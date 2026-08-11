Destaques da manhã (11.08.26)

Wall Street encerrou a sessão com ligeras quedas . O S&P 500 e o Dow Jones registaram ligeiras quedas, enquanto o Nasdaq caiu cerca de 0,3% .

. O e o registaram ligeiras quedas, enquanto o . As ações do setor dos semicondutores tiveram uma sessão mais fraca, com a Nvidia, a AMD e a Intel a encerrarem todas em baixa. A Intel foi particularmente afetada, caindo 4% na sequência da notícia de uma oferta de ações no valor de 15 mil milhões de dólares planeada. A empresa planeia angariar os fundos para expandir a produção de chips , o que resultaria numa certa diluição para os acionistas existentes .

a encerrarem todas em baixa. A foi particularmente afetada, caindo na sequência da notícia de uma planeada. A empresa planeia angariar os fundos para , o que resultaria numa certa . Os mercados asiáticos estão a encerrar o dia com evoluções mistas . O KOSPI da Coreia do Sul destacou-se em alta, subindo pelo segundo dia consecutivo , impulsionado por uma forte recuperação das ações da Samsung . O Nikkei 225 do Japão também apresenta um desempenho sólido, registando um ganho de cerca de 2% . Os mercados chineses, entretanto, continuam sob pressão, com o Hang Seng a registar uma queda de cerca de 0,8% .

. O da Coreia do Sul destacou-se em alta, subindo pelo , impulsionado por uma forte recuperação das . O do Japão também apresenta um desempenho sólido, registando um ganho de cerca de . Os mercados chineses, entretanto, continuam sob pressão, com o . O Irão estabeleceu várias condições para a reabertura do Estreito de Ormuz , incluindo indemnizações, o levantamento das sanções e o fim das operações militares dos EUA . Em resposta, Donald Trump endureceu a sua postura em relação a Teerão , afirmando que os EUA também irão exigir indemnizações pelos americanos mortos ou gravemente feridos em conflitos com o Irão, prevendo-se que esta questão faça parte de futuras negociações de paz.

, incluindo . Em resposta, , afirmando que os EUA também irão exigir em conflitos com o Irão, prevendo-se que esta questão faça parte de futuras negociações de paz. Consequentemente, as hipóteses de um acordo rápido estão a esmorecer , enquanto os preços do petróleo estão a subir , à medida que os mercados temem que as restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz possam persistir.

, enquanto , à medida que os mercados temem que as restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz possam persistir. Os metais preciosos iniciam o dia ligeiramente em baixa. O ouro registou uma queda de cerca de 0,2% , caindo para abaixo dos 4 400 dólares , enquanto a prata registou uma queda superior a 1,5% , sendo negociada abaixo dos 65 dólares .

iniciam o dia ligeiramente em baixa. , caindo , enquanto , sendo negociada . O B Banco Central da Austrália (RBA) B manteve as taxas de juro inalteradas em B 4,35% B , em linha com as expectativas do mercado. O RBA continua a considerar que B a inflação é demasiado elevada B , embora os dados económicos e do mercado de trabalho mais fracos tenham dado ao banco central margem para aguardar e avaliar a situação. O banco mantém-se cauteloso e B não descartou novos aumentos das taxas B , caso as pressões inflacionistas voltem a intensificar-se.

B manteve as taxas de juro inalteradas em B , em linha com as expectativas do mercado. O RBA continua a considerar que B , embora os dados económicos e do mercado de trabalho mais fracos tenham dado ao banco central margem para aguardar e avaliar a situação. O banco mantém-se cauteloso e B , caso as pressões inflacionistas voltem a intensificar-se. O B Banco do Japão (BoJ) B está a considerar cada vez mais um B aumento das taxas em setembro B , num contexto de preocupações de que a inflação elevada possa persistir. Os mercados estão a atribuir maior peso à possibilidade de um aumento na B reunião de 17 e 18 de setembro B , o que poderá proporcionar um apoio adicional ao B iene japonês B .

B está a considerar cada vez mais um B , num contexto de preocupações de que a inflação elevada possa persistir. Os mercados estão a atribuir maior peso à possibilidade de um aumento na B , o que poderá proporcionar um apoio adicional ao B . O B Banco Popular da China (PBoC) B também tomou uma medida notável, abstendo-se de injetar liquidez adicional no sistema bancário pela primeira vez desde junho, alegando liquidez suficiente. A medida parece ser uma decisão relativa à liquidez local, em vez de uma mudança mais ampla na política monetária .

B também tomou uma medida notável, abstendo-se de injetar liquidez adicional no sistema bancário pela primeira vez desde junho, alegando liquidez suficiente. A medida parece ser uma . Espera-se que qualquer fortalecimento sustentado do iene dependa principalmente de novos aumentos das taxas de juro pelo Banco do Japão , em vez da repatriação de capitais ou de potenciais intervenções cambiais. A mais recente intervenção conjunta entre os EUA e o Japão proporcionou apenas um apoio temporário ao iene, enquanto a ausência de novas medidas decisivas por parte de Tóquio permitiu que a moeda voltasse a enfraquecer.

dependa principalmente de , em vez da repatriação de capitais ou de potenciais intervenções cambiais. A mais recente proporcionou apenas um apoio temporário ao iene, enquanto a ausência de novas medidas decisivas por parte de Tóquio permitiu que a moeda voltasse a enfraquecer. O mercado de criptomoedas apresenta-se um pouco mais forte, com o Bitcoin e o Ethereum a iniciarem o dia com ganhos modestos.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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