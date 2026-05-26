Destaques do mercado: Ações europeias sofrem quedas moderadas ⬇️O que está a mexer com os mercados hoje❓

Os índices bolsistas europeus estão a ser negociados sob pressão hoje, depois de novos ataques dos EUA no sul do Irão terem atenuado o otimismo quanto a um acordo de paz iminente. O STOXX 600 registou uma queda de 0,2%, o DAX desceu entre 0,49% e 0,7% e o Euro Stoxx 50 registou uma queda de 0,78% — enquanto o FTSE 100 contraria a tendência com uma subida de cerca de 0,7% a 0,9%, graças ao apoio das empresas mineiras. O principal fator a impulsionar o sentimento do mercado é a escalada do conflito no Médio Oriente — as forças armadas dos EUA realizaram ataques «defensivos» no sul do Irão durante a noite, e o Secretário de Estado Marco Rubio admitiu que as negociações de paz poderão demorar «mais alguns dias». O petróleo Brent subiu mais de 3% hoje e aproxima-se dos 99 dólares por barril, embora o WTI tenha registado uma queda de cerca de 3,7% para 93 dólares (após o reinício das negociações após o fim de semana prolongado nos EUA). O dólar americano mantém-se dentro de uma faixa de negociação estreita — o índice DXY subiu apenas +0,04% para cerca de 98,96, enquanto o par EUR/USD se mantém estável em 1,1644. Ao nível setorial no Euro Stoxx 50, os setores de Consumo Discricionário (-1,79%) e Industrial (-1,66%) são, de longe, os que apresentam pior desempenho, enquanto o setor tecnológico registou uma queda de 1,30%. Os únicos setores em alta são os de Serviços Públicos (+1,00%) e Energia (+0,27%), que estão a beneficiar da subida dos preços das matérias-primas e de um afluxo de capital defensivo. Fonte: XTB Informações sobre as empresas Fonte: XTB As ações da Ferrari e da Iberdrola estão atualmente a atrair a maior atenção dos investidores na Europa. A Ferrari desceu quase 6% — a sua maior queda diária em meses — depois de o fabricante de automóveis de luxo ter revelado o seu primeiro modelo totalmente elétrico, o Ferrari Luce, numa altura em que os seus concorrentes (Porsche, Lamborghini) estão a reduzir as suas ambições no setor dos veículos elétricos, alegando fraca procura. Os analistas salientam que os fabricantes chineses continuam a ser os líderes globais no segmento dos veículos elétricos, o que coloca as marcas europeias tradicionais numa posição difícil.

desceu quase 6% — a sua maior queda diária em meses — depois de o fabricante de automóveis de luxo ter revelado o seu primeiro modelo totalmente elétrico, o Ferrari Luce, numa altura em que os seus concorrentes (Porsche, Lamborghini) estão a reduzir as suas ambições no setor dos veículos elétricos, alegando fraca procura. Os analistas salientam que os fabricantes chineses continuam a ser os líderes globais no segmento dos veículos elétricos, o que coloca as marcas europeias tradicionais numa posição difícil. A Safran registou uma queda superior a 3%, enquanto a Airbus caiu 1,6% — o setor da aviação está sob pressão devido ao aumento dos custos operacionais e às tensões geopolíticas que afetam as cadeias de abastecimento. A Lufthansa e a Ryanair caíram 1,4% e 0,7%, respetivamente, nos últimos dias, enquanto o Morgan Stanley baixou a sua classificação da Lufthansa.

registou uma queda superior a 3%, enquanto a caiu 1,6% — o setor da aviação está sob pressão devido ao aumento dos custos operacionais e às tensões geopolíticas que afetam as cadeias de abastecimento. A Lufthansa e a Ryanair caíram 1,4% e 0,7%, respetivamente, nos últimos dias, enquanto o Morgan Stanley baixou a sua classificação da Lufthansa. A Iberdrola registou uma subida superior a 1,44–1,47% e é a empresa com melhor desempenho no Euro Stoxx 50, depois de o Barclays ter elevado a sua classificação para «Overweight» e definido um novo preço-alvo de 22,60 €, descrevendo a empresa como o «padrão de excelência» das empresas de serviços públicos europeias. O banco prevê um crescimento anual do EPS de cerca de 11% até 2030, destacando a estabilidade de um modelo baseado em 55% em infraestruturas de rede reguladas.

registou uma subida superior a 1,44–1,47% e é a empresa com melhor desempenho no Euro Stoxx 50, depois de o Barclays ter elevado a sua classificação para «Overweight» e definido um novo preço-alvo de 22,60 €, descrevendo a empresa como o «padrão de excelência» das empresas de serviços públicos europeias. O banco prevê um crescimento anual do EPS de cerca de 11% até 2030, destacando a estabilidade de um modelo baseado em 55% em infraestruturas de rede reguladas. Kingfisher regista uma subida de cerca de 4,6% e figura entre as empresas com maiores ganhos no STOXX 600, depois de a empresa ter confirmado que iria cumprir as suas metas de resultados para o ano inteiro, apesar de uma queda de 0,7% nas vendas comparáveis no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior — os investidores deram um suspiro de alívio ao verem que as orientações se mantêm inalteradas.

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