dos 15%.

Expansão global da BYD e estagnação da Tesla

Atualmente, a BYD já vende mais veículos que a Tesla em termos de volume total e, mais recentemente, também a ultrapassou em vendas globais de veículos 100% elétricos, beneficiando da expansão internacional muito rápida, onde a empresa vendeu mais de 417 mil veículos fora da China, +72% vs. 2023, reforçando a presença na Ásia, Europa e América Latina.​ Por outro lado, a Tesla atravessa uma fase de estagnação/queda ligeira nas entregas, principalmente no segmento médio/baixo de preço, muito sensível ao mercado Chinês - onde, em tempos, a empresa detinha uma quota de mercado grande que se foi perdendo para os fabricantes locais.

Principais Métricas das empresas

Unsplash / Bram Van Oost

Domínio Incontestável em Volume

Em 2025, a BYD vendeu 4,6 milhões de veículos (sendo 2,26 milhões EV’s), enquanto a Tesla entregou aproximadamente 1,64 milhões de EV’ss. Isto significa que a BYD vende quase três vezes mais unidades do que a Tesla. Esta transição ocorreu de forma gradual, mas com aceleração clara: em 2024, a BYD vendeu 4,27 milhões de veículos contra 1,79 milhões da Tesla; em 2023, a BYD já tinha 3,0 milhões vs. 1,81 milhões da Tesla. O ritmo de crescimento da BYD tem sido forte: +41% em 2024 e +7,7% em 2025, enquanto a Tesla enfrentou uma queda de ~1% em 2024 e estima-se ~8% em 2025.​

BYD vs Tesla: Global Vehicle Deliveries (2021-2025)

Volumes de vendas

Em 2024, a BYD vendeu cerca de 4,27–4,3 milhões de veículos, todos “new energy vehicles” (BEV + híbridos plug‑in), um aumento de cerca de 41% face a 2023.​

No mesmo ano, a Tesla entregou cerca de 1,79 milhões de veículos, praticamente estagnada e com uma ligeira queda (~1%) face a 2023, marcando a primeira descida anual na sua história.​

Ou seja, em volume total de veículos, a BYD já vende mais do que o dobro da Tesla desde 2024.​

Receitas e Lucros

Em 2024, a BYD ultrapassou a Tesla em receita total, conseguimento histórico: $107 mil milhões (777,1 biliões de yuan) contra $97,7 mil milhões da Tesla. Todavia, a análise de rentabilidade revela um quadro bem diferente quando medido por veículo ou em margens.​ A BYD registou um lucro líquido de $5,56 mil milhões (40,25 biliões de yuan) em 2024, com crescimento de 34% ano a ano.

A Tesla, apesar de receita menor, gerou $12,6 mil milhões em lucro líquido, representando mais do dobro da BYD. Este gap intensificou-se em 2025: no 3º trimestre de 2025, onde a Tesla foi mais lucrativa com $1,4 mil milhões em lucro contra $1,1 mil milhões da BYD, apesar de receita praticamente idêntica ($28 mil milhões vs. $27,4 mil milhões).​​

Ainda mais revelador é o lucro por veículo: a Tesla gerou aproximadamente $8.250 de lucro por veículo no primeiro semestre de 2025, enquanto a BYD obteve apenas $1.250 por veículo. Isto reflete duas estratégias radicalmente distintas: Tesla prioriza margem e rentabilidade; BYD prioriza volume e market share.​

Koyfin, Bloomberg

BYD vs Tesla: Principais métricas financeiras (2024-2025)

Avaliação das empresas: BYD vs Tesla

Koyfin, Bloomberg

​​​​​​ Comparação da avaliação das empresas: BYD vs Tesla (January 2026)

Em termos de capitalização bolsista, a Tesla é avaliada em ~$1,5 biliões com um P/E de ~290x, enquanto a BYD é avaliada em ~$130 mil mlhões com um P/E de ~18-22x. A avaliação da Tesla está mais associada à sua tecnologia revolucionária (AI, robotica, autonomia), enquanto que a BYD é avaliada como um fabricante de automóveis tradicional, apesar de liderar em volume e receita. O rácio preço/vendas é ainda mais extremo, pois a Tesla regista um múltiplo de 12,6x vs. BYD a 1,63x. Isto significa que o mercado assume que Tesla tem direito a um "prémio" de ~8x apenas na sua marca e perspectivas tecnológicas.

Considerações finais

Mesmo com a BYD a produzir muito mais veículos e com o aumento da sua quota de mercado, os investidores continuam a olhar para a Tesla como um investimento atrativo. A BYD ganhou a batalha de volume e está a ganhar em presença global, mas a Tesla mantém margens superiores por veículo e aposta em tecnologias (AI, robotaxi) que ainda não se refletem nos resultados da empresa. Em termos de rentabilidade para os investidores, a Tesla ganha claramente. Quando olhamos para os últimos 10 anos vemos que a Tesla continua a proporcionar uma rentabilidade muito superior em relação à BYD.

Koyfin

Retorno dos últimos 10 anos das ações de ambas as empresas.