O USDJPY está novamente a subir, enquanto o iene começa a ceder parte dos ganhos que registou na sequência da intervenção conjunta do Japão e dos Estados Unidos no final de julho. Tratou-se de uma resposta excepcionalmente forte por parte das autoridades, que contribuiu para fazer o USDJPY cair acentuadamente num curto espaço de tempo e proporcionou ao iene um alívio muito necessário. O problema é que, apenas alguns dias depois, o mercado está mais uma vez a testar a fraqueza da moeda japonesa.
Isto demonstra que a intervenção cambial pode ser uma ferramenta eficaz para travar uma oscilação acentuada, mas pode não ser suficiente para produzir uma mudança duradoura na tendência. No caso do iene, o problema subjacente é muito mais profundo. O fosso entre as taxas de juro nos Estados Unidos e no Japão continua a ser muito amplo, e esta tem sido uma das principais razões por detrás da pressão persistente sobre a moeda japonesa.
O mercado está, por conseguinte, a prestar cada vez mais atenção ao que poderá acontecer na reunião de setembro do Banco do Japão. Há sinais crescentes de que o Banco do Japão poderá decidir aumentar novamente as taxas de juro nos dias 17 e 18 de setembro. Tal medida seria muito mais importante para o iene do que a intervenção por si só, uma vez que representaria uma mudança genuína no diferencial das taxas de juro entre o Japão e os Estados Unidos.
Fonte: xStation5
Fatores que atualmente influenciam o USDJPY
A intervenção proporcionou algum alívio ao iene, mas o efeito está a esmorecer rapidamente
No final de julho, o USDJPY aproximou-se de níveis difíceis de aceitar para as autoridades japonesas. A resposta foi particularmente decisiva, uma vez que, desta vez, os Estados Unidos também se juntaram ao Japão na tomada de medidas. A operação conjunta reverteu rapidamente parte do movimento anterior e conduziu a uma forte valorização do iene.
Inicialmente, o efeito foi muito evidente. O USDJPY desceu para os 157 e o mercado voltou a considerar a possibilidade de uma inversão duradoura da tendência.
Hoje, a situação parece diferente. O par está novamente a subir, enquanto o apoio ao iene começa a parecer cada vez mais frágil. O mercado está atento ao facto de Tóquio não ter dado seguimento à intervenção com medidas mais agressivas, o que poderá indicar que os decisores políticos pretendem, acima de tudo, limitar os movimentos excessivos do mercado, em vez de visarem permanentemente um nível específico da taxa de câmbio.
É precisamente por isso que a intervenção, por si só, não resolve o problema. Pode travar o mercado durante vários dias ou semanas, mas se as condições subjacentes se mantiverem inalteradas, a pressão sobre o iene pode regressar rapidamente.
O Banco do Japão precisa de fazer mais do que apenas intervir
A peça mais importante do quebra-cabeças continua a ser a política monetária do Banco do Japão.
O Banco do Japão iniciou o processo de normalização da política monetária e já aumentou as taxas de juro. O mercado espera cada vez mais que esta não tenha sido a última medida. Relatórios recentes sugerem que o banco central poderá decidir aumentar novamente as taxas na sua reunião de 17 e 18 de setembro.
Para o iene, este seria um sinal muito mais importante do que mais uma ronda de intervenção cambial. Um aumento das taxas reduziria o diferencial de taxas de juro entre os ativos norte-americanos e japoneses, diminuindo a atratividade das estratégias que envolvem o financiamento de investimentos em moedas de maior rendimento com o iene.
Por enquanto, no entanto, o mercado ainda precisa de ver se o Banco do Japão estará efetivamente disposto a agir. A possibilidade de um aumento das taxas em setembro proporciona algum apoio ao iene, mas apenas uma decisão efetiva — combinada com orientações sobre medidas futuras — poderia alterar as perspetivas do mercado de forma mais duradoura.
O diferencial de taxas de juro continua a ser um problema para o iene
Mesmo que o Banco do Japão aumente as taxas em setembro, o fosso entre as taxas de juro dos EUA e do Japão continuará a ser significativo.
É aqui que reside o principal problema para a moeda japonesa. O mercado poderá comprar o iene durante algum tempo, antecipando uma ação do BoJ, mas se o banco central sinalizar uma pausa prolongada após o aumento, a vantagem do dólar poderá regressar rapidamente.
Por esta razão, um aumento das taxas, por si só, poderá não ser suficiente. O que terá muito mais importância é se o BoJ conseguirá convencer o mercado de que está a iniciar um processo de normalização da política monetária a mais longo prazo.
Se isso acontecer, o USDJPY poderá entrar numa tendência de descida mais sustentada. Se, por outro lado, o BoJ se mantiver cauteloso enquanto a Reserva Federal mantiver as taxas elevadas por um período prolongado, a pressão sobre o iene poderá regressar, apesar de um novo aumento das taxas.
O mercado está novamente a testar a credibilidade de Tóquio
A última intervenção foi também excecional porque tanto o Japão como os Estados Unidos participaram. Tal medida reforçou o sinal enviado ao mercado e demonstrou que as autoridades estavam preparadas para agir contra uma desvalorização excessiva do iene.
O problema, no entanto, é que o mercado já está a começar a testar por quanto tempo esse sinal permanecerá eficaz.
Se o USDJPY se aproximar novamente dos níveis que anteriormente desencadearam a intervenção, Tóquio enfrentará uma escolha difícil. Outra intervenção enviaria um sinal muito forte, mas tornar-se-ia cada vez mais difícil convencer o mercado de que a ação governamental pode reverter permanentemente a tendência sem o apoio da política monetária.
É por isso que a reunião de setembro do BoJ poderá ser mais importante do que a própria intervenção. O mercado desejará verificar se o banco central está genuinamente preparado para utilizar a política de taxas de juro como segundo pilar nos seus esforços para combater a desvalorização do iene.
O USDJPY está novamente a subir, mas setembro poderá alterar o panorama
A atual subida do USDJPY demonstra que o efeito da intervenção conjunta entre o Japão e os EUA está a esmorecer gradualmente. O iene beneficiou de várias semanas de alívio, mas os fundamentos do mercado cambial não se alteraram o suficiente para sugerir que esteja em curso uma inversão duradoura da tendência.
A atenção está agora a centrar-se no Banco do Japão. Se o Banco do Japão (BoJ) aumentar efetivamente as taxas em setembro e a sua comunicação sinalizar a possibilidade de novas medidas, o iene poderá receber um apoio muito mais forte e duradouro.
Se, no entanto, o banco central japonês aumentar as taxas, mas deixar ao mercado a impressão de que será difícil concretizar novos aumentos, o USDJPY poderá retomar a sua tendência de subida.
Por enquanto, o mercado está a demonstrar que a intervenção, por si só, não tem sido suficiente. O Japão precisa não só de vender dólares e comprar ienes, mas, acima de tudo, de reduzir o diferencial das taxas de juro. É precisamente por isso que a reunião do BoJ em setembro poderá ser um dos eventos mais importantes para o USDJPY durante todo o terceiro trimestre.
Pontos-chave
- O USDJPY está novamente a subir, demonstrando que o efeito da mais recente intervenção conjunta entre o Japão e os EUA está a começar a esmorecer.
- A intervenção contribuiu para fortalecer acentuadamente o iene, mas não alterou os fundamentos subjacentes do mercado.
- O fator-chave para o iene continua a ser o elevado diferencial de taxas de juro entre os Estados Unidos e o Japão.
- O mercado está cada vez mais a precificar a possibilidade de um novo aumento das taxas pelo BoJ na reunião de 17 e 18 de setembro.
- Se o Banco do Japão sinalizar uma maior normalização da política monetária, o iene poderá receber um apoio significativamente mais duradouro do que aquele que obteve apenas com a intervenção.
- Se o banco central japonês se mantiver cauteloso, o USDJPY poderá vir a sofrer uma renovada pressão ascendente.
- Para o iene, a questão fundamental não é, portanto, se Tóquio poderá intervir novamente, mas sim se o Banco do Japão está preparado para aumentar as taxas com rapidez suficiente para alterar efetivamente os fundamentos subjacentes à fraqueza da moeda japonesa.
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