Cacau cai 5% com a subida dos inventários na ICE

Os futuros de cacau na ICE (COCOA) continuam sob pressão, registando uma queda de cerca de 5 % para 5 300 dólares por tonelada, uma vez que o fortalecimento do dólar norte-americano e o aumento dos stocks da ICE continuam a pesar sobre o mercado. Ao mesmo tempo, os investidores estão a avaliar se a melhoria da procura global e os riscos relacionados com as condições meteorológicas na África Ocidental serão suficientes para compensar os sinais de aumento da oferta de cacau nos próximos meses.

Factos-chave

Os preços do cacau continuam sob pressão depois de os stocks de cacau da ICE terem subido para o seu nível mais elevado em dois anos, atingindo 3,28 milhões de sacos .

. Os dados relativos à moagem de cacau apresentaram um quadro misto da procura: a Europa registou uma queda de 4,6% em relação ao ano anterior , enquanto a América do Norte (+7,7%) e a Ásia (+25%) apresentaram um crescimento superior ao esperado.

, enquanto e apresentaram um crescimento superior ao esperado. Uma pressão adicional provém da melhoria das condições de oferta, incluindo um aumento de 30% em termos homólogos nas exportações de cacau da Nigéria em junho e um aumento das chegadas provenientes da Costa do Marfim.

e um aumento das chegadas provenientes da Costa do Marfim. A médio prazo, os preços continuam a ser apoiados pelos riscos meteorológicos associados ao fenómeno El Niño, que poderão agravar as condições de cultivo na África Ocidental e reduzir as colheitas futuras.

A procura continua irregular, mas o setor começa a recuperar

Na semana passada, o mercado reagiu negativamente depois de a Associação Europeia do Cacau ter comunicado que a moagem de cacau na Europa caiu 4,6% em termos homólogos, registando o valor mais fraco do segundo trimestre dos últimos seis anos. No entanto, as preocupações com a procura global foram parcialmente atenuadas por dados muito mais sólidos provenientes da América do Norte e da Ásia.

A moagem de cacau na América do Norte aumentou 7,7% em termos homólogos, apesar das expectativas do mercado apontarem para uma descida, enquanto a moagem na Ásia subiu 25% em termos homólogos, excedendo significativamente as previsões. Outro sinal positivo veio da Barry Callebaut, a maior processadora de cacau do mundo, que registou um crescimento anual das vendas de 5,7% no seu terceiro trimestre fiscal, o primeiro aumento homólogo da empresa em mais de dois anos.

A melhoria da oferta pesa sobre os preços, apesar das preocupações climáticas a longo prazo

Nas últimas semanas, o mercado recebeu vários sinais que apontam para uma melhoria das condições de oferta. As exportações de cacau da Nigéria aumentaram 30% em termos homólogos em junho, enquanto as chegadas de cacau à Costa do Marfim subiram 21% desde o início da atual época de comercialização, em comparação com o ano anterior. Entretanto, os stocks de cacau monitorizados pela ICE subiram para o seu nível mais elevado em dois anos, exercendo uma pressão adicional à baixa sobre os preços.

No entanto, as perspetivas para as futuras colheitas permanecem incertas. Estudos preliminares sugerem que a principal colheita de cacau de 2026/27 da Costa do Marfim poderá totalizar cerca de 1,8 milhões de toneladas, aproximadamente 18% abaixo da época anterior.

Além disso, o Centro de Previsão Climática dos EUA considera que o El Niño deste ano poderá tornar-se um dos mais intensos em mais de 75 anos, aumentando o risco de seca em toda a África Ocidental e reduzindo os rendimentos futuros do cacau. Consequentemente, apesar da pressão a curto prazo resultante do aumento dos stocks e da valorização do dólar, os fundamentos a médio prazo para o cacau continuam a ser relativamente favoráveis.

CACAU (gráfico D1)

Os preços do cacau caíram mais de 15% em relação aos seus máximos locais recentes, o que levou o mercado a atingir os 6 650 dólares por tonelada, o nível mais elevado desde o outono de 2025.