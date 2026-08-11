Os futuros de cacau na ICE ficaram sob pressão hoje, registando uma queda de 4% na sequência de novos desenvolvimentos no Gana, uma vez que o mercado vê margem para uma melhoria no financiamento das compras de grãos no segundo maior país produtor de cacau do mundo. O COCOBOD planeia começar a emitir dívida no mercado interno ainda em agosto, afastando-se do modelo de empréstimo sindicado estrangeiro que sustentou o financiamento do setor durante mais de três décadas. Para o mercado, esta poderá ser uma mudança significativa: um melhor acesso ao capital poderá reduzir o risco de que as restrições de liquidez perturbem as compras aos agricultores e o subsequente fluxo de cacau para a cadeia de abastecimento de exportação. Os recentes anúncios do COCOBOD relativos às perspetivas do setor já desencadearam uma realização de lucros nos futuros de cacau, com os contratos norte-americanos a encerrarem a semana passada cerca de 4,3% abaixo da sua máxima local de três semanas. Na minha opinião, o mercado está, portanto, a começar a eliminar parte do prémio de risco financeiro do Gana, embora isso não signifique que os desafios fundamentais do lado da produção tenham sido resolvidos.

O COCOBOD Recorre ao Capital Interno

O Gana está a preparar uma das mudanças mais importante na forma como o seu setor do cacau é financiado nas últimas décadas. O COCOBOD planeia começar a emitir instrumentos de dívida denominados em cedi ganês ainda este mês, incluindo papel comercial a 270 dias, no âmbito de um novo programa de financiamento que deverá funcionar durante cinco anos.

O COCOBOD prevê angariar cerca de 16 mil milhões de GHS anualmente no mercado financeiro interno, principalmente para financiar as operações em curso e as compras de cacau.

O prazo de vencimento de 270 dias foi concebido para corresponder ao ciclo de compra de cacau, uma vez que cerca de 70 % da colheita é adquirida pelo COCOBOD entre setembro e janeiro.

A base de capital interna potencial é substancial. Os fundos de pensões ganenses gerem mais de 100 mil milhões de GHS em ativos, o que significa que os investidores institucionais locais poderão tornar-se um pilar fundamental do novo modelo de financiamento.

Parte das receitas será utilizada para o serviço da dívida existente do COCOBOD, o que significa que nem todo o capital recém-angariado estará disponível para financiar futuras compras de cacau.

Do ponto de vista do mercado do cacau, a questão fundamental é a potencial redução do risco financeiro ao longo da cadeia de abastecimento. Se o COCOBOD obtiver um acesso mais estável ao capital de exploração, será menos provável que as restrições de liquidez perturbem as compras de grãos aos agricultores.

No entanto, isto não resolve todos os problemas do setor. O financiamento de operações através de dívida de curto prazo, que tem de ser renovada regularmente, continua a deixar o COCOBOD dependente das condições do mercado financeiro. O Gana está, portanto, a substituir em grande medida o risco de acesso ao financiamento externo pelo risco de refinanciamento no seu mercado interno.

O fim de um modelo de financiamento que durou mais de três décadas?

Durante mais de 30 anos, o Gana financiou as compras sazonais de cacau principalmente através de empréstimos sindicados anuais concedidos por bancos internacionais. A crise da dívida do país expôs as fraquezas deste modelo, tendo as dificuldades em garantir financiamento acabado por começar a afetar o próprio funcionamento do setor do cacau.

O financiamento para 2023 sofreu atrasos, enquanto, na véspera da época de colheita de 2024/25, o modelo tradicional de empréstimos sindicados acabou por deixar de funcionar. Consequentemente, o COCOBOD começou a orientar-se para fontes de capital nacionais e alternativas, representando o programa de papel comercial planeado a próxima fase dessa transição.

A entidade reguladora ainda tem de lidar com obrigações herdadas substanciais. Em 2023, cerca de 7,93 mil milhões de GHS em títulos de cacau de curto prazo foram reestruturados em instrumentos de prazo mais longo, com vencimento entre 2024 e 2028. Consequentemente, o COCOBOD continua a enfrentar custos significativos com o serviço da dívida.

Para um operador de mercadorias, esta é uma parte importante da equação. Os mercados do cacau concentram-se naturalmente em grande medida nas condições meteorológicas, na dimensão das colheitas, nas doenças das árvores e nos stocks, mas na África Ocidental a infraestrutura financeira que liga os agricultores ao mercado global pode ser igualmente importante. Os grãos podem existir fisicamente nas explorações agrícolas, mas sem um sistema eficiente de financiamento das compras, isso não significa necessariamente que cheguem rapidamente aos portos e entrem na cadeia de abastecimento global.

Por que razão os preços do cacau estão a cair?

Do ponto de vista do mercado de futuros, o fator-chave é a alteração na perceção do risco em torno da oferta futura. Se o COCOBOD conseguir financiar as compras aos agricultores de forma mais eficiente, a probabilidade de as dificuldades financeiras do regulador se tornarem um constrangimento adicional à disponibilidade física de cacau diminui. É por isso que uma melhoria no modelo de financiamento pode ser interpretada como um fator de baixa para os preços a curto prazo. Tal não implica um aumento repentino da produção, mas aumenta a probabilidade de que os grãos existentes circulem de forma mais eficiente através do sistema de compras e cheguem ao mercado.

É importante, no entanto, distinguir a liquidez da produção efetiva. O novo sistema de financiamento não fará com que haja mais vagens de cacau nas árvores, nem melhorará as condições meteorológicas, nem eliminará as doenças das culturas. Os riscos meteorológicos continuam a ser significativos, com o desenvolvimento de condições de El Niño a suscitar preocupações quanto à produção da África Ocidental, enquanto as chuvas intensas no Gana estão a criar condições favoráveis à propagação da doença da vagem preta.

Na minha opinião, esta é atualmente a principal tensão fundamental no mercado do cacau: a infraestrutura financeira que sustenta a oferta pode melhorar, enquanto as perspetivas de produção em si permanecem vulneráveis a riscos significativos relacionados com as condições meteorológicas.

O Gana Continua a Ser um Pilar do Abastecimento Global de Cacau

A importância das reformas do COCOBOD reflete, em grande medida, a posição do Gana no mercado global de cacau. O Gana continua a ser o segundo maior produtor mundial de cacau, a seguir à Costa do Marfim, sendo que os dois países, em conjunto, representam cerca de 60 % da produção global.

O cacau representou cerca de 1,9 % do PIB do Gana no primeiro trimestre de 2026.

De acordo com as estimativas do COCOBOD, a cultura do cacau sustenta cerca de 850 000 famílias de agricultores.

O setor gera aproximadamente 2 mil milhões de dólares em receitas cambiais para o Gana todos os anos.

Entre os principais transformadores que operam a nível local contam-se a Cargill, a Barry Callebaut, a ofi, propriedade do Grupo Olam, e a Cocoa Processing Company do Gana.

Esta elevada concentração geográfica da oferta é uma das razões pelas quais os preços do cacau podem reagir de forma muito mais acentuada aos desenvolvimentos no Gana e na Costa do Marfim do que muitas outras matérias-primas agrícolas importantes. O mercado dispõe de uma margem de erro relativamente reduzida quando surgem problemas simultaneamente nos seus dois países produtores mais importantes.

O Gana pretende obter mais valor do cacau

A mudança no financiamento faz parte de uma reforma mais ampla do setor. O governo pretende também aumentar o processamento interno, com a meta de processar localmente pelo menos 50% dos grãos de cacau do Gana a partir da campanha agrícola de 2026/27.

De uma perspetiva económica, a lógica é clara. O Gana pretende captar uma quota maior da cadeia de valor do cacau, em vez de continuar a ser predominantemente um exportador de grãos em bruto. Um maior processamento interno poderá significar que uma parte crescente das exportações acabe por sair do país sob a forma de produtos de cacau semiacabados, em vez de grãos não transformados.

No entanto, não consideraria a meta de 50% como um argumento diretamente otimista para os preços do cacau. Para o equilíbrio global, as variáveis mais importantes continuam a ser a dimensão da colheita e a procura mundial de grãos de cacau — o local onde os grãos são, em última instância, transformados altera principalmente a estrutura dos fluxos comerciais.

O que se segue para os preços do cacau?

Na minha opinião, o novo modelo de financiamento do COCOBOD é positivo para a estabilidade do mercado físico, mas poderá continuar a ser um fator negativo para os preços dos futuros a curto prazo. Quanto menor for o risco de perturbações na aquisição de cacau e no financiamento das exportações, menor será a justificação para que os futuros apresentem um prémio elevado devido a potenciais problemas de abastecimento no Gana.

Isso não significa que o problema fundamental de oferta tenha desaparecido. O cacau continua a ser excepcionalmente sensível às condições meteorológicas. A história mostra que, durante episódios intensos de El Niño, a produção global de cacau pode diminuir significativamente, enquanto o mercado, na sequência de colheitas fracas anteriores, permanece vulnerável mesmo a perturbações de oferta relativamente modestas.

Três fatores serão, portanto, provavelmente cruciais para a evolução dos preços: a dimensão real da colheita do Gana, a eficácia do novo sistema de financiamento do COCOBOD e as perspetivas de produção em toda a África Ocidental. Se as compras forem financiadas sem dificuldades e o Gana e a Costa do Marfim apresentarem colheitas mais abundantes, o prémio de escassez poderá continuar a diminuir. No entanto, se o melhor financiamento coincidir com uma produção fraca causada por condições meteorológicas adversas ou doenças das culturas, o cacau poderá rapidamente voltar a registar ganhos, à medida que o mercado se volta novamente para o risco de um défice físico — mesmo que a procura se mantenha moderada.

Gráfico do CACAU (Intervalo D1)

Os futuros do cacau aproximaram-se recentemente da retração de Fibonacci nos níveis 38,2% e estão agora a ser negociados cada vez mais perto do limite inferior do canal de preços ascendente. Mantém-se uma importante zona de suporte em torno dos 5 300–5 400 dólares por tonelada, enquanto a resistência mais importante, situa-se perto dos 6 150 dólares. O novo modelo de financiamento está a reduzir o prémio de risco e a exercer pressão sobre os preços a curto prazo, mas não resolve as questões relacionadas com a dimensão da colheita, as condições meteorológicas e as doenças das plantas, que continuam a ser riscos fundamentais para a oferta.