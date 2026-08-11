Petróleo corrige depois dos ganhos fortes 🚩 Continua o impasse no Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo continuam altamente sensíveis aos desenvolvimentos no Médio Oriente, onde as negociações destinadas a garantir a navegação pelo Estreito de Ormuz chegaram a um impasse. No entanto, o mercado continua a reagir a qualquer notícia que sugira um potencial «acordo» e um abrandamento das restrições ao tráfego de petroleiros pelo Estreito. O Brent está a recuperar gradualmente parte da sua recente subida e está a ser negociado perto dos 87 dólares por barril, enquanto o WTI se situa em cerca de 81 dólares, na sequência do forte aumento registado anteriormente. As últimas notícias da comunicação socialvsugerem que Omã e o Irão podem estar prestes a concluir as negociações, surgem como o principal catalisador. No entanto, o mercado permanece numa espécie de «zona cinzenta»: o petróleo continua a circular pelo Estreito, mas o risco persistente de interrupção mantém o prémio geopolítico elevado. Na nossa opinião, a continuação do impasse no Estreito de Ormuz continua a ser o cenário base para as próximas semanas, embora o risco de uma escalada por parte dos EUA deva diminuir à medida que o ciclo político se aproxima das eleições intercalares do outono.
Esperanças de um Acordo sobre o Estreito de Ormuz Arrefecem os Preços do Petróleo
Os preços do petróleo subiram ontem, com o Brent a aproximar-se dos 89,5 dólares por barril após um ganho de quase 5%, à medida que os mercados se mostravam cada vez mais preocupados com um impasse prolongado em torno do Estreito de Ormuz. A situação começou, no entanto, a mudar rapidamente, na sequência de notícias de que as negociações entre Omã e o Irão tinham entrado numa «fase avançada» e de que as perspetivas de um desfecho pacífico entre os EUA e o Irão estavam a melhorar. Os mercados começaram, assim, a descontar uma desaceleração da tensão, reduzindo parte do prémio geopolítico anteriormente incorporado nos preços do crude.
- Os preços do petróleo caíram abaixo dos 87.5 dólares por barril em resposta às notícias de progressos nas negociações.
- Um eventual acordo poderia reduzir o risco de perturbações no tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, bem como de ataques a petroleiros e às infraestruturas energéticas.
- No entanto, a situação continua altamente instável — sem um acordo definitivo, o risco de um novo aumento do prémio geopolítico não desapareceu.
- O mercado está, por conseguinte, a passar de um cenário de «nem guerra nem paz» para a incorporação de maiores probabilidades de acalmia, o que está atualmente a exercer pressão descendente sobre os preços do petróleo.
Reservas Estratégicas de Petróleo dos EUA caem para o nível mais baixo dos últimos 40 anos
A geopolítica não é o único fator que poderá manter elevada a volatilidade no mercado do petróleo. A Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA (SPR) desceu abaixo dos 300 milhões de barris pela primeira vez desde 1983, deixando os Estados Unidos com uma reserva de emergência significativamente menor do que nas décadas anteriores. Isto é particularmente importante num momento em que o mercado continua exposto a potenciais perturbações no abastecimento no Médio Oriente.
- A SPR diminuiu mais 6,1 milhões de barris na semana passada.
- As reservas totais caíram para pouco menos de 299 milhões de barris, o seu nível mais baixo em mais de 40 anos.
- O baixo nível da SPR deixa menos margem para mobilizar reservas estratégicas no caso de uma interrupção repentina do abastecimento global de petróleo.
- Os progressos nas negociações sobre o Estreito de Ormuz estão atualmente a pesar sobre os preços do petróleo, mas as reservas estratégicas esgotadas dos EUA continuam a ser um importante fator de risco no caso de uma nova escalada.
Os preços mais elevados do petróleo complicam as perspetivas da Reserva Federal antes da divulgação de dados-chave sobre a inflação
A recente subida dos preços do petróleo voltou a colocar os riscos de inflação nos EUA no centro das atenções. Os mercados aumentaram as expectativas de um aumento das taxas de juro pelo Fed em setembro, enquanto a taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu para 4,727%. Uma desescalada duradoura no Médio Oriente e uma descida dos preços da energia poderiam, no entanto, aliviar parte desta pressão.
- Os preços mais elevados da energia poderiam tornar mais difícil uma maior desinflação e, por conseguinte, limitar a margem de manobra do Fed para prosseguir uma política monetária menos restritiva.
- A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu para cerca de 4,73%, num contexto de crescentes preocupações de que as pressões sobre os preços possam permanecer elevadas.
- Uma descida dos preços do petróleo, impulsionada por progressos nas negociações, poderia ter o efeito oposto, reduzindo o risco de uma nova aceleração da inflação.
- A divulgação do IPC dos EUA na quarta-feira continua a ser o evento-chave e poderá determinar se os mercados mantêm as suas expectativas reforçadas quanto a um aumento das taxas de juro pelo Fed em setembro.
Gráfico dos futuros do petróleo (OIL)
Os preços do petróleo recuaram para a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50) no gráfico diário, situando-se atualmente perto dos 87,60 dólares. Uma quebra abaixo deste nível poderá sinalizar uma mudança para um impulso de baixa e abrir caminho para um potencial recuo em direção aos 84 dólares, onde ocorreram reações de preço anteriores. No lado positivo, a zona em torno dos 90 dólares continua a ser um nível de resistência psicológica potencialmente importante.
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